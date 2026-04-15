【首の疲れにさよなら】ORICOのアルミ合金製スタンドが期間限定30%OFF。

深圳市奥睿科电子商务有限公司

デスクワークで首や肩がバキバキになっていませんか？ ノートパソコンの画面を理想的な高さに持ち上げるだけで、姿勢は劇的に改善されます。

今回ご紹介するのは、機能性と美しさを兼ね備えたORICOの360°回転式ノートパソコンスタンド。期間限定の特別価格で購入できるチャンスです！

ここがポイント：作業効率が上がる3大機能

360°スムーズ回転： 底座が回転するので、対面での画面共有や、マルチディスプレイ間の角度調整も指先一つで自由自在。

無段階の高さ・角度調整： 人間工学（エルゴノミクス）に基づき、自分の目線に合わせて細かく設定可能。猫背防止に効果抜群です。

抜群の放熱設計： 高品質なアルミ合金素材に加え、大胆な中空設計を採用。PCの熱を素早く逃がし、パフォーマンスの低下を防ぎます。

こんな人に特におすすめ！

テレワーク・在宅勤務の方： 自宅のテーブルでも、オフィスのような快適な作業環境を構築できます。

オンライン会議が多い方： 角度を調整して、カメラ映りをベストな状態に。

13～17インチの大型ノートPCをお使いの方： 厚みのある滑り止めゴムと強固なヒンジで、MacBook ProやSurfaceもしっかりと支えます。

【期間限定】30%OFF プロモーションコード

高品質なアルミ製スタンドが、今だけ2,000円台で手に入ります！

通常価格： \3,580

30%OFF プロモーションコード： ORICOST12

割引後価格：\2,506

⏰ キャンペーン期間： 2026年4月15日 00:01 (JST) ～ 2026年4月21日 23:59 (JST) まで

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総評：デスク環境のアップグレードに

折りたたみ式なので、使わない時はコンパクトに収納可能。高級感のあるシルバーのアルミボディは、MacBookなどのApple製品とも相性抜群です。この価格でこの安定感と回転機能は、コストパフォーマンス最強と言えます！