【第１回】もう図書館は必要ナイ？ ～ 変わりゆく図書館の役割 ～―― ソフテック、「2030年の図書館を考える」連載を開始

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株式会社ソフテック

株式会社ソフテック（本社：札幌市）は、連載企画「2030年の図書館を考える」を開始しました。
図書館システム事業を通じて見えてきた課題を背景に、図書館の未来について考える取り組みです。




図書館は「本を借りる場所」から「人が過ごす場所」へ（※未来イメージ）

1. もう図書館は必要ナイ？

あなたの町の図書館は、10年後もそこにあるでしょうか。



図書館はいま、「再定義の岐路」に立っています。
あなたが最後に図書館を訪れたのは、いつですか？


「行かなくても困らない」
「行く用事がない」
「スマホで充分」



そんな声が、確実に増えています。



しかも、単なるイメージの問題ではありません。
データもまた、図書館の変化を示しています。



2. データが示す静かな変化

■公共図書館の来館者数の推移（2015～2022年度）
※文部科学省公表資料をもとに作成



2015年：337,334人
2016年：340,611人
2017年：333,683人
2018年：346,877人
2019年：335,068人
2020年：222,332人（コロナ禍で大幅減）
2021年：263,361人（回復傾向）
2022年：296,175人（回復傾向）



数字を見ると、よりハッキリと状況が見えてきます。



１. 来館者数は、コロナ前に戻らないまま
2015～2019年は、来館者数33～34万人台で推移していましたが、


2020年にはコロナ禍の影響により大きく減少。



その後は回復傾向にあるものの、2022年時点でもコロナ前の水準には戻っていません。



特に深刻なのは若年層です。
10代・20代の利用率は、地域によっては半減している自治体もあり、
図書館は彼らの日常の「選択肢」から外れつつあります。



２. 増え続ける運営コスト
・蔵書の維持費
・建物の老朽化
・人件費の増加



利用者が減少している一方で、コストは減るどころか増加傾向にあります。
「使われない公共施設」を維持し続ける構造は、もはや無視できない段階にあります。



３. デジタル化の遅れ
電子書籍やデジタルアーカイブの整備は拡がりつつあるものの、
多くの図書館は依然として「紙中心」の運営が続いています。



世界の図書館が「デジタル×創造の拠点」へ進化する中、
日本は10年遅れているとも指摘されています。



3. 図書館は、静かに消えていくのか？

図書館は、誰かが「やめよう」と決めて、突然なくなるものではありません。



使われなくなり、
価値が見えにくくなり、
予算が削られ、
気づいたときには静かに消えていく。



そんな未来も、決して遠い話ではありません。



だからこそ、いま問うべきなのです。
「もう図書館は必要ないのか？」ではなく、
「図書館は何のために存在するのか？」



図書館は「役割を失った」のではありません。
―― 社会が変わり、「役割が変わりつつある」のです。



4. 図書館は「本の倉庫」から「人のための空間」へ

かつて図書館は「本を借りる場所」でした。



しかし、いま求められるのは、それだけではありません。
・学び直しの拠点
・子どもの安心できる居場所
・高齢者のデジタル支援
・地域のつながりを生む場所
・災害時の情報インフラ



―― 図書館は、「人のための空間」へと役割を拡げつつあります。



■まとめ

図書館はいま、「未来へ向けた再定義の岐路」に立っています。



何も変わらなければ、
図書館はその役割を失い、地域から消えていくかもしれません。



しかし、未来を変えるヒントはすでにあります。
次回は世界の図書館の取り組みから、これからの図書館の可能性を探っていきます。