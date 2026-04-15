7人組バーチャルアイドル「FouRTe Project」、5thシングル『下書きノート』を本日4月15日にリリース！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）は、当社がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」が新曲『下書きノート』を2026年4月15日(水)に各種音楽配信サービスにてリリースすることをお知らせします。

『下書きノート』について

FouRTe Projectは2025年9月デビューの7人組バーチャルアイドル。彼らの5thシングル「下書きノート」。「本当の僕に鍵を掛けては、今日もまた下書きに残した想い」

言いたいことがあるのに、送信できない。そんな夜、あなたにもきっと覚えがあるはずです。

この曲の歌詞を手がけたのは、岡嶋かな多。数多くのヒット曲を世に送り出してきた稀代の作詞家が、自分の本音をずっと"下書き"に閉じ込めてきた、ある一人の心の声を紡ぎました。優しいと言われるほど、本当は隠すのが上手なだけかもしれない。そのやるせなさと、それでも変わりたいという静かな意志が、彼女の言葉によって確かな一曲へと昇華されています。

SNSに溢れる言葉の裏側で、誰もが一度は「下書き」に逃げ込んだことがある。この曲はそんな、今この時代を生きる人たちのリアルな感情をまっすぐ射抜いています。☆Taku Takahashi（m-flo）が生み出す美しいメロディーとサウンドは、その迷いと葛藤をそっと包み込みます。



☆Taku Takahashi（m-flo）コメント

メンバー7人の成長し続ける歌声をより引き立てられるよう、優しさが伝わるメロディーを意識して制作しました。

切なさの中にも、ふと心がときめくような感覚を感じてもらえたら嬉しいです。

リリース情報

楽曲名：下書きノート

アーティスト：FouRTe Project

配信開始日：2026年4月15日（水）

配信先：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほか主要音楽配信サービス

配信URL：https://FouRTe.lnk.to/draftnote.lnk.to

クレジット情報

Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)

Produced by Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）

Words: Kanata Okajima,ayame

Music: ☆Taku Takahashi(m-flo)

Arranged by: ☆Taku Takahashi(m-flo) Mitsunori Ikeda

Chorus & Chorus Arranged by 岩越涼大

Recorded by Yohei Kunii (ONEly Inc.)

Recorded at ONEly Recording Studio

Mixed by: D.O.I. (Daimonion Recordings) at Daimonion Recordings

Mastered by Manabu Matsumura at Universal Music Studios Harajuku

初LIVE「ALL IN」開催に向け新曲を連続リリース中

FouRTe Project初となるオフラインライブ

「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」を、2026年8月14日（金）にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催します。

オリジナル曲を中心に披露するLIVE構成に向けて、新曲を連続リリース中であり、今後も続々とリリース予定となっています。

本公演では、7人が“すべてを賭けて”ステージに臨むという決意のもと、歌とダンス、そして最新演出技術を融合した特別なライブ体験をお届けします。

現在ファンクラブ（年額会員様）先行抽選がスタートしています。

チケット申込みはこちらから

fourte-fc.com/ticket/

オフィシャルファンクラブ先行

【FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB（年額会員）先行抽選予約】

受付期間：2026年4月3日（金）15:00 ～ 4月13日（月）23:00

当落発表：2026年4月18日（土） ※4枚までエントリー可能

【FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB会員 先行抽選予約】

受付期間：2026年4月20日（月）15:00 ～ 4月26日（日）23:00

当落発表：2026年5月2日（土） ※4枚までエントリー可能

公演概要

公演名：FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"

日程：2026年8月14日（金）

会場：Zepp DiverCity（TOKYO）（東京都江東区青海1丁目1-10） 開場 17:30 ／ 開演 18:30

出演：FouRTe Project（玖音レオ／朔楽はるひ／朔楽はづき／翠凰稜巳／御影漣／アルテ・ロベルト／剣翔）

お問い合わせ

キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

「FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB」

ご入会はこちらから(https://fourte-fc.com/)

FouRTe Project公式ファンクラブは、2026年4月1日（水）11:00より本オープンしました。

現在、有料会員プランでのチケット最速先行抽選予約受付中です。

他にも会員限定コンテンツなど、ファンの皆さまに向けた特典を多数ご用意しています。

【会員プラン】

１.年額会員 会費：5,500円（税込） 特典：チケット最速先行抽選予約（年額会員先行）、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか

２.月額会員 会費：550円（税込）／月 特典：チケット先行抽選予約（月額会員先行）、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか

※各プランの詳細・特典内容は、本オープン時にファンクラブサイトにて公開します。

ファンクラブサイト：FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB(https://fourte-fc.com/)

「FouRTe Project」について

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。

タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。

Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）

【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project

TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject

Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/

X：https://x.com/FouRTe_Project

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp