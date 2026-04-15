【徳島市】（土木職・獣医師向け）職員採用オンライン個別相談会を開催します！
徳島市
開催日時
随時実施（土日祝を除く午前10時から午後7時30分まで）
※応募者の希望日時と調整の上実施します。
相談時間
1組あたり30分程度
※友人等と複数人でも申し込み可能です。（1組5人程度まで）
対象者
WEB会議アプリ（Zoom）によるオンライン形式
※利用にかかる通信料は自己負担となります。
申し込み方法
LoGoフォームによる申し込み
※1人1回のみ申し込み可能です。
申し込みはこちらから（外部サイト）(https://logoform.jp/form/fZa2/1098375)
参加手順
１ LoGoフォームにより参加申込
２ 人事課から通知メール（Zoomミーティング招待URL等を含む。）を送信
３ 開始時刻までにZoomミーティング招待URL又はミーティングID・パスワードを入力し、ミーティングに参加
４ マイク・カメラはONに設定
徳島市HP
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/seikishokuin/online_soudankai.html
問い合わせ先
徳島市総務部人事課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館7階）
電話番号：088-621-5023
ファクス：088-624-3125