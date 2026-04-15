『水曜どうでしょうエンタメくじ～激闘と懐かしの西表島編～』がローソングループにて4月22日(水)より発売開始！

株式会社ダブルカルチャーパートナーズ

2026年4月22日(水)より、『水曜どうでしょうエンタメくじ～激闘と懐かしの西表島編～』が

ローソン店頭、HMV、HMV&BOOKS（※一部店舗のみ取扱い）にて、発売開始いたします。

番組にちなんだオリジナル景品は全部で7種類。

あの寝釣りのシーンを彷彿とさせる「ルームライトで賞」や「寝ー釣―り！折りたたみ座布団で賞」や、名台詞がデザインされた「マグネットで賞」など、激闘と懐かしの西表島編をモチーフにした景品が多数ラインナップ！

また、最後のくじを購入したお客様には、番組ロゴを使用したオリジナル「ウインドブレーカー」を

もれなくプレゼント！これで寝釣りも怖くない！？

その他にも、くじを3回ご購入毎に先着でその場でオリジナルステッカーが1枚もらえる、

ステッカープレゼント企画も実施します。

さらに、くじの半券を5枚集めるごとに応募できるエンタメチャンス賞では、

「ミニ保温保冷庫」が１０名様に当たるチャンスも！この機会を是非、お見逃しなく！

『水曜どうでしょうエンタメくじ～激闘と懐かしの西表島編～』

取扱店舗：ローソン、HMV、HMV&BOOKS、HTBショップ

期間：2026年4月22日(水)～

販売価格：1回880円（税込）

特設サイト ：https://kujist.jp/kuji/suidou2026/

※一部お取扱いの無い店舗、発売日の異なる店舗がございます。

※エンタメチャンス賞応募期間：2026年7月31日(金)23時まで

※くじストアプリデジタル景品利用期限：2027年4月21日(水)23：59まで

※ステッカープレゼント企画景品：オリジナルステッカー全8種 (いずれか1種が当たります。なくなり次第終了)

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※店舗により、品切れやお取り扱いのない場合がございますのであらかじめご了承ください。

※納品日は地域によって異なる場合がございます。

※納品日は天候‧交通事情などの影響で、遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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