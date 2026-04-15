Xフォロワー53万人超の大人気イラストレーター・海島千本がおくるフルカラーコミック『猫の手-Cat Maids-』4月15日（水）より毎月連載スタート！

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は2026年4月15日（水）より、漫画レーベル パイコミックスにて『猫の手-Cat Maids-』の連載を開始いたします。

美麗なフルカラーコミックでおくる、愛らしいねこ耳メイドたちのほのぼの日常物語！

アニメーター・イラストレーター・漫画家として幅広く活躍する、海島千本さんによる新連載がスタートします。

■あらすじ

猫の王国と人間の村・フロラヴィルに古くから伝わる「猫の手」制度。猫王国の猫が人間と一緒に暮らして、時に手助けをする「猫の手」は、人間と猫の友情の象徴とされている。

今では数年に一度、フロラヴィル村に派遣されるようになった「猫の手」。今度の「猫の手」は、お昼寝が大好きな黒猫のクロシェ。クロシェの新しい生活が始まる--！

『猫の手-Cat Maids-』はパイコミックス連載サイトにて、2026年4月15日より毎月第3水曜日 18:00更新予定で連載開始いたします。

◆パイコミックス連載サイト：

https://comics.pie.co.jp/series/catmaids(https://comics.pie.co.jp/series/catmaids)

◆更新告知は『パイコミックス編集部』Xで！

＠PIE＿Comics(https://x.com/PIE_Comics)

■みどころ

海島千本さんによる人気イラストシリーズの「ねこ耳メイド」をコミック化！

慣れない家事にも一生懸命！ 時に先輩猫に教わりながら、今日も「猫の手」として働く主人公の黒猫・クロシェとその仲間たち。

クロシェを取り巻く人間関係（猫関係？）の変化や、メイドなのにベースは「猫」なのでダラダラしがち……という、ゆるかわいいギャップも見どころです。

海島千本さんの美麗イラストで紡がれるフルカラーコミックをお楽しみください。

▲海島さんによるねこ耳メイドイラスト 『VIOLA 海島千本作品集』（海島千本/パイ インターナショナル）より

『猫の手-Cat Maids-』第1話冒頭4pためし読み！

気になる続きは……？

パイコミックス連載サイトより無料でお読みいただけます！

◆パイコミックス連載サイト：https://comics.pie.co.jp/series/catmaids(https://comics.pie.co.jp/series/catmaids)

著者：海島千本（うみしませんぼん）

イラストレーター・アニメーター・漫画家。分野を問わず、さまざまな作品を手がける。アニメ作品ではTVアニメ『ブラック・ブレット』のキャラクターデザイン・総作画監督、映画『すずめの戸締まり』のイメージボードなどを担当する。著書に『千本の花束 海島千本作品集』、『VIOLA 海島千本作品集』、『Rooms 海島千本イラスト+コミック集』（ともに小社刊）、漫画『プリズムの咲く庭 海島千本短編集』（新潮社）がある。

X：https://x.com/Kaisen_Tobiuo

Instagram：https://www.instagram.com/senbon_umishima/

Pixiv：https://www.pixiv.net/users/18362

HP：https://umishimasite.wixsite.com/my-site

■既刊紹介

Rooms 海島千本イラスト＋コミック集

海島千本がカラフルに描く、部屋と女の子のストーリー

Twitterで15.8万いいね、3.1万リツイートされた海島千本の大人気イラスト「Rooms」が書籍化！ これまでWebで発表されたイラスト・ショートコミック作品に加えて、本書描き下ろしイラストを30点以上収録した「Rooms」の決定版です!! 個性溢れる部屋とそこに暮らす女の子の日常の１コマを、イラストとショートコミックで綴ったオムニバス形式の作品集です。

書籍詳細

紙版：https://pie.co.jp/book/i/5476/

電子版：https://pie.co.jp/book/i/305476/

VIOLA 海島千本作品集

稀代のクリエイター・海島千本の最新画集!!

躍動的なキャラクター、ファンタスティックな風景画、漫画『TINY STORIES』など、海島千本ならではのオリジナルアートワークを多数掲載。また、大ヒット映画『すずめの戸締まり』の前日譚を描いた絵本『すずめといす』の挿絵、「Fate/Grand Order」概念礼装のイラストなど、話題となった商業作品も収録した海島千本待望の画集第3弾!!

書籍詳細

紙版：https://pie.co.jp/book/i/5760/

電子版：https://pie.co.jp/book/i/305760/

◆『パイコミックス』について

「パイコミックス」は、パイ インターナショナルの新しい漫画レーベルです。

キャッチコピーは「Passionate Imaginative Emotional 創造的情熱震源地」。

「既視感ゼロ。全てが野心作。」をモットーに、世界中のクリエイターが情熱を傾けて世に出したいと創造する作品を、ジャンルを問わずボーダレスに発信します。

●Web連載ページ：https://comics.pie.co.jp/

●（画集関連）パイコミックアート公式X：@PIE_Comic_Art(https://x.com/PIE_Comic_Art)

●（漫画）パイコミックス公式X：＠PIE＿Comics(https://x.com/PIE_Comics)

●公式Instagram：pie_comic_art(https://www.instagram.com/pie_comic_art/)

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

コミックアートホームページ：https://pie.co.jp/comicart/

コミックアートフェイスブック：https://www.facebook.com/piecomicart/

コミックアートX：https://x.com/PIE_Comic_Art

パイコミックス編集部X：https://x.com/PIE_Comics

コミックアートインスタグラム：https://www.instagram.com/pie_comic_art/

コミックアート公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCqwh9TN9F1zoHQxHl5bqHTg