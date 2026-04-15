平成人気で再ブーム中★『サン宝石ほっぺちゃん(R) SPECIAL BOOK 』4/22発売！特別付録はキルティングポーチ＆前髪クリップ♪
株式会社 宝島社
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サン宝石 ほっぺちゃん(R) SPECIAL BOOK
発売日：2026年4月22日
平成女児たちを虜にしたサン宝石の看板キャラクター・ほっぺちゃんのキルティングポーチと前髪クリップが特別付録の『サン宝石 ほっぺちゃん(R) SPECIAL BOOK』を2026年４月22日に発売します。
キルティングポーチは、5つのポケットと2つのループつきで収納力抜群！コスメや文房具を入れるのにぴったりです。大人かわいい淡いピンク地に、ほっぺちゃんのトレードマークであるリボン柄のキルティングステッチが入ったポーチは、子どもから大人まで愛用できるデザインです。前髪クリップは濃いめのピンク色で、キュートなほっぺちゃんを完全再現！毎日のメイクもテンションが上がるかわいらしさです。
誌面では、ほっぺちゃんの秘密やトリビアのほか、あの頃のカタログページも再掲！平成を過ごし大人になったあなたへ贈る、ほっぺちゃんファン必読の一冊です。
特別付録はキルティングポーチ＆前髪クリップ(ハート)
【キルティングポーチ】
▼大人も使える淡いピンクのリボンキルティングデザイン(ハート)
▼5つのポケットと2つのループつきで小さめブラシもきれいに収納！
▼メイクポーチにも文具ポーチにも使えるちょうどいいサイズ感
【前髪クリップ】
▼ほどよい大きさで使いやすい！
誌面ではほっぺちゃんやサン宝石の魅力を紹介！
平成人気で再ブーム中！ほっぺちゃんとは？
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通販ショップ「サン宝石」の看板キャラクター。
つやつやな見た目とぷにぷに感触がたまらないシリコンボディと、つぶらなおめめ、キラキラのほっぺがトレードマーク。2010年にサン宝石のカタログに初登場し、たちまち大人気に！
エモすぎる！当時のカタログも掲載
サン宝石 ほっぺちゃん(R) SPECIAL BOOK
発売日：2026年4月22日
価格：3718円（税込）
https://tkj.jp/book/?cd=TD076243
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サイズ（約）
キルティングポーチ：H14×W14×D5cm
前髪クリップ：H3.8×W4.6cm［最大］