ZIP-FM主催ライブイベント「ICONIC MOMENTS FES！ supported by ZIP-FM」第５弾出演アーティスト発表＆一般発売スタート
ZIP-FMが企画するライブイベント「ICONIC MOMENTS FES！ supported by ZIP-FM」が、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、名古屋・COMTEC PORTBASEで開催されます。
このたび、本イベントの第5弾出演アーティストが発表され、あわせてチケット一般発売スケジュールも発表されました。
今回発表された出演アーティストは以下の通りです。
5/9 (土)
▼ ICONIC STAGE
└BHNX┘ / 双極スペクトラム / Def Class / O.A SPiN
5/10(日)
▼ ICONIC STAGE
Def Class / RapiNz / O.A EXPG高等学院 名古屋校
▼ MOMENTS STAGE
MEWCATUNE
あわせて、チケット一般発売スケジュールを発表
■TIGET
2026年4月16日（木）18:00 ～
■ぴあ
2026年4月18日（土）18:00 ～
本イベントは、ZIP-FMの番組「ICONIC MOMENTS」に出演するアーティストを中心に、アイドル、ダンス＆ボーカル、バンド、シンガーなどジャンルを横断した多彩なアーティストが集結するライブイベントです。“音楽シーンの象徴的な瞬間（ICONIC MOMENTS）を生み出す”ことをコンセプトに、次世代アーティストの魅力を体感できる場として開催されます。
詳細はイベント公式サイトをご確認ください。
開催概要
- イベント名：ICONIC MOMENTS FES！ supported by ZIP-FM
- 日程：2026年5月9日（土）10日（日）
- 会場：COMTEC PORTBASE（愛知県名古屋市）
- 出演：高嶺のなでしこ / ファントムシータ / O-MENS / MATSURI / SUPER☆GiRLS / 江籠裕奈 / WHITE SCORPION / RAB ESPICE ほか多数出演
- 公式サイト：https://iconicfes.info/
└BHNX┘
Def Class
MEWCATUNE
双極スペクトラム
■ZIP-FM
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局
（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）
開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。
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