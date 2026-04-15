『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』復刻ヤツカミズ降臨戦開催！　超神絆スキル及びEXCEEDスキルを持つ新キャラ2体が獲得できる「レガリアガチャ」も登場！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日4月15日（水）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。



■復刻ヤツカミズ降臨戦開催！


　降臨戦に神器「ヤツカミズ」が再登場！　ヤツカミズは復刻交換所で入手可能です。


　また、イベントクエストでドロップする「意恵杖の神器召喚鏡」でEXTRA＋のレイドも召喚！


　レイドボスの討伐報酬で入手できる「群青の抽選器」でボックスガチャを引き、新たな特別エピソードや神器のSSR昇格アイテムを手に入れましょう！　特別エピソードには「エパウロ」が登場します！



【開催期間】4月15日（水）メンテナンス終了後～4月30日（木）12:59まで



■レガリアガチャ登場！


　新キャラ「ニトハイヤ IF」と「マイデン」が登場！


　超神絆スキル持ちの魂友、パラレルIFシリーズ「ニトハイヤ IF」


　EXCEEDスキル持ちの神器、ストレンジャー「マイデン」


　強力なスキルを持つ新キャラ2人が登場する『レガリアガチャ』に、ぜひご期待ください。




▼SSR魂友　ニトハイヤ IF




▼SSR神器　マイデン






■期間限定パック2種販売！


・復刻ヤツカミズ降臨戦 スペシャルパック


　2回購入限定。お得な原神石を入手可能なスペシャルパックが3種登場！


・新キャラクター育成促進パック


　1回購入限定。「ニトハイヤ IF」と「マイデン」の育成に役立つアイテムがおまけに付いたパックがそれぞれ登場！








■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは


男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。


多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、


欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。



創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、


導師として救世の旅に出る！


絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!



▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/cravesaga



■ゲーム概要


タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』


ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG


プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）


利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）


ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）


(C)2022 EXNOA LLC



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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：


https://crave-saga.jp/



『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：


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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：


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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：


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