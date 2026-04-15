ジャネット・ジャクソン名古屋公演（6/17）のスペシャルゲストにHANAの出演が決定！本日 4/15(水)18:00よりプレイガイド2次先行受付開始！

株式会社エニー

HANAは本公演の開幕を飾るオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露する予定です。グローバルなポップカルチャーの歴史を築いてきたジャネット・ジャクソンのステージに先駆け、日本発の新たな才能として、観客の熱量を最大化しイベントの幕開けを飾ります。

また本ツアーでは、ポップミュージックの歴史と文化を象徴する「Jackson Family Tribute」特別演出の実施も決定しており、世代や国境を越えた音楽的体験を提供します。

ジャネット・ジャクソンはこれまで世界で1億6,000万枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンドです。

今回の日本ツアーは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスで構成される予定で、日本の音楽ファンにとって特別なステージとなります。

6月17日のIGアリーナ公演では、世界的ポップアイコンであるジャネット・ジャクソンのステージと、次世代アーティストHANAによるエネルギッシュなパフォーマンスが融合する、特別な一夜をお楽しみください。

≪開催概要≫

■タイトル

『JANET JACKSON JAPAN 2026』

■日程・会場

2026年6月 9日(火)：神戸 GLION ARENA KOBE

2026年6月13日(土)：横浜 Kアリーナ横浜

2026年6月14日(日)：横浜 Kアリーナ横浜

2026年6月17日(水)：名古屋 IGアリーナ

■チケット発売

プレイガイド２次先行：2026年4月15日(水)18:00～４月19日（日）23:59

■チケット情報（全席指定）

＜GLION ARENA KOBE＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席：35,000円（税込）

・SS席（着席指定）：35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

＜Kアリーナ横浜＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

＜IGアリーナ＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・ラウンジ付きシート：25,000円（税込）※IGアリーナ専用ラウンジ利用可能、ワンドリンク付き

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

■公式HP

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/janetjacksonjapan2026/

X：https://twitter.com/JJJ1952290

Facebook：https://www.facebook.com/share/14UkJ7hZ85N/?mibextid=wwXIfr

■ ジャネット・ジャクソン プロフィール

ジャネット・ジャクソンと、故マイケル・ジャクソンを含む彼女の兄弟たちは、何十年にもわたり、その卓越したパフォーマンスと芸術性で世界中の聴衆を魅了してきました。

音楽一家の一員として、ジャネット・ジャクソンはソロ活動でも活躍を続けています。

全世界累計1億6,000万枚以上のレコードセールスを誇り、『Control』『Rhythm Nation 1814』『janet.』『The Velvet Rope』『All for You』など、音楽史に名を刻む名作を次々と生み出してきた、まさに“クイーン・オブ・ポップ”と称される存在。Billboard Hot 100では10曲のNo.1シングルを獲得し、女性アーティストとして歴史的な記録を数多く樹立。グラミー賞をはじめとする数々の音楽賞を受賞し、現在もなお第一線で活躍し、精密なダンスパフォーマンスとメッセージ性の高い作品を通じ、多くのアーティストに影響を与え続けています。

■HANA プロフィール

ちゃんみなプロデュースによる7人組ガールズグループHANA。

メンバーは CHIKA,NAOKO,JISOO,YURI,MOMOKA,KOHARU,MAHINAの7名で構成され、それぞれが異なるバックグラウンドと強烈な個性を持ちながら、唯一無二の世界観と統一感を両立させている。

2025年デビュー「ROSE」は強いメッセージと圧倒的な表現力で注目を集め、わずか3ヶ月で1億ストリーミングを突破し、Billboard JAPAN総合ソング・チャート “JAPAN Hot 100” にて1位を獲得するなど、数々の記録を塗り替えた。以降リリースした楽曲はすべて主要音楽チャートにランクインし、幅広い世代から支持を獲得している。リリース楽曲のうち計7曲が1億回越えのストリーミング再生を記録し、わずか１年で歴代国内ダンス＆ヴォーカル・グループで最多タイで1位となる。

圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞、そして飾らない人間性で、

自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

■ お問い合わせ

主催：JANET JACKSON JAPAN 2026実行委員会

公式サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

TEL：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）