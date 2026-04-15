初期費用無料・月額4万円のデジタルスタンプラリー「らくらくラリー」を提供開始

株式会社ディセントラル

この度、株式会社ディセントラルは、自治体・観光協会・商業施設向けに、デジタルスタンプラリーの導入・運用を簡単かつ低コストで実現できる新サービス「らくらくラリー」を正式にリリースいたしました。

■ サービスリリースの背景

近年、観光施策や地域活性化施策としてスタンプラリーのデジタル化が進む一方で、

「導入費用が高い」

「運用が複雑で手間がかかる」

「高齢者やITに不慣れな層への対応が難しい」

といった課題が多くの現場で発生しています。

また、紙のスタンプラリーからデジタルへ移行したいものの、コストや運用負担の面から踏み切れないケースも少なくありません。

そこで弊社では、必要な機能に絞り込み、「誰でも使える・すぐ始められる・安価に運用できる」ことに特化したデジタルスタンプラリーサービスを開発いたしました。

■ 「らくらくラリー」の3つの特徴

１. アプリ不要・ブラウザ完結

QRコードからアクセスするだけで参加可能。アプリのダウンロードが不要なため、高齢者や訪日外国人でも直感的に利用できます。

２. 低コストで導入可能

必要最低限の機能に絞ることで、従来のデジタルスタンプラリーと比較して導入コストを大幅に削減。予算を景品やプロモーションに活用できます。

３. 運用から景品発送まで一括対応

スタンプラリーの管理だけでなく、応募データの管理や景品発送まで対応可能。運営側の業務負担を大幅に軽減します。

■ 主な機能

必要な機能は全て入っています。追加料金は一切不要です！

- スタンプ取得機能（QRコード×GPS）- 認証機能（メールアドレス＋パスワード、Googleログインにも対応）- 景品応募・抽選機能- スポットのMAP表示機能（業種別フィルター、検索機能つき）トップ画面

マップ形式でスポットを表示

スポット詳細

ピンをクリックすることで表示

景品一覧

抽選機能・応募機能付き

スタンプ一覧

取得したスタンプを一覧化

機能一覧を見る :https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401#section--features

■ 管理者向け機能

管理者向けにダッシュボード形式で以下のデータを表示。データ分析から逆算して必要なデータ項目は全て入っています。

■ 想定利用シーン

■ 料金プラン

- 参加者数管理- GA4連携によるPV数、AU数、流入経路- 当選数、応募数- スポット別訪問数- スタンプ取得数- 観光地の回遊促進施策- 商店街・地域イベント- 商業施設キャンペーン- マナー啓発・教育型ラリー- インバウンド向け周遊施策- 月額プラン（31日以上）：月額4万円- スポットプラン（30日以内）：6万円料金を詳しく見る :https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401#section--pricing

▼ お問い合わせ

まずは話を聞きたい、だけでも問題ございません。以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせフォームへ :https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401#section--contact

▼ サービス詳細はこちら

サービス詳細へ :https://rakuraku-rally.decentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401

今後とも株式会社ディセントラルをよろしくお願い申し上げます。

――――――――――――――――――――――――――

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ディセントラル

代表者 ：代表取締役 入江健太

本社所在地：京都府京都市左京区下鴨貴船町23-1

設立 ：2025年1月7日

ＵＲＬ ：https://decentral.jp(http://decentral.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260401)

主な事業 ：伝統工芸体験予約サイト、SNS運用、ウェブサイト制作、経営コンサルティング

――――――――――――――――――――――――――