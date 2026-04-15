FM802 Podcast新番組7本スタート！

株式会社 FM802

音楽を中心とした放送やイベントを展開するFM802からトーク中心のPodcast番組が新たに6番組スタートします。

サッカー好きアーティストをゲストに迎え、現役大学生サッカー部のDJ中島大静がひたすらサッカーについて語る「オフ・ザ・ピッチはいい放題」

Ito（PEOPLE 1）と秋山黄色が時間を気にせずひたすらガンダムやアニメについて語る「きいろいとーく」

映画好きなゲストを迎えてFM802 DJ樋口大喜とこの映画のここが好き！のニッチなポイントを語り合う映画番組「パぴプペ！ポップコーン」

FM802DJ深町絵里がゲストを迎えて10代の時期にどのように過ごしていたのかを振り返って語ってもらう『マイ・ティーンズ」

音楽業界で働く人にフォーカスを当てたインタビュー番組「FM802イマエ×ザ・森東ヤマネMg の ピンキリ」

2年前に突如としてあらわれて消えたFM802のDJ3人の雑談番組が会員限定で復活！『FM802の隅っこに３人集合！「しずかにしまSHOW」』

あなたの好みに合う番組をぜひチェックしてください！

【以下各番組詳細】

オフ・ザ・ピッチは言い放題

番組名 ：オフ・ザ・ピッチは言い放題

出演 ：中島大静（FM802 DJ） × ゲストアーティスト

更新頻度 ：毎週水曜日18時

プラットフォーム：Spotify、radiko、Apple Podcast等各種プラットフォームで配信

番組内容 ：

スタジアムに応援に出かけたり、週末は、夜中にサッカー観戦に夢中というMUSICIANや著名人が、毎回ゲストとして登場。今、自分の中でトレンドなFOOTBALLネタを、超自分視点で、DJ中島大静とTALK！

サッカー好きの方が、音楽に触れてもらえたり、TALKしている方に興味持ったり

音楽好きの人が、サッカーに少しでも興味湧いていただけるきっかけになるPodcast！

初回更新のゲストは、中島颯太（FANTASTICS）

4月15日に＃１公開です。お楽しみに！

秋山黄色とIto(PEOPLE 1)の“きいろいとーく”

番組名 ：秋山黄色とIto(PEOPLE 1)の“きいろいとーく”

出演 ：Ito(PEOPLE 1)・秋山黄色

更新頻度：2週間に1回 水曜日18時更新

プラットフォーム： Spotify、radiko、Apple Podcast等各種プラットフォームで配信

番組内容

FM802「MUSIC FREAKS」で1年間DJを担当したIto(PEOPLE 1)。実は「宇宙」を“そら”、「地球」を“ほし”と読むほど、ガンダムが大好き！ そんなPEOPLE 1のメンバーであるDeuとのコラボ楽曲「Caffeine Remix feat. Deu」をリリースしたこともあり、ガンダム作品に強いこだわりと深い造詣を持つ秋山黄色。 溢れ出るガンダムをはじめとするアニメ愛を語る、黄色とItoのトーク“きいろいとーく”を聴けば、刻(とき)が見える……かも？Podcastって、自由ですか？

初回更新は、5月13日(水)。まずは2組が好きなガンダムシリーズは？どんな番組にしていこうか？そんな作戦会議からスタート予定。お楽しみに！

パぴプペ！ポップコーン

番組名 ：パぴプペ！ポップコーン

出演 ：樋口大喜（FM802 DJ） × ゲストアーティスト

更新頻度 ：毎週月曜日AM６時更新

プラットフォーム： Spotify、radiko、Apple Podcast等各種プラットフォームで配信

番組内容

新旧洋邦問わず映画についてゲストと樋口大喜がおしゃべり。

アーティストを招いて毎回テーマを設け、とにかく映画の話オンリー。

アーティストインタビューに関しては事前にアンケートでお好きな映画のお好きな部分を具体的に確認し、よりニッチなテーマや細かい部分を立てて他ではあまり聴けないコアなところを語れる映画番組です。

不定期で映画館前で「映画何を見てきましたか？どうでしたか？」の一言出口インタビューも実施予定！おたのしみに。

マイ・ティーンズ

番組名 ：マイ・ティーンズ

出演 ：深町絵里（FM802 DJ） × 週替わりゲスト

更新頻度 ：毎週火曜0:00

プラットフォーム ：Spotify、radiko、Apple Podcast等各種プラットフォームで配信

番組内容 ：

「どんな10代をすごしていたのか」をキーの質問として、毎回1人のゲストを招いてトークをくりひろげます。

どんな学生生活だったか？どんなものに影響をうけたか？夢中になっていたことは？そのころから今の仕事にも通じている部分は？など

人となりやその人の人格形成の大事なパーツにせまります！

初回更新は4月21日（火）。ゲストはいきものがかり水野良樹です。

FM802イマエ×ザ・森東ヤマネMg の ピンキリ

番組名 ：FM802イマエ×ザ・森東ヤマネMg の ピンキリ

出演 ：イマエ・ヤマネ

更新頻度：毎週日曜18時（予定）

プラットフォーム ： Spotify、radiko、Apple Podcast等各種プラットフォームで配信

番組内容

ラジオ局の編成部長、超・多忙芸人のマネージャー、という異色のコンビ（名前は五十音順）が、これまでのキャリアでのエピソードを交えながら、音楽業界で働く様々な人をゲストに招きトークをします。時にはあっと驚く大物マネージャーや、ビッグなプロジェクトを手掛ける有名人から、老舗のライブハウスでアルバイトするスタッフ君まで、、、ゲストのレベルも文字通りピンからキリまで。ゲストの仕事内容や、その仕事に就いたきっかけ、いま目指していること、または困っていることなど、現場の裏方ならではの目線で話を聞きピンからキリまでの物事を鼎談します。面白さもピンキリ!? ぜひ一緒に雑談する感じで聴いてください。

ネヤドラ BLUE BERRY GUYS ～路上教習編～

ネヤドラ BLUE BERRY GUYS ～路上教習編～

出演 ：ハタノユウスケ（FM802 DJ）・柄須賀皇司（the paddles）・ヘルメットおじさん

更新頻度：全5回 毎週木曜18時

プラットフォーム ： radiko・RADIPASSアプリ（FM802アプリ）

番組内容 ：

FM802 DJハタノユウスケとthe paddles Vo/Gt 柄須賀皇司、

そして大阪府寝屋川市にある自動車教習所「ネヤガワドライビングスクール」の阪口さんこと“ヘルメットおじさん”の3人でお届けする、ネヤガワドライビングスクール発のPodcast番組。

FM802の隅っこに３人集合！「しずかにしまSHOW」

番組名 ：FM802の隅っこに３人集合！「しずかにしまSHOW」

出演 ：月替わりFM802 DJ3名

更新頻度：毎週火曜6:00

プラットフォーム ：※RADIPASS PLATINUM会員のみお聴きいただけます。

番組内容：

FM802の憩いの場であり打ち合わせの場所であるスペース「ファンキーバー」の一角にマイクを３本設置。

このマイクに吸い寄せられてきたDJが３人集まったらレコーダーがまわりはじめて番組がスタート！どんな３人が、どんなトークを繰り広げるのかは集まってみないとわからない…？

この春、RADIPASS PLATINUM限定Podcastとしてリニューアル！

※RADIPASS PLATINUM https://funky802.com/platinum/

あなたの好みに合う番組をぜひチェックしてください！

くわしくはFM802のPodcastページからご確認ください。

https://funky802.com/site/podcast(https://funky802.com/site/podcast)