カラコルムの山々新作EPの収録内容が解禁、カモシタサラ（インナージャーニー）も参加
キネマポップバンド、カラコルムの山々が4/29(水)にリリースする配信EP『カラコルムの風待ち計画』の収録内容が解禁された。
7月に渋谷WWWでのワンマンライブも決定しており、
バンドが体現する「超現実世界」の磁場を確実に拡げてきているカラコルムの山々。
彼らが満を持して放つ新作『カラコルムの風待ち計画』は、
前作「戻れメロス」に続きエレクトロ要素を駆使しつつ、カラコルムらしい繊細なバンドアンサンブルや、聴衆を啓蒙するVo.石田想太朗の言葉が巧みに配置されたコンセプトEP。
カモシタサラ（インナージャーニー）
玉置浩二・TEI TOWA・大石昌良などを手がけた藤井丈司プロデュースによる先行配信曲
「風車とウミガラス」、カモシタサラ（インナージャーニー）をゲストボーカルに迎えた令和テクノポップ歌謡「夏は大人になってから (feat. カモシタサラ)」、ライブではすでに定番となっているダンスチューン
「目で吸う東京」など、バンド史上最もバラエティに富んだ内容となっている。
Pre-add / Pre-saveキャンペーン
先行配信曲「風車とウミガラス」は本日より配信開始。
また、Key.小川諒太による未発表Remix音源が入手できるPre-add / Pre-saveキャンペーンも実施中。
カラコルムの山々が立案した「風待ち計画」とその遂行を目撃しよう。
配信EP 『カラコルムの風待ち計画』収録曲
1. 飛び出す教科書
2. 目で吸う東京
3. 異常に未来っぽい
4. 風車とウミガラス
5. 授業(フラクタル構造について)
6. 夏は大人になってから (feat. カモシタサラ)
▼Pre-add / Pre-save
https://orcd.co/karakoram_kazemachi
カラコルムの山々の丁重なおもてなし
2026年5月21日（木）
大阪・心斎橋Pangea
GUEST：クジラ夜の街
2026年5月29日（金）
東京・Shibuya Milkyway
GUEST：
アーバンギャルド（TECHNOPOP SET）、テレビ大陸音頭
全公演：OPEN 18:30／START 19:00
前売 \3,500
★チケット一般発売中
https://eplus.jp/karakoram/
カラコルムの山々
2021年夏より活動するキネマポップバンド。
オルタナティヴなビートの上でVo./Gt.石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。
様々な音楽遍歴を持つメンバーが織りなすアンサンブルは、楽曲ごとにジャズ・歌謡曲・テクノ・ヒップホップなど様々な顔を見せ、カオティックな「超現実世界」の祝祭へと観客を誘う。
ライブにおいても、向井秀徳アコースティック＆エレクトリック(2024年9月)・POLYSICS(2025年8月)とのツーマン、『VIVA LA ROCK 2025』出演など、新たなカルチャーシーンを今まさに切り開いている。
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