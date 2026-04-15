『PSO2 ニュージェネシス ver.2』期間限定クエスト「想定演習：討将烈戦の闘技場」追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、期間限定クエスト「想定演習：討将烈戦の闘技場」の追加をはじめとするアップデートを、2026年4月15日（水）に実施しました。

■期間限定クエストが登場

配信期間：2026年4月15日（水）メンテナンス終了後～4月22日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定クエスト「想定演習：討将烈戦の闘技場」が登場します。最大4人まで参加可能で、複数のボスエネミー撃破が目的のクエストです。

クエストの待機エリアには「フォトンブーストクレート」が配置されており、特定の条件を満たすことで取得可能となります。他のプレイヤーと協力して、すべてのエネミーを倒しましょう。

なお、期間限定クエストの追加にあわせて、称号タスクや期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して称号などを獲得しましょう。

■新たなACスクラッチ「スタイリッシュアベニュー'26」

配信期間：2026年4月15日（水）メンテナンス終了後～5月13日（水）メンテナンス開始まで

新ACスクラッチ「スタイリッシュアベニュー'26」が登場します。ショートパンツやパーカー、カーディガンといった、スタイリッシュでカジュアルなコスチュームが配信されます。

新たな待機モーション Mo「待機：目元ピース」、Mo「待機：ハートポーズ2」にもご注目ください。

【おすすめアイテム】

リップドマッスルボディT2

程よく引き締まった筋肉の質感を再現した肌パターンです。

シワ感を抑えた滑らかな仕上がりで、自然な筋肉美を表現したいときに最適です。

エッジピューポルアイ

シンプルな印象の瞳パターンです。

瞳孔や輪郭の内側に明るいフチを持ち、独自の存在感を与えます。

イラスティカマスク

ギザギザの歯をモチーフにしたマスク風アクセサリーです。

全体が発光したバージョンも同時配信します。

AT78-Sミサイルランチャー

大型の銃型メカに、複数のミサイルを搭載したアクセサリーです。

迫力満点の重厚感あるデザインが特徴です。

■「PSO2の日」ACスクラッチが登場

配信期間：2026年4月21日（火）0:00～4月29日（水）11:00まで

4月21日（火）の「PSO2の日」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「PSO2メモリーズApr'26」を配信します。『ファンタシースターオンライン2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場します。

回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手できるほか、ロビーアクション「PRポーズ3」なども再入手可能です。

「PSO2メモリーズ」は、毎月21日の「PSO2の日」に合わせて配信予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-04/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。