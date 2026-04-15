【徳島市】（土木職・獣医師向け）職員採用オンライン個別相談会を開催します！

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徳島市


開催日時　

　随時実施（土日祝を除く午前10時から午後7時30分まで）


※応募者の希望日時と調整の上実施します。



相談時間　

1組あたり30分程度


※友人等と複数人でも申し込み可能です。（1組5人程度まで）


対象者

WEB会議アプリ（Zoom）によるオンライン形式


※利用にかかる通信料は自己負担となります。


申し込み方法

LoGoフォームによる申し込み


※1人1回のみ申し込み可能です。



申し込みはこちらから（外部サイト）(https://logoform.jp/form/fZa2/1098375)


参加手順

１　LoGoフォームにより参加申込


２　人事課から通知メール（Zoomミーティング招待URL等を含む。）を送信


３　開始時刻までにZoomミーティング招待URL又はミーティングID・パスワードを入力し、ミーティングに参加


４　マイク・カメラはONに設定


徳島市HP

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/seikishokuin/online_soudankai.html



問い合わせ先

徳島市総務部人事課


〒770-8571 　徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館7階）


電話番号：088-621-5023


ファクス：088-624-3125