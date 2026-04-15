カラコルムの山々新作EPの収録内容が解禁、カモシタサラ（インナージャーニー）も参加

The Orchard Japan

キネマポップバンド、カラコルムの山々が4/29(水)にリリースする配信EP『カラコルムの風待ち計画』の収録内容が解禁された。

7月に渋谷WWWでのワンマンライブも決定しており、

バンドが体現する「超現実世界」の磁場を確実に拡げてきているカラコルムの山々。

彼らが満を持して放つ新作『カラコルムの風待ち計画』は、

前作「戻れメロス」に続きエレクトロ要素を駆使しつつ、カラコルムらしい繊細なバンドアンサンブルや、聴衆を啓蒙するVo.石田想太朗の言葉が巧みに配置されたコンセプトEP。

カモシタサラ（インナージャーニー）

玉置浩二・TEI TOWA・大石昌良などを手がけた藤井丈司プロデュースによる先行配信曲

「風車とウミガラス」、カモシタサラ（インナージャーニー）をゲストボーカルに迎えた令和テクノポップ歌謡「夏は大人になってから (feat. カモシタサラ)」、ライブではすでに定番となっているダンスチューン

「目で吸う東京」など、バンド史上最もバラエティに富んだ内容となっている。

Pre-add / Pre-saveキャンペーン

先行配信曲「風車とウミガラス」は本日より配信開始。

また、Key.小川諒太による未発表Remix音源が入手できるPre-add / Pre-saveキャンペーンも実施中。

カラコルムの山々が立案した「風待ち計画」とその遂行を目撃しよう。

配信EP 『カラコルムの風待ち計画』収録曲

1. 飛び出す教科書

2. 目で吸う東京

3. 異常に未来っぽい

4. 風車とウミガラス

5. 授業(フラクタル構造について)

6. 夏は大人になってから (feat. カモシタサラ)

▼Pre-add / Pre-save

https://orcd.co/karakoram_kazemachi

カラコルムの山々の丁重なおもてなし

2026年5月21日（木）

大阪・心斎橋Pangea

GUEST：クジラ夜の街

2026年5月29日（金）

東京・Shibuya Milkyway

GUEST：

アーバンギャルド（TECHNOPOP SET）、テレビ大陸音頭

全公演：OPEN 18:30／START 19:00

前売 \3,500

★チケット一般発売中

https://eplus.jp/karakoram/

カラコルムの山々

2021年夏より活動するキネマポップバンド。

オルタナティヴなビートの上でVo./Gt.石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。

様々な音楽遍歴を持つメンバーが織りなすアンサンブルは、楽曲ごとにジャズ・歌謡曲・テクノ・ヒップホップなど様々な顔を見せ、カオティックな「超現実世界」の祝祭へと観客を誘う。

ライブにおいても、向井秀徳アコースティック＆エレクトリック(2024年9月)・POLYSICS(2025年8月)とのツーマン、『VIVA LA ROCK 2025』出演など、新たなカルチャーシーンを今まさに切り開いている。

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