サッポロ生ビール黒ラベルの進化したブランド体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-」開催中！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「ザ・パーフェクト黒ラベル」(注1)の体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-」を、東京エリアを皮切りに4月15日(水)から開催中！

今年の「THE PERFECT 黒ラベル WAGON」は、お客様が車内に入り込み、黒ラベルの世界観に没入できる体験型の仕様へと進化しました。暗転した静かな空間で、“生のうまさ”を追求する注ぎ手の技術や所作を間近に感じながら「ザ・パーフェクト黒ラベル」がサーブされる瞬間をお楽しみいただけます。また黒ラベルがこだわる“一口目のうまさ”を存分に感じられるよう、1杯目の一口目はサーブした直後にその場でお飲みいただけます。黒ラベルの世界観に包まれる非日常のひとときを体験ください。

(注1) https://www.sapporobeer.jp/beer/perfect/

【イベント概要】

■イベント名

THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-

■特設サイト

https://www.sapporobeer.jp/beer/wagon2026/

■開催場所・期間

全国13か所・4月15日(水)～8月2日(日)

■販売内容

＜体験チケット＞

ザ・パーフェクト黒ラベル1杯+ プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)：1,000円(税込）

＜お土産付き体験チケット＞

ザ・パーフェクト黒ラベル1杯+ プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー）＋オリジナル薄づくりタンブラー：2,000円(税込）

※WEB限定のお得な前売りチケットも販売します。詳しくは特設サイトをご覧ください。

＜体験チケット：900円(税込）＞

＜お土産付き体験チケット：1,800円(税込）＞

※おかわりの際はザ・パーフェクト黒ラベル1杯700円、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)1個300円で購入いただけます。

※お土産付き体験チケットは会場販売、WEB限定の前売り合わせて各会場先着300名様の販売となります。

■コンテンツ

・きめ細かいクリーミーな泡にこだわった「ザ・パーフェクト黒ラベル」

・「フロスティミストライト」(注2)を使用した提供

・会員情報サイト「CLUB黒ラベル」(注3)内で展開するオンラインショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で販売しているグラス等のオリジナルアイテムの一部展示

(注2)フロスティミスト：泡とビールの境界にできる細やかな霧状の層のこと。飲むたびに泡を再生し、泡持ちを良くする。「フロスティミストライト」は、当日の天候状況により使用しない場合もございます。

(注3)https://c-kurolabel.jp/?ac=2

■その他

・混雑状況によってはお待ちいただく場合がございますので予めご了承ください。

・内容が一部変更になる可能性があります。

■「サッポロ生ビール黒ラベル」ブランドマネージャーコメント

黒ラベルは2014年から本格的にブランド体験イベントに取り組んできました。これまでに培ってきたノウハウに加え、運営スタッフ一人ひとりが同じ想いを持ち、「生のうまさ」に徹底して向き合いながらイベントに取り組んでいることが、私たちの強みであると自負しています。

今回のイベントでは、そうした黒ラベルの強みを存分に発揮できる内容へと進化しています。注ぎ手の美しい所作と、そこから生み出される美しい「ザ・パーフェクト黒ラベル」を通して、ひとりでも多くのお客様に「一口目のうまさ」へのこだわりを実感していただけましたら幸いです。

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800