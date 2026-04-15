2026年GWは「家で過ごす」が最多、予算1万円以下が5割超！節約志向が顕著に。GWの過ごし方ランキング2026発表
GWの過ごし方ランキング2026発表
株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、運営メディア「SES Plus」にてX（旧Twitter）ユーザーを対象に「2026年GWの過ごし方に関するアンケート」の結果をもとに、「GWの過ごし方ランキング2026」を発表しました。
本調査は、全国の男女255名を対象に実施したもので、2026年のゴールデンウィーク（GW）における過ごし方・消費意識・楽しみ方について分析しました。
その結果、「自宅で過ごす」層が最も多く、物価高や混雑回避を背景とした“節約志向・巣ごもり志向”が顕著に表れました。
■調査概要
調査テーマ：2026年GW(ゴールデンウィーク)の過ごし方は？
調査方法：X（旧Twitter）を通じたアンケート
調査期間：2026年4月1日～4月4日
有効回答数：255名
回答者属性：10代～60代以上／男女
■GWの過ごし方ランキング2026
1位：家で過ごす（46.7％／119人）
2位：日帰り・近場で外出（21.6％／55人）
3位：国内旅行（宿泊あり）（13.3％／34人）
4位：帰省する（8.6％／22人）
5位：まだ決めていない（5.5％／14人）
6位：仕事がある（3.5％／9人）
7位：海外旅行（0.8％／2人）
最も多かったのは「家で過ごす」で、全体の約半数を占める結果となりました。
一方で外出する層も一定数存在しますが、その多くは「日帰り・近場」に集中しており、遠出を避ける傾向が見られます。
■GWの予算ランキング
1位：～1万円（54.9％／140人）
2位：1～3万円（27.8％／71人）
3位：3～5万円（9.8％／25人）
4位：5～10万円（5.1％／13人）
5位：10万円以上（2.4％／6人）
半数以上が「1万円以内」と回答しており、GWにおいても強い節約意識が見られます。
旅行やイベントよりも、低コストで楽しむスタイルが主流となっています。
■GWを家で過ごす理由
「お金を節約したい」が半数以上を占め、最も多い理由となりました。
そのほか、「人混みを避けたい」「家でゆっくりしたい」といった回答も多く、外出を控える意識の高さがうかがえます。
物価上昇の影響により、消費を抑える傾向が強まっていることに加え、混雑を避けて快適に過ごしたいというニーズも背景にあると考えられます。
■外出派の過ごし方
主な回答としては、「観光地巡り」「グルメ・食べ歩き」「温泉・リゾート」「ショッピング」「テーマパーク」などが挙げられました。
外出する層は、日常とは異なる体験やリフレッシュを目的とする“非日常志向”が強く、特に観光・グルメ・温泉といった人気ジャンルが上位を占めています。
■自宅での過ごし方
「映画・ドラマ・アニメ鑑賞」や「SNS・YouTube・動画視聴」、「ゲーム」といったデジタルコンテンツが中心となりました。
そのほか、「何もせずゆっくり過ごす」「読書・漫画」「仕事・勉強」など、個人のライフスタイルに合わせた多様な過ごし方も見られます。
自宅では手軽に楽しめるコンテンツ消費が主流となっており、“おうち時間”の充実が重視されていることが明らかになりました。
本調査から、2026年のGWは以下の特徴が明らかになりました。
・自宅で過ごす“巣ごもり型GW”が主流
・予算は1万円以下が過半数の節約志向
・外出する場合は「近場・短期」が中心
・自宅では動画視聴などデジタル消費が主流
これらの結果から、消費行動は「低コスト・高満足」を重視する方向へシフトしていると考えられます。
「SES Plus」について
SES Plus（Social Examine Service Plus）は、SNSを活用してユーザーのリアルな声を可視化するアンケート型WEBメディアです。時代のトレンドや人々の意識を、定量・定性の両側面から分析・発信しています。
詳細を見る :
https://x.com/ses_plus
株式会社ファーストイノベーション 会社概要
社名：株式会社ファーストイノベーション
所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F
代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志
事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／コンサルティング事業／ソリューション事業
公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/