bloodthirsty butchersの重要作、アルバム『未完成』のカラー・ヴァイナル化と、ミニ・アルバム『「△」SANKAKU+2』の初アナログ化が決定！2026年4月15日(水)予約受付開始！
▶特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260407114(https://www.hmv.co.jp/news/article/260407114)
1986年に札幌にて結成されたロックバンド「bloodthirsty butchers」。このたび、「bloodthirsty butchers」の重要作2タイトル、アルバム『未完成』＋シングル 「△」サンカクのカラー・ヴァイナルでのアナログ復刻（シングル「△」サンカクは初アナログ化）と、ミニ・アルバム『「△」SANKAKU+2』のブラック・ヴァイナルでの初アナログ化が決定いたしました。2026年4月15日(水)18:00より予約受付を開始し、2026年8月26日(水)に発売いたします。
1999年7月16日にMCAビクターより発売された「bloodthirsty butchers」の5thアルバム『未完成』は、ノイジーで荒々しくも無垢で繊細な日本のオルタナティヴ・ロック史上に残る不朽の名作。今回、『未完成』のカラー・ヴァイナル2LPと、同年6月30日に先行カットされたブッチャーズ初のマキシ・シングル 「△」サンカクの初アナログ化となるカラー7インチ盤 (33回転)がセットとなった特別仕様の『未完成+「△」サンカク』での販売となります。
さらに、1999年1月20日にインディーズより1,000枚限定で発売され、同年11月17日にボーナス・トラック2曲を加えてMCAビクターより再発されたミニアルバム『「△」SANKAKU+2』を初アナログ化！本タイトルは、名曲「ファウスト」の2バージョンや、「襟がゆれてる。」「6月と列車」などファンの厚い支持を得る楽曲を揃えた、アルバム『kocorono』と『未完成』を繋ぐ重要作となります。
この機会にぜひお買い求めください。
【商品概要】
発売タイトル：『未完成+「△」サンカク』『「△」SANKAKU+2』
発売日：2026年8月26日(水)
予約開始日：2026年4月15日(水)18:00～
■製造：ユニバーサルミュージック合同会社
■流通販売：株式会社ローソンエンタテイメント
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■bloodthirsty butchers『未完成+「△」サンカク』
タイトル：未完成+「△」サンカク
価格：7,700円(税込)
品番：PROT-7427/9
フォーマット：33回転 / カラーヴァイナル仕様 / 2枚組アナログレコード＋7インチシングルレコード
▶商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16826981(https://www.hmv.co.jp/product/detail/16826981)
＜収録曲＞
【2枚組アナログレコード】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/674_1_91b817f4b11165f2327dc47068fe8294.jpg?v=202604150651 ]
【7インチシングルレコード】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/674_2_ee62a8d6584ede46f82f50688caa7484.jpg?v=202604150651 ]
■bloodthirsty butchers『「△」SANKAKU+2』
タイトル：「△」SANKAKU+2
価格：4,400円(税込)
品番：PROT-7430
フォーマット：アナログレコード
▶商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16826983(https://www.hmv.co.jp/product/detail/16826983)
＜収録曲＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/34304/table/674_3_1b6007b267fa2e027b0caeb5a60aa0e6.jpg?v=202604150651 ]
▶「bloodthirsty butchers」公式HP：http://www.bloodthirsty-butchers.com/