TVアニメ「神の庭付き楠木邸」より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
カンバッジ(ランダム)
ミニアクリルスタンド
アクリルキーホルダー
デカアクリルスタンド
巾着
放送中のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のグッズをどこよりも早く販売開始！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4646
【注文受付期間】
・2026年4月15日(水)18:00～4月30日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
価格：660円（税込）
種類数：全5種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルスタンド
価格：各770円（税込）
種類数：全2種
アクリルキーホルダー
価格：各990円（税込）
種類数：全5種
デカアクリルスタンド
価格：各2,200円（税込）
種類数：全3種
巾着
価格：1,320円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4646
【注文受付期間】
・2026年4月15日(水)18:00～4月30日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬以降順次発送
【権利表記】
(C)2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売