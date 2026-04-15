PIERROT BEST ALBUM 「PARADOX」 - Into Pandora′s Box - 発売決定!!
「PARADOX」-Into Pandora's Box
PIERROT BEST ALBUM
PIERROTの軌跡を再構築したベストアルバムプロジェクト「PARADOX」-Into Pandora's Box-のリリースが決定。
本作は、キリト自身による選曲により構成された全38曲をリマスタリングしたCD3枚組のベストアルバムに加え、2014年に行われた「PIERROT FILM GIG 2014 -Dictators’ history- Type A」上映作品のDVDを同梱。
さらに、本企画のために設計された特殊パッケージBOX仕様となる。
本作は単なるベストアルバムではなく、PIERROTという存在を“矛盾（PARADOX）”というテーマで再構築した作品である。
音源・映像・プロダクトが一体となり、“開けることで完成する作品”として提示される。
これはベストではない。PIERROTという存在の“矛盾”である。
商 品 概 要
タイトル：「PARADOX」-Into Pandora's Box-
仕様：最新リマスタリング3CD＋映像（DVD2枚組予定）
特典：・特殊パッケージBOX仕様
・オリジナルグッズ2点（予定）
価格：\24,800（税込）
発売日：2026年9月10日(木)
販売形式：先行受注
受 注 情 報
受注開始：2026年4月28日(火)
第一次受注期間：2026年4月28日(火)13:00～６月11日(水)23:59まで
※詳細は後日発表
オフィシャルファンクラブ再始動
さらに本発表にあわせて、昨年2025年10月31日に惜しまれながらも終了した、PIERROTオフィシャルファンクラブが「CLOWN MASQUE -Arlequin Archive-」と名称を新たに再始動。
2024年6月1日に始まったMEMBERSHIPから昨年2025年10月31日までのArlequinでのコンテンツのアーカイブが閲覧できます。
新たな会員特典もあり、4月19日(日)18時からの入会開始もお見逃しなく！
PIERROT OFFICIAL FUN CLUB
CLOWN MASQUE-Arlequin Archive-
内 容
●MEMBERSHIP（2024年6月1日～10月31日）、Arlequin（2024年11月1日
～2025年10月31日）の過去アーカイブを閲覧できます。
●メンバーインタビュー
●曲解説
●ライブレポート
●壁紙
●メンバーコメント
会 員 特 典
●新規入会特典プレゼント
●デジタルメンバーズカードの発行
●FC内コンテンツ閲覧
●バースデーメール送信(2026年5月より配信開始)
●メルマガ配信
●会員限定グッズ販売
新規ご入会募集期間
2026年4月19日(日)18:00～2027年3月25日(木)23:59
サイト閲覧期間
入金確定後より2027年4月30日(金)23:59まで
※都度年更新
会 費
年会費4,000円+事務手数料440円 （合計4,440円）
決済方法：
クレジットカード、コンビニエンスストア、銀行振込（ペイジー対応ATM）
※入会金はありません。
※期間内いつご入会いただきましても会費は同額となります。