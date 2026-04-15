日産自動車大学校が「モーターファンフェスタ2026」に初出展

学校法人 日産学園

日産自動車大学校（本部：神奈川県横浜市、学長：阿南 紀久子）は、「モーターファンフェスタ2026 in 富士スピードウェイ」に初出展します。今回の出展は、お子様から全てのクルマ好きの皆さまにレーシングカーを通じて「レースの世界をより身近に感じてほしい」という想いから決定いたしました。

当校のブースでは、近藤真彦監督率いる「KONDO RACING」が、国内最高峰の自動車レース「SUPER GT」のGT300クラスに参戦している「リアライズ 日産メカニックチャレンジ GT-R」のデモカーを特別展示いたします。

SUPER GTの開催地でもある富士スピードウェイにおいて、通常は観客席からでしか見ることができないマシンを、手の届くような至近距離でご覧いただけます。

ぜひこの機会に、本物のレーシングカーが持つエネルギーを間近で体感ください。

■出展概要

出展日時：2026年4月19日(日) 8:00から17:00

会場：富士スピードウェイ

※展示車両は記念撮影が可能です。

※乗車体験は実施しておりません。

本物のレーシングカーを間近でご覧いただける貴重な機会です。

皆さまのご来場をお待ちしております。

■日産メカニックチャレンジとは

日産自動車大学校の学生と全国の日産販売店から選抜されたテクニカルスタッフ（以下TS)が、国内最高峰レース「SUPER GT（GT300）」でKONDO RACINGと挑む人財育成プロジェクトです。レース車両の整備やお客さまのおもてなしなどの活動を通じて、社会人に必要なチームワーク、コミュニケーション力を育成しています。2012年よりKONDO RACINGと7年間のスーパー耐久での活動、そして2019年度よりSUPER GT（GT300）へ活動の場をステージアップしました 。日産自動車大学校の学生のみならず、日産販売会社のTSも参加するプロジェクト「NISSAN MECHANIC CHALLENGE」へと人財育成活動を拡大しております。

■日産自動車大学校

日産自動車大学校は、全国に５校（栃木・神奈川・愛知・京都・愛媛）ある未来のためのメカニックを育成する自動車整備専門学校です。「つねに時代をリードする人間力・技術力を兼ね備えた自動車エンジニアを育成し、自動車業界および社会の発展に貢献する。」を教育理念に掲げ、自動車整備の基礎から、最先端の技術まで。電気自動車など最先端技術はもちろんのこと、日産の誇るプレミアムスポーツカーまで 日産自動車直系のメリットを活かし最先端の教育を行っています。

本件に関するお問い合わせ先

学校法人 日産学園 日産・自動車大学校

広報支援部：新倉(にいくら）

電話：080-4400-3642 E-Mail：michiyo-n@mail.nissan.co.jp

日産自動車大学校：https://www.nissan-gakuen.ac.jp