【第１回】もう図書館は必要ナイ？ ～ 変わりゆく図書館の役割 ～―― ソフテック、「2030年の図書館を考える」連載を開始

株式会社ソフテック

株式会社ソフテック（本社：札幌市）は、連載企画「2030年の図書館を考える」を開始しました。

図書館システム事業を通じて見えてきた課題を背景に、図書館の未来について考える取り組みです。

1. もう図書館は必要ナイ？

図書館は「本を借りる場所」から「人が過ごす場所」へ（※未来イメージ）

あなたの町の図書館は、10年後もそこにあるでしょうか。

図書館はいま、「再定義の岐路」に立っています。

あなたが最後に図書館を訪れたのは、いつですか？



「行かなくても困らない」

「行く用事がない」

「スマホで充分」

そんな声が、確実に増えています。

しかも、単なるイメージの問題ではありません。

データもまた、図書館の変化を示しています。

2. データが示す静かな変化

■公共図書館の来館者数の推移（2015～2022年度）

※文部科学省公表資料をもとに作成

2015年：337,334人

2016年：340,611人

2017年：333,683人

2018年：346,877人

2019年：335,068人

2020年：222,332人（コロナ禍で大幅減）

2021年：263,361人（回復傾向）

2022年：296,175人（回復傾向）

数字を見ると、よりハッキリと状況が見えてきます。

１. 来館者数は、コロナ前に戻らないまま

2015～2019年は、来館者数33～34万人台で推移していましたが、

2020年にはコロナ禍の影響により大きく減少。

その後は回復傾向にあるものの、2022年時点でもコロナ前の水準には戻っていません。

特に深刻なのは若年層です。

10代・20代の利用率は、地域によっては半減している自治体もあり、

図書館は彼らの日常の「選択肢」から外れつつあります。

２. 増え続ける運営コスト

・蔵書の維持費

・建物の老朽化

・人件費の増加

利用者が減少している一方で、コストは減るどころか増加傾向にあります。

「使われない公共施設」を維持し続ける構造は、もはや無視できない段階にあります。

３. デジタル化の遅れ

電子書籍やデジタルアーカイブの整備は拡がりつつあるものの、

多くの図書館は依然として「紙中心」の運営が続いています。

世界の図書館が「デジタル×創造の拠点」へ進化する中、

日本は10年遅れているとも指摘されています。

3. 図書館は、静かに消えていくのか？

図書館は、誰かが「やめよう」と決めて、突然なくなるものではありません。

使われなくなり、

価値が見えにくくなり、

予算が削られ、

気づいたときには静かに消えていく。

そんな未来も、決して遠い話ではありません。

だからこそ、いま問うべきなのです。

「もう図書館は必要ないのか？」ではなく、

「図書館は何のために存在するのか？」

図書館は「役割を失った」のではありません。

―― 社会が変わり、「役割が変わりつつある」のです。

4. 図書館は「本の倉庫」から「人のための空間」へ

かつて図書館は「本を借りる場所」でした。

しかし、いま求められるのは、それだけではありません。

・学び直しの拠点

・子どもの安心できる居場所

・高齢者のデジタル支援

・地域のつながりを生む場所

・災害時の情報インフラ

―― 図書館は、「人のための空間」へと役割を拡げつつあります。

■まとめ

図書館はいま、「未来へ向けた再定義の岐路」に立っています。

何も変わらなければ、

図書館はその役割を失い、地域から消えていくかもしれません。

しかし、未来を変えるヒントはすでにあります。

次回は世界の図書館の取り組みから、これからの図書館の可能性を探っていきます。