これから歯医者 武蔵境、ストローマン社製口腔内スキャナー「SIRIOS」を導入

ストローマン「SIRIOS」導入で診療のデジタル化を加速

これから歯医者 武蔵境

東京都武蔵野市・武蔵境駅前に位置するこれから歯医者 武蔵境は、ストローマン社が提供する口腔内スキャナー「SIRIOS（シリオス）」を導入しました。

従来のシリコン印象（歯型取り）に代わるデジタルスキャニングを診療に組み込むことで、マウスピース矯正「クリアコレクト」における精密な治療計画の立案と、CAD/CAMインレー製作に向けた光学印象の効率化を実現しています。「一切の妥協のない、丁寧な診療」を掲げる同院が、デジタル技術の活用によってさらなる治療精度の向上を目指します。

導入の背景：矯正・補綴の両面における課題をデジタルで解決

従来の歯型取りは、印象材を使用する方法が主流でした。患者さんにとっては嘔吐反射が起きやすく不快感を伴いやすいほか、データ精度が術者の経験や技術に左右されるという課題がありました。

これから歯医者 武蔵境ではマウスピース矯正をはじめとする矯正歯科治療をすでに提供しており、治療計画の精度向上と患者さんへのわかりやすい説明のために、デジタルデータの活用が不可欠な状況となっていました。また、CAD/CAM冠やインレーの製作においても、より精密で再現性の高いデータ取得への対応が求められていました。こうした背景から、今回のSIRIOS導入に至りました。

SIRIOSがもたらす診療の変化

クリアコレクト（マウスピース矯正）との連携強化

SIRIOSによるデジタルスキャンデータはクリアコレクトのシステムとシームレスに連携しており、スキャンしたデータをそのまま矯正治療計画の作成に活用できます。患者さんは矯正相談の段階でリアルタイムに歯並びや咬み合わせの状態を画面上で確認でき、治療の必要性や期待できる変化を視覚的に理解した上で判断できます。

シリコン印象からデジタルスキャンへの移行により、患者さんの身体的負担が軽減されたほか、スタッフ側の作業工程も大幅に簡略化されました。

CAD/CAMインレーへの光学印象活用による補綴精度の向上

詰め物・被せ物の製作においても、SIRIOSによる光学印象を積極的に活用しています。デジタルデータは変形や気泡混入のリスクがなく、従来の印象材と比較して高い精度と再現性を持つデータを安定して取得できる点が特長です。

CAD/CAMシステムとの連携により、インレーやクラウンの設計・製作がスムーズになり、補綴物の適合性が向上しました。再印象の頻度が減少し、患者さんの来院回数の削減にもつながっています。

患者さんにとってのメリット

不快感の大幅な軽減

シリコン印象で生じやすかった嘔吐反射や薬剤の匂いによる不快感が解消されます。特に嘔吐反射が強い患者さんにとって、治療体験の大きな改善となっています。

治療期間・来院回数の短縮

高精度なデジタルデータにより、補綴物の適合不良によるやり直しが減少します。治療全体のスケジュールがスムーズになり、通院負担の軽減が期待できます。

わかりやすいビジュアル説明

スキャンデータを画面上に表示しながら現在の口腔状態を説明できるため、患者さんの治療内容への理解と納得が深まる仕組みとなっています。同院が重視する「時間をかけて丁寧にお話を伺う」診療スタイルと組み合わせることで、より充実したカウンセリングが実現しています。

今後の展望

これから歯医者 武蔵境では、SIRIOSを核としたデジタル診療体制のさらなる拡充を予定しています。マウスピース矯正・補綴治療にとどまらず、予防歯科や審美治療においても光学印象データの活用を広げ、患者さん一人ひとりに最適化された精密な歯科医療の提供を目指す方針です。「今だけでなく10年後も健康な歯で過ごせる」ための診療を、デジタル技術の力でさらに推進していきます。

■これから歯医者 武蔵境について

東京都武蔵野市境2-14-1 スイングビル4F。JR武蔵境駅より徒歩1分。「みやうち歯科」を継承し、2025年11月にリニューアルオープン。院長・松岡周吾歯科医師のもと、予防歯科を軸に虫歯治療・歯周病治療・マウスピース矯正・インプラントなど幅広い診療を提供。なるべく保険診療の範囲内で高水準の治療を目指している。

公式サイト：https://korekara-musashisakai.com/