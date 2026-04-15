PIERROT BEST ALBUM 「PARADOX」 - Into Pandora′s Box - 発売決定!!

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株式会社スウィートチャイルド

「PARADOX」-Into Pandora's Box


PIERROT BEST ALBUM

PIERROTの軌跡を再構築したベストアルバムプロジェクト「PARADOX」-Into Pandora's Box-のリリースが決定。


本作は、キリト自身による選曲により構成された全38曲をリマスタリングしたCD3枚組のベストアルバムに加え、2014年に行われた「PIERROT FILM GIG 2014 -Dictators’ history- Type A」上映作品のDVDを同梱。


さらに、本企画のために設計された特殊パッケージBOX仕様となる。


本作は単なるベストアルバムではなく、PIERROTという存在を“矛盾（PARADOX）”というテーマで再構築した作品である。


音源・映像・プロダクトが一体となり、“開けることで完成する作品”として提示される。



これはベストではない。PIERROTという存在の“矛盾”である。



商　品　概　要

タイトル：「PARADOX」-Into Pandora's Box-


仕様：最新リマスタリング3CD＋映像（DVD2枚組予定）


特典：・特殊パッケージBOX仕様


　　　・オリジナルグッズ2点（予定）


価格：\24,800（税込）


発売日：2026年9月10日(木)


販売形式：先行受注



受　注　情　報

受注開始：2026年4月28日(火)


第一次受注期間：2026年4月28日(火)13:00～６月11日(水)23:59まで


※詳細は後日発表



オフィシャルファンクラブ再始動

さらに本発表にあわせて、昨年2025年10月31日に惜しまれながらも終了した、PIERROTオフィシャルファンクラブが「CLOWN MASQUE -Arlequin Archive-」と名称を新たに再始動。



2024年6月1日に始まったMEMBERSHIPから昨年2025年10月31日までのArlequinでのコンテンツのアーカイブが閲覧できます。


新たな会員特典もあり、4月19日(日)18時からの入会開始もお見逃しなく！



PIERROT OFFICIAL FUN CLUB


CLOWN MASQUE-Arlequin Archive-


内　容

●MEMBERSHIP（2024年6月1日～10月31日）、Arlequin（2024年11月1日


～2025年10月31日）の過去アーカイブを閲覧できます。


●メンバーインタビュー


●曲解説


●ライブレポート


●壁紙


●メンバーコメント



会　員　特　典

●新規入会特典プレゼント


●デジタルメンバーズカードの発行


●FC内コンテンツ閲覧


●バースデーメール送信(2026年5月より配信開始)


●メルマガ配信


●会員限定グッズ販売



新規ご入会募集期間

2026年4月19日(日)18:00～2027年3月25日(木)23:59



サイト閲覧期間

入金確定後より2027年4月30日(金)23:59まで


※都度年更新



会　費

年会費4,000円+事務手数料440円 （合計4,440円）


決済方法：


クレジットカード、コンビニエンスストア、銀行振込（ペイジー対応ATM）


※入会金はありません。


※期間内いつご入会いただきましても会費は同額となります。