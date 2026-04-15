【4/29(水・祝)湘南戦】「はたらくクルマ展」開催！

株式会社栃木サッカークラブ

この度、栃木ＳＣでは、4月29日（水・祝）開催のホームゲームにおいて「はたらくクルマ展」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

パトカーや消防車、工事車両など、私たちの暮らしを支える“はたらくクルマ”がスタジアムに集結します。

普段なかなか間近で見ることのできない車両を見学できるほか、お子さまをはじめご家族皆さまでお楽しみいただける企画となっております。

試合観戦とあわせて、ぜひスタジアムで特別なひとときをお過ごしください。

◼︎開催日

4月29日（水・祝）

◼︎開催時間

11:00～14:00

◼︎開催場所

カンセキスタジアムとちぎ 北第一駐車場

◼︎対象

どなたでもご参加いただけます

◼︎参加費

無料

◼︎実施内容

スタジアム場外エリアに、地域で活躍するさまざまな“はたらくクルマ”が登場します。

それぞれの車両を間近で見学しながら、写真撮影などをお楽しみいただけます。



展示予定車両

◼︎自衛隊栃木地方協力本部

・1/2tﾄﾗｯｸ

◼︎株式会社ネイチャー

・水槽付き消防ポンプ自動車

◼︎NTTドコモ

・移動基地局車

★ドコモの移動基地局車が登場！

災害やイベントで“つながる安心”を届ける通信のヒーロー

会場では実物を間近で見られ、実際に乗って体験もできます！

お子さまにはノベルティをプレゼント！

家族みんなで、最先端の“はたらくクルマ”を見に来ませんか？

◼︎栃木県中古車販売店商工組合

・白もしくはシルバーの軽自動車

・白もしくはシルバーのコンパクトカーもしくはミニバン

★お子さまに大人気！お絵かきカー

中古自動車に関するアンケート調査にご協力いただきますとお車にお絵かき出来ます！

また、JU栃木オリジナルノベルティもプレゼント！お子さまはもちろん、親御さまもぜひ一緒に楽しんでください！

◼︎宇都宮南警察署

・クラウンパトカー

・現場指揮官車 トヨタ ランドクルーザー

・レスキュー車 日野 レンジャー

★「交通安全啓発グッズをプレゼント」

紙製の警察官制帽サンバイザー、ミニタックルバンド等を配布予定です！

◼︎東光ローンコンサルタント株式会社

・乗用芝刈り機

◼︎三信電工株式会社

・三菱 高所作業車（バケット車）

・いすゞ 高所作業車（バケット車）

◼︎(株)北関東マツダ

・マツダタイタン積載車

・MAZDAロードスター レーシング仕様

◼︎関東自動車株式会社

・栃木SC応援バス(路線バス)

◼︎宇都宮市消防局南消防署

・南Ｔ８号車

◼︎マロニエ交通

・栃木ＳＣ選手バス

※展示車両は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※車両には係員の案内に従ってご参加ください。

※天候等により、内容が変更または中止となる場合がございます。

▼詳細はこちら

https://www.tochigisc.jp/news/1616