「Base Ball Bear」結成25周年／メジャーデビュー20周年を記念し、2006年にリリースされた5作品の初アナログ化が決定！2026年8月5日(水)に発売

株式会社ローソンエンタテインメント

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今年、結成25周年／メジャーデビュー20周年を迎えるBase Ball Bear。このたび周年記念企画として、2006年にリリースされたCD5作品の初アナログ化が決定いたしました。2026年4月15日(水)18:00より予約受付を開始し、2026年8月5日(水)に発売いたします。

イントロデューシング・ミニアルバム『バンドBについて』から、メジャーデビュー・ミニアルバム『GIRL FRIEND』、シングル『ELECTRIC SUMMER』、『STAND BY ME』、そして1stフルアルバム『C』まで、バンドの原点とも言える2006年の軌跡を一挙にラインナップ。

初期Base Ball Bearを象徴する疾走感あふれる楽曲群に加え、シングルB面の楽曲、ライブ音源も余すことなく収録。各タイトルはオリジナルCDの意匠を忠実に再現した仕様（7インチスリーブ／インサート等）でリリースされ、バンドのデビュー当時の熱量を追体験できるコレクターズ・エディションとなっています。

この機会にぜひお買い求めください。

【商品概要】

- 発売タイトル：『バンドBについて』『GIRL FRIEND』『ELECTRIC SUMMER』『STAND BY ME』『C』計 5タイトル- 発売日：2026年8月5日(水)- 予約開始日：2026年4月15日(水) 18:00～

■製造：ユニバーサルミュージック合同会社

■流通販売：株式会社ローソンエンタテイメント

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■Base Ball Bear『バンドBについて』

2006年1月21日に発売されたイントロデューシングアルバムで、インディーズでのデビューミニアルバム『夕方ジェネレーション』からの2曲やシングル曲「YUME is VISION」、フルアルバム『HIGH COLOR TIMES』からの3曲に新録の2曲「CRAZY FOR YOUの季節」「ラビリンスへのタイミング」を加えた、メジャーデビュー以前のバンドのベスト盤的作品。

『バンドBについて』

価格：4,400円（税込）

品番：PROT-7422

フォーマット：オリジナルCDの意匠を再現したE式スリーブ+4Pインサート仕様

商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16824713

＜収録曲＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/669_1_54505b3af19837e7e17f1c6dbd7bfddf.jpg?v=202604150651 ]

■Base Ball Bear『GIRL FRIEND』

2006年4月12日に発売されたメジャー初のミニアルバムで、初期のBase Ball Bearを象徴するような疾走感が爽快な表題曲の他、アルバム『C』には未収録の3曲を収録。

『GIRL FRIEND』

価格：2,750円（税込）

品番：PROT-7423

フォーマット：オリジナルCDの意匠を再現した7インチE式スリーブ+8Pインサート仕様

商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16824716

＜収録曲＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/669_2_864a7de77396c2542fa7136d3c583b63.jpg?v=202604150651 ]

■Base Ball Bear『ELECTRIC SUMMER』

2006年6月21日に発売されたメジャー初のシングルで、夏フェスのステージを熱くするエネルギッシュな表題曲の他、インディーズ時代の人気曲の再録ヴァージョンなどアルバム『C』には未収録の2曲を収録。

『ELECTRIC SUMMER』

価格：2,750円（税込）

品番：PROT-7424

フォーマット：オリジナルCDの意匠を再現した7インチ特殊E式スリーブ+8Pインサート仕様

商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16824875

＜収録曲＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/669_3_08d904ce0ea934259984518747fdc175.jpg?v=202604150651 ]

■Base Ball Bear『STAND BY ME』

2006年10月4日発売に発売されたメジャー2枚目のシングルで、変拍子もユニークな表題曲の他、インディーズ時代の楽曲のライヴ・ヴァージョンなどアルバム『C』には未収録の2曲を収録。

『STAND BY ME』

価格：2,750円（税込）

品番：PROT-7425

フォーマット：オリジナルCDの意匠を再現した7インチ特殊2つ折りスリーブ+半透明Oカード仕様商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16824877

＜収録曲＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/669_4_97b89f4ec392ab40776764e7140689fa.jpg?v=202604150651 ]

■Base Ball Bear『C』

2006年11月29日に発売されたメジャー初のフルアルバムで、シングル等で先行リリースされていた「GIRL FRIEND」「ELECTRIC SUMMER」「STAND BY ME」の他、アルバムのリードトラックにしてステージでの超定番曲「祭りのあと」や、「CRAZY FOR YOUの季節」のより厚みを増したニュー・ヴァージョンなど、キャッチーで瑞々しいギターロック11曲を収録。

『C』

価格：4,950円（税込）

品番：PROT-7426

フォーマット：E式スリーブ+8Pインサート仕様商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16824879

＜収録曲＞

【プロフィール】Base Ball Bear

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/669_5_bf893829e9f3aa65a241d0c954539c20.jpg?v=202604150651 ]

小出祐介(Vo.Gt)1984年12月9日生まれ、堀之内大介(Dr,Cho)1985年1月17日生まれ、関根史織(Ba,Cho)1985年12月8日生まれ。



2001年、同じ高校に通っていたメンバーが、学園祭に出演するためにバンドを結成したことがきっかけとなり、高校在学中から都内のライブハウスに出演。

2006年、その高い音楽性と演奏力が大きな話題を呼び、東芝EMI(現 UNIVERSAL MUSIC JAPAN)より、Mini Album『GIRL FRIEND』でメジャーデビュー。



今年1月28日にミニアルバム『Lyrical Tattoo』をリリース。現在は全国15か所を回るツアーを開催中。

11月には結成25周年を記念してSGC HALL ARIAKEにて25th Anniversary「 (This Is The) Base Ball Bear part.4」の開催を控えている。

▶Base Ball Bear公式HP: https://www.baseballbear.com/

「Base Ball Bear」メジャーデビュー20周年企画の一環として、過去のMV作品のフルHDリマスター企画も進行中。児玉裕一監督が手掛けた作品をオリジナルCDの発売日合わせて順次公開する予定となっています。

本企画の第一弾として、今回アナログ化も決定した2006年4月12日発売の『GIRL FRIEND』が、2026年4月12日(日)に公開されました。

▶『GIRL FRIEND』フルHDリマスター版はこちらから

https://youtu.be/dc09HoF_M1Q