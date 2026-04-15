発達障害のこどもを「理解する」第一歩。認定NPO法人エッジ、5月開講eラーニング講座の「無料説明会」を4月25日（土）に開催～2026年中期生の先行案内～

特定非営利活動法人エッジ

認定NPO法人エッジ（所在地：東京都港区、会長：藤堂栄子）は、2026年4月25日（土）、eラーニング【発達障害のこどもを理解する講座】（2026年中期生／5月開講）の募集に伴い、保護者や支援者、教育関係者、学生を対象としたオンライン講座説明会を無料開催します。



日々のかかわりの中で思うようにいかない葛藤を抱える方へ。

「こどもが見ている景色」を想像する・見方を変えることから始まる、理解と支援のヒントをお届けします。

■ ひとりで抱え込まなくて大丈夫

「良かれと思って」かけた言葉が届かない。

思うようにいかない日が続くと、「頑張りが足りないのでは」と自分を責めてしまうこともあります。



その積み重ねが、知らず知らずのうちに心の余裕を奪ってしまうことも少なくありません。



私たちは、そんな中でも懸命に向き合っている保護者や支援者の方にこそ、「視点を変えること」「行動には理由があること」をお伝えしたいと考えています。



■ 「理解すること」で変わること

「どうして？」が「なるほど！」に変わる

特性を理解することで、こどもの行動の理由が見えてきます。



接し方がスムーズになる

こどもが見ている景色を想像することで、かかわり方に変化が生まれます。



■ 講座説明会内容

本講座説明会では、講座の概要紹介に加え、

なぜ今「ミカタ（見方）が変わる」ことが必要なのか、ミニ講座形式でお伝えします。

■ 開催概要

日時： 2026年4月25日（土） 13:00～14:00

形式： オンライン（参加無料）

対象： 発達障害のお子さんの保護者、教員、保育士、学童スタッフ、放課後等デイサービス職員など

※どなたでもご参加いただけます。

詳細・お申し込み：https://npoedge-hattatsu-info262.peatix.com(https://npoedge-hattatsu-info262.peatix.com)

※講座講師の登壇はございません（事務局よりご案内いたします）

※申込締切：4月25日（土）12:00まで（当日参加も可能です）

■ eラーニング「発達障害のこどもを理解する講座」とは

日本を代表する専門家８人が講師を務める、発達障害の基礎を体系的に学べる講座です。

専門知識がなくても、動画で一歩ずつ学べる構成で、家庭や現場ですぐに活かせる視点を身につけることができます。

■ 認定NPO法人エッジより

「ひとりで抱え込まなくて大丈夫。ミカタ（見方）を変えてミカタ（味方）になり、一緒に歩みましょう」

私たちは、発達障害のあるこどもたちが自分らしく生きられる社会を目指し、安心と成長を育む関係づくりをサポートしています。

【認定NPO法人エッジ】

2001年設立。ディスレクシア（知的な発達に遅れはないが読み書きに困難をみせる学習障害）の正しい認識の普及と支援を目的とする当事者団体です。会長の藤堂栄子は、文部科学省や厚生労働省の政府委員を歴任し、「発達障害者支援法」「教科書バリアフリー法」「読書バリアフリー法」などの立法プロセスにも深く携わっています。当事者がいきいきと暮らせる社会を目指し、啓発活動や支援者養成、ネットワーク作りを行っています。



所在地： 〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

公式サイト： https://www.npo-edge.jp/

お問い合わせ：https://npo-edge.jp/contact/