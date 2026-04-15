東京・阿佐ヶ谷駅徒歩20分。平屋暮らしを描く日常系ドラマ『ひらやすみ』Blu-ray＆DVD 4月24日発売！

株式会社NHKエンタープライズ

NHKエンタープライズは、2025年11月3日～12月4日 にNHK総合テレビで放送された夜ドラ「ひらやすみ」のブルーレイ・DVDを2026年4月24日に発売します。

初回限定版特典：アクリルスタンド、スマホカード

★ マンガ大賞2022・第3位！2024年・イタリア「ルッカコミックス&ゲームズ」最優秀連載コミック賞受賞など、各界から高い支持を受け、いま世界中で話題の『ひらやすみ』（真造圭伍／小学館「ビッグコミックスピリッツ」連載中）を、「個性的で繊細な演技力」を高く評価されている俳優・岡山天音を主演に迎え、ドラマ化！

★ 淡々とした日常を丁寧に描く“癒し系スローライフドラマ”として、日々の喧騒に疲れた視聴者の心を癒す“セラピーのようなドラマ”と大好評！

★ 初回限定版には、封入特典として特製アクリルスタンドとオリジナルスマホカード（スマートフォンの背面に収納して使うカード）3枚を封入！（Blu-ray、DVDともに初回限定版のみに封入されます）

★ アニメ「ひらやすみ」NHK総合テレビで2027年1月から放送開始決定！

【あらすじ】

生田ヒロト、29歳、フリーター。定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの？将来の不安も一切ない、お気楽な自由人です。

そんな彼は、人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、一戸建ての平屋を譲り受けることに。

そして、山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみと２人暮らしを始めました。

彼の周りには生きづらい“悩み”を抱えた人々が集まってきて……。

【原作】真造圭伍「ひらやすみ」（小学館「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中）

【脚本】米内山陽子

【音楽】富貴晴美

【音楽プロデューサー】福島節

【出演】岡山天音 森七菜 吉村界人 光嶌なづな／蓮佛美沙子 駿河太郎／

吉岡里帆 根岸季衣 ほか

【収録内容】

■DISC1 ＜第１週＞ 第1回～第4回 ＜第２週＞ 第5回～第8回

■DISC2 ＜第３週＞ 第9回～第12回 ＜第４週＞第13回～第16回

■DISC3 ＜第５週＞ 第17回～第20回／特典映像

【特典映像】

劇中劇「ヒロト、早まるな！」

劇中歌「Keep on rolling」（フルバージョン）スライドショー

【封入特典】ブックレット(16P)

Blu-ray/DVD 3枚組 本編299分＋特典5分

◆ひらやすみ Blu-ray【初回限定版】アクリルスタンド・スマホカード付

NSBS-54726 本体価格16,500円 税込価格18,150円

◆ひらやすみ Blu-ray【通常版】

NSBS-54727 本体価格14,400円 税込価格15,840円

◆ひらやすみ DVD【初回限定版】アクリルスタンド・スマホカード付

NSDS-54728 本体価格15,000円 税込価格16,500円

◆ひらやすみ DVD【通常版】

NSDS-54729 本体価格12,900円 税込価格14,190円

発行・販売元：NHKエンタープライズ (C)真造圭伍／小学館／NHK (C)2026 NHK

NHKスクエア限定購入特典

弊社通販販売「NHKスクエア」にて、「ひらやすみ」【初回限定版】Blu-ray/DVDをご購入いただいたお客様を対象に「ひらやすみ」特製タペストリーをプレゼント！

■特製タペストリー1点

「ひらやすみ」劇中で、なつみの部屋の扉に貼ってある貼り紙を模したタペストリーです

＜対象商品＞

◆ひらやすみ Blu-ray【初回限定版】アクリルスタンド・スマホカード付

NSBS-54726 本体価格16,500円 税込価格18,150円

https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54726aa

◆ひらやすみ DVD【初回限定版】アクリルスタンド・スマホカード付

NSDS-54728 本体価格15,000円 税込価格16,500円

https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54728AA

※ 購入特典は、弊社通信販売(NHKスクエア／カタログ)でご予約・ご購入いただいたお客様が対象となります。

※ 購入商品と同梱にてお届けします。

※ 【通常版】Blu-rayおよび【通常版】DVDは、プレゼント対象外となります。

※ 数量に限りがございます。無くなり次第、終了となります。

「ひらやすみ」Blu-ray/DVD発売記念イベント 岡山天音さん お渡し会 開催決定！

＜開催日時＞

2026年５月１日(金) 19時開催

＜開催場所＞

HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース

＜イベント内容＞ ※当選者限定※

岡山天音ミニトークショー＆イベント限定直筆サインを入れた「ビジュアルカード」お渡し

イベントページURL：https://www.hmv.co.jp/store/event/55231/

<特典会内容>

イベント限定特典お渡し会

対象商品をご購入いただいた方に、岡山天音さんの直筆サインを入れたイベント限定特典「ビジュアルカード」をご本人よりお渡しいたします。

＜対象商品＞

2026年4月24日(金)発売

・「ひらやすみ ブルーレイ（アクリルスタンド・スマホカード付き初回限定版）」

NSBS-54726 価格：18,150円(税込)

・「ひらやすみ ブルーレイ（通常版）」

NSBS-54727 価格：15,840円(税込)

・「ひらやすみ DVD（アクリルスタンド・スマホカード付き初回限定版）」

NSDS-54728 価格：16,500円(税込)

・「ひらやすみ DVD（通常版）」

NSDS-54729 価格：14,190円(税込)

【イベント参加方法】

本イベントではローソンチケットにて抽選応募にて当選し、対象商品をご購入されたご本人様のみご参加可能となります。友人/知人、身内/血縁者にかかわらず代理購入、譲渡/分配はできません（同伴は不可）のでご注意ください。

※応募制限枚数は、おひとり様対象商品いずれか１点までの応募上限とさせていただきます。

※受付時に当選確認のため身分証明書提示をご依頼する場合がございます。

※詳細は下記ローソンチケットサイトをご確認ください。

エントリー受付対象期間：2026年4月15日(水)18:00～2026年4月20日(月)23:59まで

ローソンチケット(ご応募はこちら)

https://l-tike.com/st1/hmvbooks-26041105

※本受付は、スマートフォンからのみお申し込みいただけます。