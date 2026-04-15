「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」2026年7月よりTVアニメ放送開始！ティザーPVを公開！

株式会社ハピネット

2026年のアニメ化が発表されていた、シリーズ累計60万部突破の大人気異世界グルメ旅ストーリー、『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』（KADOKAWA『カドカワBOOKS』）ですが、7月より放送開始することが決定！放送局情報や日時などの詳細は後日発表となりますので、続報をお待ちください。

また、ティザーPVも公開！今回のPVで、リン（CV：徳井青空）とヴィル（CV：小野友樹）のキャラクターボイスも初解禁となります！

- 2026年7月よりTVアニメ放送開始！

放送局情報や日時などの詳細は続報をお待ちください！

- ティザーPVを公開！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PPzjxDhZUG0 ]

TVアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』作品基本情報

■放送情報

2026年7月放送開始！

■スタッフ

原作：米織（KADOKAWA『カドカワBOOKS』）

監督：濁川 敦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクター原案：仁藤あかね

キャラクターデザイン：石井 泉

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音響監督：森下広人

音楽：うたたね歌菜

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード

制作協力：あんきち工房

■キャスト

リン（小鳥遊倫）：徳井青空

ヴィル：小野友樹

■イントロダクション

どうも、２０ウン歳のアラサー社会人、小鳥遊倫です。私の現状、手っ取り早く説明しますね。

《美少女ＪＫと異世界召喚された》

《ゴミスキル＆役立たず扱いされた》

《追放！》←今ココ！

召喚先に美少女ＪＫちゃんだけ採用されて、ひとり異世界に放り出されてしまった私はこれからのことを思って途方に暮れる――ことは特になかったりして。

だって私のスキル【野営車両(モーターハウス)】ことモーちゃんと【生存戦略(サバイバル)】さんは実はとんでもない神スキルだったから。

こうなったら趣味のソロキャンとお料理、異世界でもやっちゃう？ やっちゃおう！

な～んて考えていたら、素敵な仲間たちが続々登場♪ よーっし、いっちょみんなで異世界ごはん旅といきましょう！

さあ、乗ってください！ 異世界を楽しみつくすため、モーちゃん出発進行！

■公式HP

https://isekai-gohantabi.com/

■公式X

@Isekaigohantabi(https://x.com/Isekaigohantabi)（ハッシュタグ #異世界ごはん旅 ）

■権利表記

(C)2026/米織・仁藤あかね/KADOKAWA/「捨てられ聖女の異世界ごはん旅」製作委員会