フォロワー16万人のモデル・chata、渋谷ヒカリエでランウェイ演出書籍刊行と連動、“花の開花”をテーマにした表現プロジェクトが話題

モデル／クリエイター chataJAPAN美活FESTA

演目：華 ― 開花 ―

ステージプロデューサー：chata

冬を越えた想いが、ここで咲いた日。

■リード文

2026年4月12日、渋谷ヒカリエ ホールAにて、ランウェイ企画「華 ― 開花 ―」が開催された。

本企画は、SNS総フォロワー約16万人を持つ作家・表現プロデューサー chata が企画・一部演出を担当。

書籍出版・SNS・舞台を横断する表現活動として、モデル一人ひとりの努力や挑戦を「花の開花」に重ねて表現するランウェイとなった。

■概要

2026年4月12日、渋谷ヒカリエ ホールAで開催されたイベントステージにて、ランウェイ企画「華 ― 開花 ―」が披露された。

本ランウェイの企画・一部演出は、SNS総フォロワー約16万人を持つ作家・表現プロデューサー chata が担当し、被写体モデルとしても活動している。

本企画は、企業協賛ならびにクリエイティブコミュニティの協力のもと、出演者それぞれの努力や挑戦を「花の開花」に重ねて表現する舞台として実現。

SNS時代における新たな表現の場として、多様な表現者が集うランウェイ企画となった。

ステージプロデューサーchataモデル｜作家｜ステージプロデューサー chata

フォロワー16万人｜本4/10発売📕

SNSで活動するモデル・作家

Instagram5.2万人／TikTok10.1万人／Threads1万人

ブライダルモデル出身→現在フリーで活動

メディア掲載・受賞歴多数

ヒカリエ ランウェイ演出プロデュ

■本文

2026年4月10日、株式会社せせらぎ出版より、書籍『かわいいね、の裏側で』が刊行された。

本書の発売直後となる2026年4月12日、渋谷ヒカリエ ホールAにて開催されたイベント「JAPAN美活FESTA」のステージにおいて、ランウェイ企画「華 ― 開花 ―」が披露された。

本ステージは、年齢や経験にとらわれず、「自分らしく咲く瞬間」をテーマに構成された表現型ランウェイである。

出演モデルたちは個別レッスンを重ねて本番に挑み、それぞれが積み重ねてきた努力や背景を「花の開花」に重ねて表現する舞台として企画された。

本ランウェイの企画・一部演出を担当したのは、作家・表現プロデューサーであり、被写体モデルとしても活動する chata。

「冬を越えた想いが、今ここで咲く――」その瞬間を舞台として表現することをテーマに構成された。

近年、SNS時代において自己表現の場が広がる一方で、努力や挑戦の過程を発表する舞台が少ないという声も多く聞かれる。

本企画は、出演するモデル一人ひとりが「自分の実績として語れる舞台をつくること」を目的に企画された。

本プロジェクトは、クリエイティブコミュニティMLL（MediaLinkLab／メディアリンクラボ）代表・清水祐太郎氏の協力のもと実施され、企業と表現者が連携する取り組みとして実現した。

また本ランウェイは企業協賛のもと開催され、舞台演出や来場者向け企画など、さまざまな形でサポートが行われた。

本ステージでは、アクセサリー演出として、chataプロデュースブランド「CONNECT HEARTS.HOPE」のアクセサリーが使用され、花をテーマとした世界観と呼応する装飾として、舞台全体の統一感を高めた。

さらに、協賛企業であるワールドクロス株式会社の協力のもと、モデル演出に使用する生花の提供も行われた。

花を軸とした本企画の世界観を支える要素として、舞台演出に彩りを添えた。

なお、ワールドクロス株式会社とは今後、イベントや企画を通じた新たな取り組みも検討されており、継続的なプロジェクト展開が期待されている。

MLL（MediaLinkLab）は本ステージにおいてメイク技術協力として参加し、舞台表現を支えるサポートを担った。

さらに、MLLメイク統括を務めるメイクアップアーティスト・海春が、押し花メイクの演出において技術協力を行い、本企画の世界観である「花の開花」を視覚的に表現する重要な要素として舞台を彩った。

また、海春はスポンサー提供サンプル配布スタッフとしても参加し、来場者への配布演出およびメイクサポートと連動した演出補助を行った。

同コミュニティは今後、クリエイターや表現者が集まる場として、メディア発信やイベント企画などの活動も視野に入れており、企業と表現者をつなぐコミュニティとしての広がりが期待されている。

