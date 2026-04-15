『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』★5選手がレベルMAXの即戦力で登場する“SKILL SELECTION SCOUT”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下『サカつくRTW』）では、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の即戦力で登場する“SKILL SELECTION SCOUT”を、2026年4月15日（水）より開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【特典付きスカウトはSTEP5で新★5選手確定！】SKILL SELECTION SCOUT

★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の即戦力で登場する“SKILL SELECTION SCOUT”を開催！ 特典付きスカウトでは、10連スカウトを2,000GBで引くことができます。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年4月15日（水）～5月13日（水）10:59

★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の即戦力で登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは10連スカウトを2,000GBで引くことができ、STEP1で★5出現確率アップ、STEP5で「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付きます。また、すべてのSTEPで特典アイテムの獲得が可能です。

◆【祝！8周年】8th Anniversary直前 もりもりキャンペーン

▼経験値もりもり5倍キャンペーン

開催期間：2026年4月15日（水）～4月28日（火）10:59

期間中、経験値が獲得できる試合をプレイすると試合経験値が5倍になります。

初めて『サカつくRTW』をプレイされる方や久しぶりにプレイされた方は、キャンペーン期間と初回ログインより150時間が重なる間のみ、試合経験値が6倍になります。

▼新規登録報酬もりもりキャンペーン

開催期間：2026年4月15日（水）～5月6日（水）10:59

新規にゲームを開始して期間中にチュートリアルを突破すると、通常のチュートリアル突破報酬に加え、「★5確定スカウトチケット」2枚などが追加で獲得できます。

▼復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン

開催期間：2026年4月15日（水）～5月6日（水）10:59

30日以上未ログインの状態から復帰すると、通常のカムバックログインボーナスに加えて、全5日間で「★5確定スカウトチケット」合計4枚などの豪華報酬が獲得できます。

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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■公式サイト：https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)

■公式X：https://x.com/sakatsuku_com(https://x.com/sakatsuku_com)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。