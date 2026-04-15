【ストローで味わう「飲むわらび餅」】「ぷるトロやわもち」のわらび餅×抹茶・ほうじ茶の至福の出会い。新感覚わらび餅ドリンクが期間限定発売。

株式会社DDグループめん、色いろ。いつでも、おやつ。武蔵小杉店

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）は、お食事とカフェタイムを自由に楽しめる空間を提供する「めん、色いろ。いつでも、おやつ。武蔵小杉店」にて、「ぷるトロやわもち」食感のわらび餅と厳選された和の素材を組み合わせた新感覚の『わらび餅ドリンク 抹茶ミルク』と『わらび餅ドリンク ほうじ茶ミルク』を販売開始いたしました。6月30日までの期間限定にてご提供をいたします。

「わらび餅ドリンク」3つのこだわり

■ストローで飲める「ぷるトロやわもち」のわらび餅

わらび餅の魅力はそのままに、ストローで飲める「わらび餅ドリンク」を実現しました。

ぷるんとした弾力、もっちりとしたコシ、そしてとろけるような滑らかな喉ごしと優しい甘さのわらび餅に、抹茶とほうじ茶を合わせた新感覚のデザートドリンクです。

■抹茶とほうじ茶×わらび餅のハーモニー

・わらび餅ドリンク 抹茶ミルク:

抹茶の「濃い」コクと、濃厚な練乳ベースのミルクを組み合わせました。

抹茶の苦みと練乳の甘さ、わらび餅の食感が絶妙な味わいを生み出します。

・わらび餅ドリンク ほうじ茶ミルク:

香ばしいほうじ茶の香りと、同じく練乳ベースミルクの甘さが調和した、大人のデザートドリンクです。

■フォトジェニックな3層仕立て

見た目にもこだわり、鮮やかな抹茶やほうじ茶と真っ白なミルク、わらび餅のコントラストを活かした、SNS映え間違いなしのビジュアルに仕上げました。

「わらび餅ドリンク 始めました。」フェア概要

・フェア名： わらび餅ドリンク 始めました。

・商品名：わらび餅ドリンク 抹茶ミルク、わらび餅ドリンク ほうじ茶ミルク

・販売価格：各単品 770円（税込）※お食事ご利用で550円（税込）でご注文頂けます。

・販売期間： 2026年6月30日まで

・販売店舗： めん、色いろ。いつでも、おやつ。武蔵小杉店

https://www.dd-holdings.jp/shops/meniro/musashikosugi

「めん、色いろ。いつでも、おやつ。 武蔵小杉」店舗概要

店舗入り口席数：60席どんなシーンでにもぴったり

武蔵小杉東急スクエア4F。バリエーション豊かな「洋食感覚のうどん」と、心温まる「おやつ」が楽しめるオールデイダイニングです。

自慢のうどんは、小麦の表皮、胚芽、胚乳を丸ごと使用した栄養豊富な全粒粉麺にてご用意いたしました。

小さなおやつから3つをお選び頂け、気分で選べる「おやつプレート」や懐かしのフロートもご用意しています。

ご家族と、ご友人と、お一人でも。どんなシーンでもゆったりと過ごせる空間で、多彩なラインナップのお食事やドリンクメニューをご用意しています。

・店名：めん、色いろ。いつでも、おやつ。 武蔵小杉

・住所：神奈川県川崎市中原区小杉町3-472 武蔵小杉東急スクエア4F

・電話番号：044-819-5591

・営業時間：ランチ11:00～17:00、ディナー17:00～22:00

・定休日：不定休（東急スクエアの営業日に準ずる）

・HP：https://www.dd-holdings.jp/shops/meniro/musashikosugi

・instagram：https://www.instagram.com/meniroiro.musashikosugi(https://www.instagram.com/meniroiro.musashikosugi/?hl=ja)