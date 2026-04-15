埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、帯バッグの小梅やと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越市連雀町にて、使われなくなった美しい着物の帯を生まれ変わらせて作った帯バッグ・帯ベルトを販売する帯バッグの小梅や（埼玉県川越市、代表 藤代瞳子）と2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■小梅や様HP : https://coumeya.com/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■帯バッグの小梅や 代表 藤代 瞳子 様 コメント

「『とことん川越を応援したい』そんな気持ちを込めてパートナーシップを締結しました。蔵のなかに眠る帯のように、古くて美しいものを応援する《帯バッグの小梅や》は、川越の歴史が大好きです。子どもたちもベテラン世代も、みなで一丸となって川越の新しい歴史を創り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 豊川 雄大 コメント

「このたび、帯バッグの小梅や様とパートナー契約を締結させて頂きました。川越愛溢れる代表の藤代様とともに川越を盛り上げられること、非常に喜ばしく思います。帯バッグの小梅や様は川越に根付きながら、台湾で出店されるなど、グローバルに活躍されております。川越の魅力をより多くの方に発信していく、そんな仲間としてこれから共に進めますと幸いです。よろしくお願いいたします。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com