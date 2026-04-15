鉄旅 OF THE YEAR 2025 授賞式　大阪～長野 直通団体貸切列車「日本旅行創業120周年記念号」で行く長野・善光寺への旅　　　　　　　　『優秀賞』を受賞！

株式会社 日本旅行

国内の優れた鉄道旅行を審査・表彰する「鉄旅OF THE YEAR 2025」において、当社の企画した商品「『日本旅行創業120周年記念号』で行く長野・善光寺への旅」が、『優秀賞』を受賞しました。

本商品は、創業120周年を迎えた2025年、当社の草創期の団体旅行を現代風に復刻させた特別なツアーです。新幹線が走る50年以上も前、かつての国鉄を乗り継いで実施した団体旅行を再現するために、大阪を起点とし創業の地 草津などを経由しながら中央本線で長野まで、実に441.2キロの列車の旅を企画しました。車内では創業の地、滋賀県草津をはじめとした沿線の味覚も味わえる工夫を取り入れました。

「鉄旅OF THE YEAR 2025」では、企画性・オリジナリティが評価され『優秀賞』を受賞しました。

授賞式が4月15日（水）に埼玉県さいたま市の鉄道博物館で実施され、商品造成に携わった関係者が表彰されました。

■背景

当社は1905年（明治38年）、現在の滋賀県草津市に創業しました。3年後の1908年（明治41年）、国鉄貸切臨時列車による善光寺参りの団体旅行は、日本における旅行業の発祥とされています。 団体旅行のお世話を生業としていくことを決意した創業者 南新助が当時の人々の善光寺参りをしたいという願いを形にした旅行商品でした。

▲優秀賞を受賞したツアーの造成に携わった関係者▼ 『優秀賞』受賞ツアーの詳細

受賞：

鉄旅OF THE YEAR 2025『優秀賞』

ツアー名：

「日本旅行創業120周年記念号」で行く長野・善光寺への旅

発地：

JR大阪駅、JR京都駅、JR草津駅、JR米原駅

実施日：

2025年12月6日（土）1泊2日

特徴：

・明治41年に催行された、日本初の団体貸切列車を現代風に復刻。

・大阪駅から長野駅まで、乗換なしの直通運転。

・善光寺では通常参拝では入ることができない

内々陣にて大法要を実施。

▲ 当日は多くのお客様にご乗車いただきました。▲善光寺での様子。

当社はこれからも創業者・南新助の思いを次の時代へつなぎ、お客様に価値ある旅を提供してまいります。