なお、chataは本プロジェクトにおいて広報・企画プロデューサーとしても関わっており、今後も企業と表現活動をつなぐ企画展開を進めていく予定である。

押し花メイクを施し、冬を越えた想いが咲く春のステージを演出。ステージプロデューサーchata

■書籍について

SNS総フォロワー約16万人を持つクリエイター chata は、今春、株式会社せせらぎ出版より書籍『かわいいね、の裏側で』を刊行。

SNS時代の価値観や承認欲求をテーマにした実体験エッセイとして発表され、モデル・演出・出版を横断した表現活動を展開している。

「かわいいね」という言葉の裏にある承認構造や、SNS時代における自己表現の危うさを、当事者としての視点から問いかけている。

著者自身、SNS活動の中でネットストーカーや誹謗中傷といった被害も経験しており、その実体験をもとに、「誰にでも起こりうるリスク」としての問題提起を行っている。

モデル・演出家・著者という二面性を持つ立場から、“見せること”と“守ること”の間で揺れる現代のリアルを描いた一冊となっている。

本作は、著者個人の体験を超え、現代社会におけるSNSとの向き合い方を見つめ直す一冊となっている。

また同書は、発売前の2026年3月16日、Amazon週間ランキングにて文学評論・エッセイ部門にランクインするなど、発売前から注目を集めた作品となっている。

Amazon売れ筋ランキングにおいて同カテゴリ内で発売前からランクインし、順位を上げながら推移。2026年4月9日時点でせせらぎ出版内の3位を記録するなど、読者からの関心の高さがうかがえる結果となった。

せせらぎ出版より刊行■書籍

『かわいいね、の裏側で。』について

「かわいいね」は、本当に褒め言葉なのか。

SNSの中で感じた違和感や葛藤を、実体験をもとに綴った一冊です。

モデルとして、そして発信者として過ごしてきた中で見えてきた

“見せる自由”と“守る自由”。

少しだけ立ち止まって考えるきっかけになればと思っています。

『かわいいね、の裏側で。』

― SNSが光から闇へと変わるとき ―

著者：chata

■スポンサー企業

株式会社せせらぎ出版

代表取締役 岩本恵三

・電話番号: 06-6357-6916(#)

・FAX: 06-6357-9279(#)

・メール: commupub@isn-haru.jp

https://www.seseragi-s.com/

ワールドクロス株式会社

代表取締役 渋谷智宏

電話: 03-5875-0805FAX: 03-5875-0806(#)

https://www.bookcloth.co.jp/

■技術協力

MLL（MediaLinkLab／メディアリンクラボ）

代表 清水祐太郎

・メイク技術協力：海春

・スポンサー提供サンプル配布：海春

公式Instagram

https://www.instagram.com/media_link_lab/

■写真提供

MLL（MediaLinkLab／メディアリンクラボ）

左から

メイク統括：海春

代表：清水祐太郎

広報・企画プロデューサー：chata

ショートドラマ制作をはじめ、

メイク・撮影・カメラ・モデルキャスティングなど、

クリエイティブ全般を手がける制作チーム。

■出演モデル

左から

風東成星／しゃりー／chata／香織／彩花

（出演モデル紹介）順不同

・茉莉重（活動名：しゃりー）

・香織

・風東 成星

・彩花

本ステージには、それぞれ異なるバックグラウンドを持つモデルが出演した。

茉莉重（活動名：しゃりー）は、バレエでの受賞経験を持ち、その経験を活かしたしなやかなポージングと表現力で印象的なステージを披露した。

香織は、配信アプリ「ミクチャ」での活動を中心に発信を続ける中、周囲への気配りと笑顔を大切にしたランウェイで観客を魅了した。

風東 成星は、ミュージカル舞台やABEMA TVへの出演経験を持つ若手モデルとして、今後の活躍が期待される存在である。

彩花は、透明感のあるビジュアルと長い手足を活かした表現を特徴とし、撮影モデルとしての経験を活かした存在感のあるウォーキングを見せた。

本ステージについて、chataは

「素晴らしいチームとこのメンバーでこの舞台をつくることができたことは、私にとって本当に大きな喜びでした」と語っている。

chata

配信者：chata

担当：chata

メール：toko2sawa@gmail.com

Instagram:https://www.instagram.com/c.h.a.t.a.13?igsh=MXkwbjZoN3QweHNwcQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/c.h.a.t.a.13?igsh=MXkwbjZoN3QweHNwcQ%3D%3D&utm_source=qr)

MLL（Media Link Labo／メディアリンクラボ）

株式会社せせらぎ出版社

ワールドクロス株式会社

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