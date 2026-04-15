ワタナベエンターテインメントが放つデジタル時代のプロデュース。CLIP独自の「切り抜き動画」ノウハウで、2時間20分の舞台を“体験したい熱量”に変換

株式会社CLIPミュージカル「どろんぱ」

ショート動画・切り抜き動画マーケティングを展開する株式会社CLIP（本社：東京都、以下「CLIP」）は、

株式会社ワタナベエンターテインメント（本社：東京都渋谷区、以下「ワタナベエンターテインメント」）がプロデュースするオリジナルミュージカル『どろんぱ』において、SNSプロモーションパートナーとして参画いたしました。

本取り組みは、ワタナベエンターテインメントによる「デジタル時代の観劇体験創出」を具現化するものです。

舞台業界で一般的だった映像管理のあり方を見直し、戦略的な「切り抜き動画」の露出へと挑戦を行いました。SNSでの拡散がチケット購入動機となる仕組みを設計し、舞台業界における新たなプロモーション手法の確立を目指します。

■ ワタナベエンターテインメントが仕掛ける「デジタル時代のプロデュース力」

現代のコンテンツ消費において、2時間20分の舞台鑑賞は「タイパ（タイムパフォーマンス）」の観点から、未経験層にとって心理的ハードルが高まっています。

この課題に対し、ワタナベエンターテインメントは「あえて舞台の切り抜き動画を戦略的に露出する」という大胆な判断を下されました。CLIPは、同社の先見性あふれるプロデュースを、独自の切り抜き動画ノウハウで具現化。情報を隠すのではなく、あえて「チラ見せ」することで、視聴者に「生で体験したい」という熱量を生じさせるマーケティングを展開しました。

■ 施策のポイント：舞台の裏側を「自分事化」させる戦略的コンテンツ実際の切り抜き動画の画像

CLIPは今回、記者向けの囲み取材やゲネプロ（総通し稽古）に密着し、以下のコンテンツを制作・配信しています。

・キャストの素顔に迫るゲネプロ切り抜き： 普段は見ることのできないキャストの真剣な眼差しや素の表情を共有することで、作品をより身近に感じてもらう戦略。

・バックステージ・ドキュメント： 開演直前のキャストの意気込みや舞台裏を公開。作品への没入感を高め、ファン層だけでなく潜在層へのリーチを拡大。

これにより、視聴者は「まず軽く触れる」ことが可能となり、興味を持ったユーザーが詳細を調べ、購買へと繋がる導線を構築。ワタナベエンターテインメントのプロデュース力が、デジタルネイティブ世代へ届ける形を設計しました

・TikTok切り抜きアカウント１.：https://www.tiktok.com/@nimonimo449

・TikTok切り抜きアカウント２.：https://www.tiktok.com/@__473154

■ ミュージカル『どろんぱ』公演概要ミュージカル「どろんぱ」

MOJOプロジェクト-Musicals of Japan Origin project- 第2弾

ミュージカル『どろんぱ』supported by にしたんクリニック

作・演出：末満健一 作詞：森雪之丞 作曲・編曲・音楽監督：深澤恵梨香 ゲストコンポーザー：和田唱

出演：

小池徹平 屋比久知奈

生駒里奈 木内健人 東島京 加治将樹 土井ケイト 相葉裕樹

吉野圭吾 真琴つばさ

暁矢薫 天野翔太 岩淵心咲 北園真弓 工藤翔馬 熊野ふみ 高田紋吉 星賢太 森さとる 横山慶次郎

スウィング：井上望 堂元晴近 丸山真矢

スタッフ：

美術：平山正太郎 照明：加藤直子 音響：ヨシモトシンヤ 振付：三井聡 アクション監督：栗田政明

衣裳：惠藤高清 ヘアメイク：宮内宏明 小道具：羽鳥健一 歌唱指導：吉田華奈 稽古ピアノ：吉本まりな／長濱司

演出助手：高橋将貴／高野玲 舞台監督：広瀬泰久 エグゼクティブプロデューサー：渡辺ミキ

宣伝美術：岡垣吏紗 宣伝写真：中村理生

協賛：にしたんクリニック

主催：【東京公演】ワタナベエンターテインメント【大阪公演】ワタナベエンターテインメント／MBSテレビ

主催・企画・制作 ワタナベエンターテインメント

公演期間：2026年3月16日(月)～29日(日) ＠東京・日本青年館ホール

2026年4月3日(金)～7日(火) ＠大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ

お問合せ：ワタナベエンターテインメント03-5410-1885（平日11:00～18:00）

公演サイト：https://mojo-doronpa.com/

公式X：ワタナベ演劇公式@watanabe_engeki 「#どろんぱ」「#MOJOプロジェクト」

■ 【最新情報】オンライン配信が決定！

≪オンライン配信概要≫

◆配信チケット：購入ページはこちら→ https://w.pia.jp/t/doronpa/

※チケット販売期間になると購入ページが表示されます

◆チケット販売期間： 4月18日(土)10：00～5月10日(日) 21：00

◆配信期間： 5月5日(火・祝)正午12：00～5月10日(日) 23：59

※この期間中、何度でもご視聴いただけます。

◆配信サイト：ぴあ

◆チケット価格：4,500円（税込）

≪オンラインウォッチパーティー概要≫

◆開催日時：2026年5月8日（金）18:00～20:20 ※休憩は挟みません。

◆プラットフォーム：X

◆指定ハッシュタグ：#みんなでどろんぱ

◆参加方法：

１.ミュージカル『どろんぱ』オンライン配信 視聴チケットを購入。

２.5月8日（金）18時に一斉に再生ボタンを押し「オンライン配信」をスタート！

３.「#みんなでどろんぱ」でXに感想・実況を投稿しながら楽しみましょう！

ワタナベ演劇公式Xからも投稿を予定しています（出演俳優の登場等はございません）

※配信視聴チケットはご自身でご購入のうえご参加ください。

※配信画面のスクリーンショット・撮影、ポストは固くお断りいたします。

※配信サービスによって再生時間に誤差が生じる可能性がございます。

【株式会社ワタナベエンターテインメントについて】

日本を代表する総合エンターテインメント企業。数多くの人気アーティストや俳優のマネジメント、舞台制作を多角的に展開し、業界のトップランナーとして常に新しいエンターテインメントを創出し続けています。

・公式HP：https://www.watanabepro.co.jp/

【株式会社CLIPについて】

ショート動画・切り抜き動画マーケティングを通じ、コンテンツの価値を最大化する専門集団。SNSデータに基づいた独自の編集技術により、次世代のファンとの接点を構築しています。

・公式HP：https://clip.dev/