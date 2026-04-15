初期費用無料・月額4万円のデジタルスタンプラリー「らくらくラリー」を提供開始
この度、株式会社ディセントラルは、自治体・観光協会・商業施設向けに、デジタルスタンプラリーの導入・運用を簡単かつ低コストで実現できる新サービス「らくらくラリー」を正式にリリースいたしました。
■ サービスリリースの背景
近年、観光施策や地域活性化施策としてスタンプラリーのデジタル化が進む一方で、
「導入費用が高い」
「運用が複雑で手間がかかる」
「高齢者やITに不慣れな層への対応が難しい」
といった課題が多くの現場で発生しています。
また、紙のスタンプラリーからデジタルへ移行したいものの、コストや運用負担の面から踏み切れないケースも少なくありません。
そこで弊社では、必要な機能に絞り込み、「誰でも使える・すぐ始められる・安価に運用できる」ことに特化したデジタルスタンプラリーサービスを開発いたしました。
■ 「らくらくラリー」の3つの特徴
１. アプリ不要・ブラウザ完結
QRコードからアクセスするだけで参加可能。アプリのダウンロードが不要なため、高齢者や訪日外国人でも直感的に利用できます。
２. 低コストで導入可能
必要最低限の機能に絞ることで、従来のデジタルスタンプラリーと比較して導入コストを大幅に削減。予算を景品やプロモーションに活用できます。
３. 運用から景品発送まで一括対応
スタンプラリーの管理だけでなく、応募データの管理や景品発送まで対応可能。運営側の業務負担を大幅に軽減します。
■ 主な機能
必要な機能は全て入っています。追加料金は一切不要です！
- スタンプ取得機能（QRコード×GPS）
- 認証機能（メールアドレス＋パスワード、Googleログインにも対応）
- 景品応募・抽選機能
- スポットのMAP表示機能（業種別フィルター、検索機能つき）
トップ画面
マップ形式でスポットを表示
スポット詳細
ピンをクリックすることで表示
景品一覧
抽選機能・応募機能付き
スタンプ一覧
取得したスタンプを一覧化
機能一覧を見る :
https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401#section--features
■ 管理者向け機能
管理者向けにダッシュボード形式で以下のデータを表示。データ分析から逆算して必要なデータ項目は全て入っています。
- 参加者数管理
- GA4連携によるPV数、AU数、流入経路
- 当選数、応募数
- スポット別訪問数
- スタンプ取得数
■ 想定利用シーン
- 観光地の回遊促進施策
- 商店街・地域イベント
- 商業施設キャンペーン
- マナー啓発・教育型ラリー
- インバウンド向け周遊施策
■ 料金プラン
- 月額プラン（31日以上）：月額4万円
- スポットプラン（30日以内）：6万円
料金を詳しく見る :
https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401#section--pricing
▼ お問い合わせ
まずは話を聞きたい、だけでも問題ございません。以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。
問い合わせフォームへ :
https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401#section--contact
▼ サービス詳細はこちらサービス詳細へ :
https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401
今後とも株式会社ディセントラルをよろしくお願い申し上げます。
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＜会社概要＞
会社名 ：株式会社ディセントラル
代表者 ：代表取締役 入江健太
本社所在地：京都府京都市左京区下鴨貴船町23-1
設立 ：2025年1月7日
ＵＲＬ ：https://decentral.jp(http://decentral.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401)
主な事業 ：伝統工芸体験予約サイト、SNS運用、ウェブサイト制作、経営コンサルティング
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