宿泊×マーダーミステリーの新体験！和み×これミス店にて専用シナリオ『ミストゲーム』の予約受付開始

株式会社これからミステリー

マーダーミステリー事業を展開する株式会社これからミステリー（本社：東京都、代表取締役：飯田祐基、最高顧問：ヒカル）は、茨城県の旅館「かすみの浦 和み」にて、宿泊体験と融合したオリジナルコンテンツ『ミストゲーム ―THE MIST GAME―』の提供を開始いたします。

ミストゲームは、和みでしか体験できない完全オリジナルシナリオです。3つのコンテンツが同時進行する独自のシステムを採用し、「この宿、この空間だからこそ完成する物語」となっております。

▼本企画の特長

１. 宿泊×物語体験の融合

最大の特長は、本格的な物語体験と上質な宿泊・食体験の融合です。

開催場所である「かすみの浦 和み」の非日常な静寂や空気感を活かした、和みでしか味わえないマダミス体験を追求しました。

宿泊する部屋だけでなく旅館全体を貸し切り、隅々まで探索する体験は唯一無二です。

湖畔の静かな環境、時間の流れ、空間そのものが物語の一部となることで、「謎解きの興奮」と「静寂の中で過ごす贅沢なひと時」が調和し、宿泊だけでもマダミスだけでもない特別な体験となります。

２. 3つのゲームが同時進行する独自システム

本作品では、複数のゲームが同時に進行する独自の構造を採用しています。

参加者は怪盗団の一員となり、それぞれが団長となるべく、2人1組でさまざまなゲームに挑戦し勝利することを目指します。

洞察力を必要とする宝探しゲーム。

交渉力を必要とするお宝鑑定ゲーム。

知恵を比べる謎解きゲーム。

異なる要素を組み合わせることで、これまでにない没入感と戦略性を提供します。

マダミス要素は控えめに設計されているため、初めての方やご家族連れでも楽しめるゲームです。

３. 一切の妥協なしの旅館本来の醍醐味

「かすみの浦 和み」は、単なるゲーム会場としての宿ではありません。地元の旬を活かした料理や、静寂に包まれた客室といった旅館本来の魅力を損なうことなく、物語の中に没入できる環境を実現しています。

各室には檜や陶器のお風呂を備えており、滞在中は心身ともに癒されるひとときをお過ごしいただけます。湖畔の穏やかな景色や時間の流れも相まって、日常から切り離された特別な時間を演出します。

▼作品概要

『ミストゲーム ―THE MIST GAME―』

湖畔の旅館〈和み〉に眠る莫大な財宝。

それを狙う怪盗団「月影」。

参加者は怪盗団の一員となり、

宝探し・交渉・謎解きなど複数のゲームに挑みながら、団長の座を巡る争いに身を投じます。

誰を信じ、誰を欺くのか。

勝者と敗者を分けるのは、戦略と決断。

「敗者は、かすみに消えゆくのみ――」

▼体験内容

- プレイ時間：3時間+1時間程度- 参加人数：6名または8名（ペア進行のため、いずれかの人数での貸切）- 形式：常設プラン（事前予約制）

※決められたゲーム時間外にゲームに関わるイベントは起きません。

※本プランはグループ単位での貸切開催となります。

※ご予約は6名または8名のグループで、1週間前までにお願いいたします。

▼料金

公演料：5,500円（税込）／名

- 宿泊一体型プラン：貸切宿泊 180,000円（税込）＋人数分公演料- 日帰りプラン：ランチ付き（別途1,650円／名）

※本プランは6名または8名での貸切利用が前提となります。

▼店舗紹介動画

これミス公式Youtubeチャンネルにて、和み×これミス店の専用シナリオ『ミストゲーム』を特集した紹介動画を公開しました。

動画ではこれミス代表・飯田祐基が実際にミストゲームをプレイしており、ゲームと旅館の雰囲気を知ることができる内容です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-E9cuiExrq8 ]

※『ミストゲーム』の内容に触れるため、体験を予定されている場合は閲覧にご注意ください。

▼和み×これミス店からのメッセージ

構想から時間をかけ、当館オリジナルの体験コンテンツが完成いたしました。

仕上がりには大きな手応えを感じており、皆様に体験いただける日を心より楽しみにしております。

ミステリーファンの方はもちろん、初めての方にも楽しんでいただける内容となっております。 ぜひこの物語の一部としてご参加ください。

▼シナリオ制作者へーはちからのメッセージ

以前より構想していた宿泊型コンテンツを、こうして形にすることができました。

旅館全体を舞台に、「かすみの浦 和み」ならではの魅力や空気感を感じていただけるよう意識して制作しております。

ミストゲームを通じて、この場所だからこそ味わえる特別な体験をお楽しみいただけましたら幸いです。ぜひ一度、足をお運びください。

▼店舗概要

店舗名：和み×これミス店

所在地：〒311-2437 茨城県潮来市永山2614 かすみの浦 和み

（JR成田線 佐原駅からタクシー20分・送迎車あり）

店舗公式HP ：https://fno-mystery.co.jp/stores/kasuminoura/

店舗公式X ：https://x.com/nagomidemurder

旅館公式HP ：https://kasuminoura-nagomi.com/

▼公演スケジュール・予約受付先

公式LINE ：https://lin.ee/QykL3vD

公式X（DM）：https://x.com/nagomidemurder

お客様からのお問合せ先 :https://x.com/nagomidemurder公式XのDMへお問い合わせください

本件に関するお問い合わせ先

株式会社これからミステリー 広報

📩Email：koremis-reserve@fno-mystery.co.jp

「株式会社これからミステリー」会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135539/table/43_1_958a0ed858c77516440c009cb2508772.jpg?v=202604150651 ]