TVアニメ「神の庭付き楠木邸」より新商品が発売！

写真拡大 (全6枚)

株式会社コンテンツシード


放送中のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のグッズをどこよりも早く販売開始！


この機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4646


【注文受付期間】


・2026年4月15日(水)18:00～4月30日(木)23:59


【発送予定日】


・2026年6月上旬以降順次発送




【製品情報】



カンバッジ(ランダム)

価格：660円（税込）


種類数：全5種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ミニアクリルスタンド

価格：各770円（税込）


種類数：全2種






アクリルキーホルダー

価格：各990円（税込）


種類数：全5種






デカアクリルスタンド

価格：各2,200円（税込）


種類数：全3種






巾着

価格：1,320円（税込）


種類数：全1種






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4646


【注文受付期間】


・2026年4月15日(水)18:00～4月30日(木)23:59


【発送予定日】


・2026年6月上旬以降順次発送




【権利表記】


(C)2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売