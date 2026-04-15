【第１回】もう図書館は必要ナイ？ ～ 変わりゆく図書館の役割 ～―― ソフテック、「2030年の図書館を考える」連載を開始
株式会社ソフテック（本社：札幌市）は、連載企画「2030年の図書館を考える」を開始しました。
図書館システム事業を通じて見えてきた課題を背景に、図書館の未来について考える取り組みです。
図書館は「本を借りる場所」から「人が過ごす場所」へ（※未来イメージ）
1. もう図書館は必要ナイ？
あなたの町の図書館は、10年後もそこにあるでしょうか。
図書館はいま、「再定義の岐路」に立っています。
あなたが最後に図書館を訪れたのは、いつですか？
「行かなくても困らない」
「行く用事がない」
「スマホで充分」
そんな声が、確実に増えています。
しかも、単なるイメージの問題ではありません。
データもまた、図書館の変化を示しています。
2. データが示す静かな変化
■公共図書館の来館者数の推移（2015～2022年度）
※文部科学省公表資料をもとに作成
2015年：337,334人
2016年：340,611人
2017年：333,683人
2018年：346,877人
2019年：335,068人
2020年：222,332人（コロナ禍で大幅減）
2021年：263,361人（回復傾向）
2022年：296,175人（回復傾向）
数字を見ると、よりハッキリと状況が見えてきます。
１. 来館者数は、コロナ前に戻らないまま
2015～2019年は、来館者数33～34万人台で推移していましたが、
2020年にはコロナ禍の影響により大きく減少。
その後は回復傾向にあるものの、2022年時点でもコロナ前の水準には戻っていません。
特に深刻なのは若年層です。
10代・20代の利用率は、地域によっては半減している自治体もあり、
図書館は彼らの日常の「選択肢」から外れつつあります。
２. 増え続ける運営コスト
・蔵書の維持費
・建物の老朽化
・人件費の増加
利用者が減少している一方で、コストは減るどころか増加傾向にあります。
「使われない公共施設」を維持し続ける構造は、もはや無視できない段階にあります。
３. デジタル化の遅れ
電子書籍やデジタルアーカイブの整備は拡がりつつあるものの、
多くの図書館は依然として「紙中心」の運営が続いています。
世界の図書館が「デジタル×創造の拠点」へ進化する中、
日本は10年遅れているとも指摘されています。
3. 図書館は、静かに消えていくのか？
図書館は、誰かが「やめよう」と決めて、突然なくなるものではありません。
使われなくなり、
価値が見えにくくなり、
予算が削られ、
気づいたときには静かに消えていく。
そんな未来も、決して遠い話ではありません。
だからこそ、いま問うべきなのです。
「もう図書館は必要ないのか？」ではなく、
「図書館は何のために存在するのか？」
図書館は「役割を失った」のではありません。
―― 社会が変わり、「役割が変わりつつある」のです。
4. 図書館は「本の倉庫」から「人のための空間」へ
かつて図書館は「本を借りる場所」でした。
しかし、いま求められるのは、それだけではありません。
・学び直しの拠点
・子どもの安心できる居場所
・高齢者のデジタル支援
・地域のつながりを生む場所
・災害時の情報インフラ
―― 図書館は、「人のための空間」へと役割を拡げつつあります。
■まとめ
図書館はいま、「未来へ向けた再定義の岐路」に立っています。
何も変わらなければ、
図書館はその役割を失い、地域から消えていくかもしれません。
しかし、未来を変えるヒントはすでにあります。
次回は世界の図書館の取り組みから、これからの図書館の可能性を探っていきます。