【らくらくちょコイン】ETH・XRPの取扱いを開始

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）は、暗号資産レンディングサービス「らくらくちょコイン」にて、2026年4月14日より、「イーサリアム（ETH）」と「エックスアールピー（XRP）」の取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

■ サービスの詳細

「らくらくちょコイン」は、暗号資産をすでに保有し、長期保有を前提に活用したい個人および法人を主な対象とした暗号資産 レンディングサービスです。日々の価格変動を追うことなく、手間をかけずに暗号資産を運用したいニーズや、少額から暗号資 産運用を始めたい初心者層から、中長期で暗号資産を保有する企業の資産活用ニーズまで、幅広い利用シーンを想定しています。 お客様が保有する暗号資産を本サービスに預け入れることで、預け入れ期間に応じた貸借料（利息）を受け取ることができます。

■ 今後の展望

今後は「USDコイン（USDC）の取り扱いも予定しております。

イオレは、「らくらくちょコイン」の提供を通じて、お客様が保有する暗号資産を眠らせることなく効率的に「運用」し、収益化する機会を 提供します。これは、当社が掲げる「Neo Crypto Bank構想」における「取得（DAT）→運用（DAM）→活用（DAU）」という循環 モデルの実装ステップの一環です。

今後はレンディングによる運用機能に加え、決済やウォレット機能との連携を段階的に進めることで、暗号資産が社会を支える金融インフラとして実用的な価値を創造する「活用」フェーズの実現を加速させてまいります。こうした取り組みを通じて、暗号資産市場の健全な発展と、利用者価値の向上に引き続き貢献してまいります。

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・AIデータセンター事業

・暗号資産事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/