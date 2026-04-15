株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年初頭にゆっくり解説ジャンルを直撃した大規模BAN祭りの構造的原因と、わずか17日で収益化を回復したチャンネルの具体的な修正手順をまとめた資料『ゆっくり解説YouTubeが次々と収益化停止になった「本当の理由」を公開。復活した事例と2026年基準・完全解剖』を無料公開しました。

本資料では、2026年Q1に収益化停止が確認された50チャンネル以上の共通データを分析し、停止の技術的トリガー・再審査で犯しがちな自滅行動・17日復活を実現した4つの修正点を体系的に収録しています。

■ 資料ダウンロード・お問い合わせ

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■ 「問題ない制作手法」が一夜にして規約違反になった2026年の構造変化

2025年7月15日のYouTubeポリシー更新により、「繰り返しの多いコンテンツ」という基準が「信頼できないコンテンツ（Inauthentic Content）」へと定義変更され、テンプレートに基づいた大量生産パターン全般が規約違反の対象となりました。

ゆっくり解説に特有の「立ち絵＋固定背景＋VOICEVOX音声」という制作フォーマットは、同一素材20本中3回以上使用・サムネテンプレート重複率47%超・台本のNLP類似スコア60%超・1日3本超の30日連続投稿という4つの技術的トリガーに直撃しやすい構造であり、これが改善されないまま再申請すると再申請可能期間が最大90日まで延長されるペナルティを受けるリスクが生じています。

問題動画を削除すること自体が審査を自動却下させる最大のミスであり、正確な手順の理解なしに動くことが事態を悪化させる主因となっています。

■ 17日復活チャンネルが実践した「人間の関与の証明」4ステップ

本資料では、停止直後に問題動画を削除せず非公開に切り替えて審査証拠を保全したうえで、台本に個人体験談を40%以上織り交ぜ・音声に手動プロソディ編集（重要ポイント前後に0.3～0.8秒の間を挿入）・独自図解やオリジナル素材を動画ごとに最低1カット挿入した「証拠作品」を2～3本先行公開し、その後に肉声・顔出しで制作プロセスを映した5分以内の再審査動画を提出するという具体的な手順を示しています。

また、純粋なTTSから実写・肉声・高度にパーソナライズされたAI音声へ切り替えたチャンネルで視聴者維持率が35%から52%へ向上したデータ、C2PA v2.1対応環境での「Captured with a camera」ラベル取得が誤判定を覆す決定的証拠となる仕組み、および安全な運営基準線（投稿1日3本未満・サムネ重複率47%未満・メタデータ変更1日10～15本以内）を数値根拠とともに解説しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com