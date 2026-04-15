速すぎる世界におぼれそうなとき、あなたを繋ぎとめる言葉がここにある。SNSで多くの支持・共感を集めている詩旅紡（うたたび つむぎ）初書籍刊行

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月15日（水）に詩旅紡（うたたび つむぎ）著『栞をはさむように休めばいい』を刊行いたしました。

毎日を生きていると、「世の中は少し速すぎる」と感じることはないでしょうか。

終わらない仕事のこと、人間関係のこと、明日のちょっと気がかりなこと。周りのペースに合わせて「ちゃんとしなきゃ」と頑張りすぎて、ふと息継ぎの仕方を忘れてしまう。そんな窮屈さを感じながら、その日一日をなんとかやり過ごした経験のある方は少なくないでしょう。

本書『栞をはさむように休めばいい』は、そんなせわしない世の中でも自分のペースで生きていくことの大切さを綴ったエッセイです。

著者は、新卒で入社した会社でうつ病やパニック障害を発症。その後、「休んだら、もう二度と立ち上がれなくなる気がする」と頑張りすぎる自分自身に悩みながらも、現在の「書く仕事」にたどり着きました。本書は、これまでの著者の経験を踏まえ、つい頑張りすぎてしまう自分や生きづらさを抱える自分とどう折り合いをつけて前に進むかを綴ったエッセイです。

■著者からのメッセージ

本を読んでいて疲れたときに栞をはさむのは、「もう読まない」という合図ではなく、「ここに、また戻ってくる」という目印です。適切なタイミングで立ち止まり、また歩き出す力を蓄える。そんな「栞をはさむような休み方」が、今の私たちには必要です。本書が、読んでくださる方々の生活にそっと寄り添う「栞」のような存在になれたら、これほど嬉しいことはありません。

■もくじ

・物語の中で泳ぐ

・栞をはさむように休むこと

・頑張る≠革命

・「メンタルが強い」とは

・私を責めているのは私

・図書館で子どもたちに教わったこと

・仕事は副菜

・「没頭」が私を掬ってくれた

・個性の抜け殻

・仕事から離れる儀式

・コントロールできる唯一の存在

・死ぬまでの二週間で気づいたこと

・スマホを置いて出かけたら

・書くことで見えてくる循環

・書くことで見えてくる自分の輪郭

・言葉を探さない夜

・明るい人になりたかった

・仕事は耐えるもの？

・本を選ぶ時間が、私をやさしくしてくれた

・真面目でしか生きられない

・本当は大丈夫じゃないのに

・目の前の相手は、勇気を振り絞っている

・見えないものが、見えた日

・「ありがとう」は浮き輪になる

・言わないでいてくれる品性について

■書誌情報

書名：栞をはさむように休めばいい

著者：詩旅紡

発売日：2026年4月15日（水）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

判型：四六判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-607834-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000564/)

■著者プロフィール

詩旅紡（うたたび つむぎ）

新卒入社後うつ病やパニック障害を患い、休職や退職を経験。「栞をはさむような休み方」の末に、書く仕事に流れ着く。自身の生き方や働き方を模索する軌跡をXやInstagram、noteを通じて発信。生きづらさを感じる当事者に寄り添うメッセージが多くの支持・共感を集めている。

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