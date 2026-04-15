PIERROT BEST ALBUM 「PARADOX」 - Into Pandora′s Box - 発売決定!!

株式会社スウィートチャイルド「PARADOX」-Into Pandora's Box

PIERROT BEST ALBUM

PIERROTの軌跡を再構築したベストアルバムプロジェクト「PARADOX」-Into Pandora's Box-のリリースが決定。

本作は、キリト自身による選曲により構成された全38曲をリマスタリングしたCD3枚組のベストアルバムに加え、2014年に行われた「PIERROT FILM GIG 2014 -Dictators’ history- Type A」上映作品のDVDを同梱。

さらに、本企画のために設計された特殊パッケージBOX仕様となる。

本作は単なるベストアルバムではなく、PIERROTという存在を“矛盾（PARADOX）”というテーマで再構築した作品である。

音源・映像・プロダクトが一体となり、“開けることで完成する作品”として提示される。

これはベストではない。PIERROTという存在の“矛盾”である。

商 品 概 要

タイトル：「PARADOX」-Into Pandora's Box-

仕様：最新リマスタリング3CD＋映像（DVD2枚組予定）

特典：・特殊パッケージBOX仕様

・オリジナルグッズ2点（予定）

価格：\24,800（税込）

発売日：2026年9月10日(木)

販売形式：先行受注

受 注 情 報

受注開始：2026年4月28日(火)

第一次受注期間：2026年4月28日(火)13:00～６月11日(水)23:59まで

※詳細は後日発表

オフィシャルファンクラブ再始動

さらに本発表にあわせて、昨年2025年10月31日に惜しまれながらも終了した、PIERROTオフィシャルファンクラブが「CLOWN MASQUE -Arlequin Archive-」と名称を新たに再始動。

2024年6月1日に始まったMEMBERSHIPから昨年2025年10月31日までのArlequinでのコンテンツのアーカイブが閲覧できます。

新たな会員特典もあり、4月19日(日)18時からの入会開始もお見逃しなく！

PIERROT OFFICIAL FUN CLUB

CLOWN MASQUE-Arlequin Archive-

内 容

●MEMBERSHIP（2024年6月1日～10月31日）、Arlequin（2024年11月1日

～2025年10月31日）の過去アーカイブを閲覧できます。

●メンバーインタビュー

●曲解説

●ライブレポート

●壁紙

●メンバーコメント

会 員 特 典

●新規入会特典プレゼント

●デジタルメンバーズカードの発行

●FC内コンテンツ閲覧

●バースデーメール送信(2026年5月より配信開始)

●メルマガ配信

●会員限定グッズ販売

新規ご入会募集期間

2026年4月19日(日)18:00～2027年3月25日(木)23:59

サイト閲覧期間

入金確定後より2027年4月30日(金)23:59まで

※都度年更新

会 費

年会費4,000円+事務手数料440円 （合計4,440円）

決済方法：

クレジットカード、コンビニエンスストア、銀行振込（ペイジー対応ATM）

※入会金はありません。

※期間内いつご入会いただきましても会費は同額となります。