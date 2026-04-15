『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』★5選手がレベルMAXの即戦力で登場する“SKILL SELECTION SCOUT”開催！
好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下『サカつくRTW』）では、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の即戦力で登場する“SKILL SELECTION SCOUT”を、2026年4月15日（水）より開催します。
『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)
◆【特典付きスカウトはSTEP5で新★5選手確定！】SKILL SELECTION SCOUT
★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の即戦力で登場する“SKILL SELECTION SCOUT”を開催！ 特典付きスカウトでは、10連スカウトを2,000GBで引くことができます。
・特典付きスカウト／通常版スカウト
開催期間：2026年4月15日（水）～5月13日（水）10:59
★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の即戦力で登場する特別なスカウトです。
特典付きスカウトでは10連スカウトを2,000GBで引くことができ、STEP1で★5出現確率アップ、STEP5で「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付きます。また、すべてのSTEPで特典アイテムの獲得が可能です。
◆【祝！8周年】8th Anniversary直前 もりもりキャンペーン
▼経験値もりもり5倍キャンペーン
開催期間：2026年4月15日（水）～4月28日（火）10:59
期間中、経験値が獲得できる試合をプレイすると試合経験値が5倍になります。
初めて『サカつくRTW』をプレイされる方や久しぶりにプレイされた方は、キャンペーン期間と初回ログインより150時間が重なる間のみ、試合経験値が6倍になります。
▼新規登録報酬もりもりキャンペーン
開催期間：2026年4月15日（水）～5月6日（水）10:59
新規にゲームを開始して期間中にチュートリアルを突破すると、通常のチュートリアル突破報酬に加え、「★5確定スカウトチケット」2枚などが追加で獲得できます。
▼復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン
開催期間：2026年4月15日（水）～5月6日（水）10:59
30日以上未ログインの状態から復帰すると、通常のカムバックログインボーナスに加えて、全5日間で「★5確定スカウトチケット」合計4枚などの豪華報酬が獲得できます。
※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞
『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています
＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞
名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド
ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム
対応OS：iOS / Android
価格：基本無料（アイテム課金）
メーカー：セガ
著作権表記：
(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認
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■公式サイト：https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)
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