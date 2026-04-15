板歯目 全国ツアーチケット一般発売スタート＆4/22リリース2nd EPより「心底心中したい」LIVE SESSION映像が公開!

The Orchard Japan

今年3月、アメリカ・テキサス州オースティンで開催された世界最大級の音楽・カルチャーフェスティバル SXSW 2026 に出演し、海外でも注目を集めている板歯目。

そんな板歯目が、2026年4月22日(水)にリリースする2nd EP「なんてHAPPY LUCKY」を携えた、全国ツアー「板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～」の一般チケット販売を本日よりスタートさせた。

5月から開催される今回のツアーは、全国8都市を巡るツアーで、ツアーファイナルとなる東京・渋谷O-WEST はキャリア最大キャパシティとなるワンマン公演となっている。

さらに本日18:00には、2nd EP「なんてHAPPY LUCKY」に収録されている楽曲「心底心中したい」のLIVE SESSION動画がYouTubeにて公開。

板歯目ならではのエッジの効いたロックサウンドと、Vo.千乂詞音のパワフルな歌声を臨場感たっぷりに収めた映像となっており、ライブバンドとしての板歯目の魅力をダイレクトに体感できる内容となっている。

<2nd EPリリース情報>

板歯目（ばんしもく）

2nd EP 「なんて HAPPY LUCKY」

2026年4月22日(水)リリース

<収録曲>

1.黄色い

2.スランプメーカー

3.心底心中したい

4.悪口

5.FREEMAN

6.HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY

「心底心中したい」 ※4月15日18:00公開

配信URL：https://youtu.be/vImb-HnNWCU

<先行配信シングルリリース情報>

2026年3月11日(水)リリース

「FREEMAN」

配信URL：https://orcd.co/freeman

・板歯目「なんてHAPPY LUCKY」発売記念イベント

【日時】2026年5月1日(金) 19:00 START（集合：18:45）

【場所】タワーレコード新宿店 店内イベントスペース

【内容】アコースティックライブ＆CDサイン会

問合せ: タワーレコード新宿店 TEL: 03-5360-7811

【詳細】https://tower.jp/store/event/2026/05/055002b

【日時】2026年5月2日(土) 19:30 START（集合：19:15）

【場所】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

【内容】アコースティックライブ＆特典会

問合せ: タワーレコード梅田NU茶屋町店 TEL: 06-6373-2951

【詳細】https://tower.jp/store/event/2026/05/096003

＜TOUR情報＞

・板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～

5月9日（土） 宮城・仙台enn 3rd w/ テレビ大陸音頭、鉄風東京

5月10日 （日） 新潟・新潟GOLDEN PIGS BLACK w/ テレビ大陸音頭、DNA GAINZ

5月31日 （日） 福岡・福岡OP's w/ テレビ大陸音頭、挫・人間

6月2日 （火） 香川・高松sound space RIZIN ※ w/ climbgrow

6月3日 （水） 大阪・ANIMA w/ 炙りなタウン、自爆

6月16日 （火） 愛知・CLUB UPSET w/ 鈴木実貴子ズ、ハシリコミーズ

6月18日 （木） 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room w/ the奥歯’s

6月26日 （金） 東京・渋谷O-WEST （ONE MAN LIVE）

・チケット代：前売り\4,000 前売り（U-22）\3,500

・各プレイガイドにて一般発売受付中

◆イープラス

https://eplus.jp/banshimoku/

◆ぴあ

https://w.pia.jp/t/banshimoku/

◆ローソンチケット

https://l-tike.com/banshimoku/

＜主なLIVE情報＞

・国内

4月18日（土）札幌IMPACT

4月27日 （月）大和自主企画 新代田FEVER w/少年キッズボウイ、Doxie

5月4日（月）VIVA LA ROCK 2026

5月24日（日）KITASAN ROLLING

６月11日 (木)MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

「Shibuya Sound Scramble 2026 TOKYO CALLING Stage」＠Spotify O-WEST

◆レギュラーラジオ番組

NACK5「板⻭目のラジオ ～”いたはめ”ではございません～」

毎週木曜 25:40～26:00

https://www.nack5.co.jp/program/banshimoku_no_radio/

＜板歯目プロフィール＞

芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 (チガシオン) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和(イオハラヤマト) による、東京発2ピースロックバンド・板歯目 (バンシモク)。

共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。

「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。

SUMMER SONIC、MONSTER baSH、イナズマロックフェス、ムロフェスなどの国内フェスのみならず、2025年には、カナダツアー、台湾浪人祭 Vagabond Fest.にも出演し、海外にも活動の幅を広げている。

初めてとなるCD作品「もんくのひとつもいいたい！」EPを2025年6月にリリース。

＜SNS＞

●OFFICIAL SITE：https://banshimoku.fanpla.jp

●litlink：https://lit.link/Banshimoku

●X：https://x.com/banshimoku

●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku

●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku

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