『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』復刻ヤツカミズ降臨戦開催！　超神絆スキル及びEXCEEDスキルを持つ新キャラ2体が獲得できる「レガリアガチャ」も登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日4月15日（水）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。

■復刻ヤツカミズ降臨戦開催！

降臨戦に神器「ヤツカミズ」が再登場！ ヤツカミズは復刻交換所で入手可能です。

また、イベントクエストでドロップする「意恵杖の神器召喚鏡」でEXTRA＋のレイドも召喚！

レイドボスの討伐報酬で入手できる「群青の抽選器」でボックスガチャを引き、新たな特別エピソードや神器のSSR昇格アイテムを手に入れましょう！ 特別エピソードには「エパウロ」が登場します！

【開催期間】4月15日（水）メンテナンス終了後～4月30日（木）12:59まで

■レガリアガチャ登場！

新キャラ「ニトハイヤ IF」と「マイデン」が登場！

超神絆スキル持ちの魂友、パラレルIFシリーズ「ニトハイヤ IF」

EXCEEDスキル持ちの神器、ストレンジャー「マイデン」

強力なスキルを持つ新キャラ2人が登場する『レガリアガチャ』に、ぜひご期待ください。

▼SSR魂友 ニトハイヤ IF

▼SSR神器 マイデン

■期間限定パック2種販売！

・復刻ヤツカミズ降臨戦 スペシャルパック

2回購入限定。お得な原神石を入手可能なスペシャルパックが3種登場！

・新キャラクター育成促進パック

1回購入限定。「ニトハイヤ IF」と「マイデン」の育成に役立つアイテムがおまけに付いたパックがそれぞれ登場！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga