仮面ライダー生誕55周年記念作『アギト-超能力戦争-』公開直前！要潤・賀集利樹・ゆうちゃみが映画の魅力に迫る特別番組「映画『アギト-超能力戦争-』公開記念スペシャル

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、仮面ライダー生誕55周年記念作『アギト-超能力戦争-』の公開を目前に控え、映画の魅力に迫る特別番組「映画『アギト-超能力戦争-』公開記念スペシャル」を、2026年4月25日（土）19時00分より放送いたします。

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映

2026年4月29日（水・祝）公開の『アギト-超能力戦争-』。平成仮面ライダー史上、最高視聴率を記録した「仮面ライダーアギト」が、25年の時を経て新たな物語として蘇ります。舞台は人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。特殊な力を持たない警察官・氷川誠（演：要潤）を中心に、“力を持つ者”と“持たざる者”それぞれの葛藤と選択を描く、重厚な人間ドラマと迫力の超能力アクションが展開されます。

本番組には、「仮面ライダーアギト」から引き続き警察官・氷川誠／仮面ライダーG7を演じる要潤、津上翔一／元・仮面ライダーアギトを演じる賀集利樹、そして映画初出演にしてGユニット新メンバーとして初登場の葵るり子／仮面ライダーG6を演じるゆうちゃみが出演し、それぞれの立場から作品の魅力を掘り下げていきます。

「仮面ライダーアギト」を支えてきた要潤と賀集利樹は、25年の時を経て再び作品と向き合う心境や当時の撮影秘話を語るとともに、新作に込めた想いを披露。一方、2001年のTVシリーズ放送中に生まれたゆうちゃみは、初めて作品に触れる立場から、その魅力に切り込みます。要潤、賀集利樹も大絶賛だったという演技について語る一幕も！？

さらに、本編映像をもとにした見どころ紹介や、キャスト自身が語る“ここに注目してほしい”ポイントも多数紹介。アクションシーンの裏側や演出意図、キャラクター同士の関係性など、映画をより深く楽しむための情報が随所に盛り込まれます。

もちろん、新作『アギト-超能力戦争-』の世界観やキャラクター設定も徹底解説。“超能力”という要素がどのように物語に組み込まれるのか、そして現代においてどのようなテーマとして描かれているのかを、多角的な視点で紐解きます。

MCは、“仮面ライダー愛”を公言するお笑いコンビ・宮下草薙の宮下兼史鷹と草薙航基が担当。宮下は自前のライダーベルトを披露するなど、ファン目線のリアクションで、キャストの魅力と作品の奥行きを引き出していきます。

映画本編をより深く楽しむための“予習”としてはもちろん、長年のファンから初めて触れる視聴者まで幅広く楽しめる30分です。

■番組写真到着

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 映画『アギト-超能力戦争-』公開記念スペシャル

【放送日時】 2026年4月25日（土）19:00～19:30

【配 信】 TVer・YouTube（東映特撮YouTube Official）で無料見逃し配信

【出 演】 要潤 賀集利樹 ゆうちゃみ 宮下草薙（MC）

【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/drama/kamen-rider-agito/

◆関連番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】【放送開始２５周年記念】仮面ライダーアギト

【放送日時】 2026年4月21日（火）より 毎週火曜19:00～19:30＜TOKYO MX1＞

【配 信】 TVerにて無料見逃し配信

■仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』

＜Introduction＞

仮面ライダー生誕 55周年──。

平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──「仮面ライダーアギト」が新たな物語を紡ぐ。人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。

そんな混沌の中、立ち向かうのはひとりの警察官──

氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。

＜Story＞

半凍死、半焼死──相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。それは、超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”だった。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称＜Ｇユニット＞が出動。若手隊員・葵るり子（ゆうちゃみ）は、最新鋭の特殊強化装甲服＜Ｇ６＞で超能力者たちに挑むが、その強大な力の前に撤退を余儀なくされる。

Gユニット管理官・小沢澄子（藤田瞳子）は確信する。この事態を打開するには、氷川誠（要潤）の力が必要だと。しかし彼は今、とある罪で刑務所に囚われていた。氷川の不在に、小沢が思い至ったのは、かつて＜アギト＞という未知の力でアンノウン（未確認生命体）と戦った男・津上翔一（賀集利樹）。だが、翔一はすでにその未知の力を失っていた。

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＜About 「仮面ライダーアギト」＞

「仮面ライダーアギト」はテレビ朝日系列にて2001年1月～2002年1月まで1年間放送され、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を記録。その人気から平成仮面ライダーでは初めてとなる映画『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』（01／田崎竜太監督）が制作されるなど、仮面ライダーシリーズの未来を切り開いた作品。

TVシリーズ「仮面ライダーアギト」は、記憶喪失の主人公・津上翔一（演・賀集利樹）が「仮面ライダーアギト」に変身して「アンノウン」と呼ばれる未知の怪人と戦う物語。既に仮面ライダーである男・津上翔一／仮面ライダーアギト、仮面ライダーになろうとする男・氷川誠／仮面ライダーG3（演・要潤）、仮面ライダーになってしまった男・葦原涼／仮面ライダーギルス（演・友井雄亮）、3人の男たちを軸にそれぞれの背景や思いを描きながら、人類の進化にまつわる「謎」が少しずつ解き明かされていく壮大なストーリーが展開された。

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＜THE KAMENRIDER CHRONICLEとは＞

仮面ライダー映画の新ブランドとなる『THE KAMENRIDER CHRONICLE』は、歴代の仮面ライダーをベースとした作品を扱うブランドです。当時作品を観てくださったファンをメインターゲットとしつつ、初めて作品にふれる方々にも楽しんで頂けるような作品性を目指します。

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★作品クレジット

◇タイトル：『アギト-超能力戦争-』 ※「-」ダッシュは全角

◇公開日：2026年4月29日（水・祝）全国公開

◇キャスト＆スタッフ

要 潤

ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良

秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴

岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田哲(はんにゃ.)

升 毅 ベッキー 樋口隆則

賀集利樹

原作：石ノ森章太郎 監督：田崎竜太 脚本：井上敏樹 音楽：佐橋俊彦

アクション監督：藤田 慧 特撮監督：佛田 洋

エグゼクティブプロデューサー：白倉伸一郎 武部直美 塚田英明

主題歌：『ドラマティック平凡』ORANGE RANGE（Sony Music Labels Inc.）

配給：東映

制作年：2026年 本編尺：97分 映倫表記：PG12

◇HP／SNS

作品公式HP ： https://www.kamen-rider-official.com/agito/

作品公式X ： @agito_movie

作品公式Instagram ： @agito_movie

作品公式TikTok ： @agito_movie