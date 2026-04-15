【受験の哲学を刷新】長大合格特化塾が「選ぶ力が、合格力だ。」のスローガンで90名合格を目指す
長大合格特化塾は、受験指導の在り方を根本から見直す決断をいたしました。
新スローガン「選ぶ力が、合格力だ。」には、スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が長年の指導経験から得た確信が凝縮されています。90名合格達成を宣言し、今日から新たな一歩を踏み出します。
■ 長大合格特化塾について
長大合格特化塾は、長崎大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。
■ リブランディングの全体像
今回の刷新は、スローガン変更にとどまらず、長大合格特化塾の指導哲学・体制・ブランドイメージの総合的な見直しです。
＜変更前＞
・「やること全部やる」型の網羅的カリキュラム
・学習時間の最大化を重視
・苦手科目の底上げを優先
＜変更後＞
・「やらないこと」から設計する戦略的カリキュラム
・学習の質と集中度を最重視
・得意を伸ばし合格最低点を越えることを優先
スローガン「選ぶ力が、合格力だ。」は、この変化を凝縮した一言です。
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
私が長大合格特化塾を立ち上げた時から変わらない信念があります。それは、勉強量より勉強の方向性が合否を決めるということです。長崎大学を志望する受験生が最短で合格をつかむために、私たちは不要な学習を徹底的に排除する仕組みを作り続けてきました。新スローガン「選ぶ力が、合格力だ。」は、その信念を初めて言語化したものです。このスローガンを旗印に、90名合格という目標に2027年3月まで挑み続けます。
■ 今後のスケジュール
・新スローガン「選ぶ力が、合格力だ。」に基づく指導体制への移行：即日開始
・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より
・90名合格達成目標期限：2027年3月31日
■ 無料相談について
新スローガン「選ぶ力が、合格力だ。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。
無料相談はこちら：https://medicalcoach.jp/nagasaki-pass-school
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