『マチ★アソビ vol.30』に株式会社インフィニットが初出展!!TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ステージ・原画展を実施、複数作品で物販を展開！

株式会社インフィニット

株式会社インフィニットは、2026年5月16日（土）・17日（日）に徳島県徳島市にて開催される「マチ★アソビ vol.30」に初出展いたします。（https://www.machiasobi.com/）

「マチ★アソビ」は、徳島市内の各所を舞台に、アニメ・ゲーム・声優イベント・展示・物販などが展開される“街ぐるみ”のエンターテインメントイベントです。

本出展では、TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」を軸に、ステージイベントおよび原画展を実施するとともに、インフィニットが手がける複数作品の物販を展開し、作品の魅力を多角的に体験いただける内容となっております。

原作・苗川采先生のライブドローイング実施決定！

■「わたたべトークセッション！×苗川采先生ライブドローイング」

原作・苗川采、漫画編集・亀丸卓充、プロデューサー・浜辺恵那が登壇するトークセッション＆ライブドローイングを開催。原作からTVアニメまで、作品誕生の背景や制作の裏側、キャラクターに込めた想いを語ります。

ライブドローイングの制作過程をご覧いただけるほか、最後にはその場で描いていただいた直筆⾊紙を参加者にプレゼントします。

日時：2026年5月17日（日）10:00～11:00

会場：新町橋東公園ステージ

登壇者（敬称略）：

苗川 采（原作）

亀丸 卓充（漫画編集）

浜辺 恵那（プロデューサー）

初のTVアニメ原画展開催決定！

■『私を喰べたい、ひとでなし』TVアニメ原画展

本作初のアニメ原画展を開催します。

実際に制作で使用された原画を通して、キャラクターの繊細な表情や印象的なシーンを支える作画の魅力を、間近でご覧いただけます。作品の世界観をお楽しみください。

開催場所：東新町商店街／ろくえもん通り沿い空き店舗

■インフィニット オフィシャル物販ブース

インフィニット オフィシャル物販ブースを、東新町商店街／旧コルネの泉横（谷本蒲鉾店キッチンカー横）にて展開いたします。

＜取り扱い作品＞※50音順

・悪役令嬢の中の人

・おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています

・描くなるうえは

・きみが死ぬまで恋をしたい

・私を喰べたい、ひとでなし

開催場所：東新町店街／旧コルネの泉横（谷本蒲鉾店キッチンカー横）

『私を喰べたい、ひとでなし』商品を税込3,000円ご購入ごとに、第1話～第13話の台本イラストを使用した復刻ポストカード（全13種）をランダムで1枚プレゼント！

※『私を喰べたい、ひとでなし』商品のみ、原画展会場でもご購入いただけます。

※税込3,000円ご購入ごとの特典は、 谷本蒲鉾店キッチンカー横・原画展会場内のいずれの会場でも対象となります。（他タイトル商品との合算不可）

＜【復刻版】台本イラストポストカード（全13種）＞ ※掲載画像は一例です

(C)️2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会

TVアニメ第13話で登場!!谷本蒲鉾店のじゃこカツとオリジナルアクリルスタンドの聖地巡礼セットがキッチンカーで販売決定！

■2日間合計300セット限定!!

谷本蒲鉾店×TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」

聖地巡礼じゃこカツ&オリジナルアクリルスタンドをセット販売

TVアニメ最終話で、主人公の比名子が食べた谷本蒲鉾店（道後店）のじゃこカツがキッチンカーでマチ★アソビに初出店！

アニメの聖地（道後店）に飾られているじゃこカツ×わたたべのオリジナルコラボ看板も登場。

揚げたてのじゃこカツとオリジナルアクリルスタンドのセット販売を実施いたします。

販売場所：東新町商店街/旧コルネの泉横 谷本蒲鉾店キッチンカー

販売日時：2026年5月16日(土)・17日(日) 10:00～17:00

※セット販売は整理券制での2日間合計300セットの数量限定販売となります。整理券の配布は各日キッチンカー前にて「9時から午前中の60組分」・「13時から午後の90組分」の⼆回行います。

※各日12時～13時の間は「じゃこカツ」「じゃこ天」「けずりかかまぼこ」の単品販売を行います。

お昼の軽食にぜひ！

現地限定トークショー「アニメビジネスの変遷」へ永谷の出演が決定！

ココだけでしか話せない！？プロデューサー&ライターが語る「アニメビジネスの変遷」

「じゃこ天」（画像はイメージです）「けずりかかまぼこ」（画像はイメージです）

配信ビジネスの定着や海外市場の盛り上がり、そしてコロナ禍などの様々な影響を受け、アニメ製作を取り巻く環境はここ10年でも大きく変化しています。

そんな視聴者側からは見えづらい、アニメ製作の裏側で起こってきた環境の変遷に関するぶっちゃけ話を伺います！

日時：5月16日（土）18:30～19:30

会場：ufotableCINEMA 2

登壇者（敬称略）：

田中 翔（KADOKAWA アニメ事業局 局長）

永谷 敬之（インフィニット 代表 プロデューサー）

MC：太田 祥暉（オリミナート 代表 編集・ライター）

※イベントに参加する為には、「ワンデイパス」を購入しておく必要がございます。

詳細はマチ★アソビ vol.30公式HPをご確認ください。

各種詳細

インフィニット公式HP：https://infinitedayo.jp/

インフィニット公式X(Twitter)：@Infinite_PRdayo(https://x.com/Infinite_PRdayo)

「私を喰べたい、ひとでなし」公式HP：https://wata-tabe.com/

アニメ公式X(Twitter)：@wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) (ハッシュタグ #watatabe )

谷本蒲鉾店公式HP：https://tanimotokamabokoten.com/

オリミナート公式HP：https://oriminart.com/

マチ★アソビ vol.30公式HP：https://www.machiasobi.com/