【LIORA BELLE】内なる輝きの再生。次世代型ヒアルロン酸×「PDRN※1」を配合し、澄んだ肌印象へ導く新作美容液が4月15日より発売開始

株式会社オールペア４月１５日（水）発売 リオラベル セレスティアリュクスラディアントセラム

株式会社オールペア（本社：東京都千代田区、代表取締役：芹澤友美）は、大人の女性の輝きをテーマにしたスキンケアブランド「LIORA BELLE（リオラベル）」より、新作美容液「LIORA BELLE CELESTIA LUXE RADIANT SERUM（セレスティア リュクス ラディアント セラム）」を、2026年4月15日より公式ECおよびお取り扱いサロン・クリニック等にて数量限定で順次発売開始いたします。

■ ブランドが定義する「再生美容」｜内側から溢れ出す、本来の輝きを呼び覚ます

LIORA BELLEが考える「再生美容」とは、単に外側から補うことではありません。それは、私たちが元々兼ね備えている、内側から発光するような美しさを呼び覚まし、再び輝かせること。

「CELESTIA LUXE RADIANT SERUM」は、この思想を具現化したラグジュアリー・セラムです。情報が溢れる現代において、肌の内部構造※2に着目した確かな設計で、日々積み重なる美しさの余韻を提案します。

■ 先端の美容成分※3を融合。澄み渡る上質な肌への3つのアプローチ

「光と輝き」を最大化するため、厳選された成分を独自のバランスで配合。乾燥によるくすみを防ぎ、透明感※4に満ちた肌へと導きます。

次世代型ヒアルロン酸誘導体※5 による「光のチャージ」

美容成分である「α-リノレン酸」を低分子ヒアルロン酸に結合させた、革新的な保湿成分を新規採用しました。角層のすみずみまでスムーズに浸透し、豊かなうるおいで満たすことで、内側から光を反射するような澄んだ肌印象を叶えます。

「PDRN※1」配合で“整う”肌へ

美容業界で注目を集める成分PDRN※1を採用。ゆらぎやすい肌のコンディションに寄り添い、なめらかさとハリ感をサポートします。

スノーロータスエキス※6 配合で“澄む”ケア

過酷な環境下で強い生命力を放つスノーロータス（雪蓮）由来のエキスを採用。外的要因から肌を守り、クリーンで洗練された肌印象を保ちます。

※画像はイメージ

■ 製品概要

- 商品名： リオラベル セレスティア リュクス ラディアント セラム- 発売開始日： 2026年4月15日より数量限定で順次発売開始- 価格： 希望小売価格 17,600円（税込）- 内容量： 28mL- 販売場所： 公式EC、Amazon、お取り扱いサロン・クリニック等公式ショップはこちら :https://shop.allpair-jp.com/shop/products/4570159310580

■ スキンケアブランド「LIORA BELLE（リオラベル）」について

LIORA BELLEシリーズ

LIORA BELLEは、「光と輝き」をメインテーマに掲げ、サロン現場のリアルな声と先端科学を融合させたスキンケアブランドです。

私たちが目指すのは、一過性の美しさではなく、肌が本来持っている健やかな力を引き出し、内側から輝きを再生し続けること。

忙しい日々の中でも無理なく続けられる「結果設計」と、肌を慈しむような心地よい「ラグジュアリーな体験」の両立を大切にしています。すべての女性が、自分自身の美しさに確信を持ち、輝き続けられる未来をサポートします。

※1 加水分解DNA-Na（保湿、整肌成分）※2 角層のこと※3 保湿、整肌成分のこと※4 うるおいによる肌印象のこと※5 ヒアルロン酸Na、リノレン酸（すべて保湿成分）※6 サウスレアインボルクラタエキス（整肌成分）