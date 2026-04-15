原宿の国有地に期間限定の菜園＆コミュニティコンポストを設営。都市での資源循環の実践を振り返る「原宿はらっぱファーム」報告セミナーを4/18開催

特定非営利活動法人コンポスト東京

NPO法人コンポスト東京は、2026年4月18日（土）、原宿の国有地を活用した菜園「原宿はらっぱファーム」の10カ月にわたる活動成果を公開する報告セミナーを開催します。本プロジェクトは、2025年4月から10カ月限定で始動。地域住民や近隣企業、団体、大学などと連携し、約5トンのごみを「コミュニティコンポスト」で堆肥化し、その堆肥を使って都会の真ん中で野菜を育てる「都市での資源の循環」を実践してきました。セミナーでは、これまでの定量的な実績報告とともに、具体的な運営ノウハウや都市を耕す社会的意義を紹介します。

循環型社会を目指し、プロジェクト終了後の再利用を前提とした資材・用具選定を徹底しました

「原宿はらっぱファーム」最大の特徴は、都心・原宿で150名以上の多様な人々が「自分の場所」として関わるコミュニティが育まれた点です。継続や広がりが課題とされるコミュニティガーデンやコミュニティコンポストにおいて、本プロジェクトのように短期間で多層的な関わりが生まれ、循環が定着した例はほとんどありません。この豊かなつながりを生んだ要因の一つは、主体性を引き出す場づくりの工夫です。パリのコミュニティガーデンの手法を参考に、8人1組のグループ制やグループリーダー同士が対話する仕組みを導入。広報やイベント運営など農作業以外の「役割」を設けることで、一人ひとりが楽しみながら場を育てる熱量が生まれました。ここに「コミュニティコンポスト」が加わることで、地域との接点が生まれ、生ごみなどを宝に変える喜びが共有されていきました。本セミナーでは、「国有地を菜園へ変える」という前例のない挑戦の軌跡をたどりながら、原宿での10カ月から見えた「都市を耕すヒント」を共有します。都市に循環を生みたい実践者やSDGsへの貢献を模索する企業へ向けて、短期間で地域に深く根ざす場をつくり上げた運営の舞台裏や、その社会的価値を余すことなくお話しします。

▼ 詳細・お申込みはこちら

https://peatix.com/event/4944091

※締切：2026年４月17日（金） 23：59

※当日券もあり

近隣のコーヒーショップからコーヒーかすを運んだり農作業を手伝ったりと、大活躍だった青山学院大学の学生有志コンポストの切り返し（撹拌し空気を入れる作業）が会話のきっかけに■セミナー内容

第一部：活動報告会

ファームのプロジェクトリーダーである安西美喜子をはじめ、開園当初よりコンポストの管理や全体の運営サポートをしていた「NPO法人コンポスト東京」の理事や、畑やコンポスト部のメンバー、青山学院大学の学生などが、スライドや動画を流しながら以下について発表します。

・実りとタネ（報告会趣旨、ファームの概要）

・原宿はらっぱファームでの活動

・前例のない試み、国有地が畑になるまでの経緯

・多様な個性が集まり、心地よく続くコミュニティ形成のポイント

・ウェルビーイングを育む新しい循環モデルとしてのコミュニティコンポストの可能性

・都市で畑とコミュニティコンポストを続けるための工夫

・都市を耕す意義

・「コンポストマスター」がつなぐ企業と地域の新しい関係性

第二部：懇親会

おいしいヴィーガン軽食をいただきながら、ワークを通じて参加者同士の懇親を促します。

こんな方におすすめ

・これから同様の取り組みを始めたいと考えている方

・企業や自治体、団体での菜園やコンポスト、居場所づくりや社内コミュニティに関心のある方

・組織のSDGsを現場レベルで実装したいサステナビリティ推進担当者の方

・サスティナブルな暮らしに興味があるが、なにから初めていいかわからない方

■概要

日時：2026年4月18日 (土) 13:00 ～ 17:00

会場：千駄ヶ谷コミュニティセンター B1サークルホール（東京都渋谷区神宮前１丁目1-10）

参加料金：活動報告会 \3,000（オンラインは\1,500）

活動報告会＆懇親会 \5,000

主催： NPO法人コンポスト東京

■タイムスケジュール

11:30 ～ 12:30 開場、パネル展示（無料）

13:00 ～ 15:00 活動報告会

15:30 ～ 17:00 懇親会

■NPO法人コンポスト東京とは

「人と資源の地域循環の仕組み」をつくるNPO法人です。東京を拠点に、家庭や飲食店、企業から出る生ごみなどの有機物をコンポストを通じて資源化し、環境負荷の軽減と豊かなコミュニティづくりを推進しています。多様なコンポストスペシャリストが在籍し、行政や企業と連携しながら、都市の暮らしに合った「持続可能な循環モデル」の実装と普及に取り組んでいます。原宿の国有地を活用した「原宿はらっぱファーム」での運営支援実績を活かし、現在は以下の3つの柱で活動を展開しています。

●コンポスト講座・ワークショップ： 学校・企業・地域団体向けの実践型プログラムの提供

●導入・運営サポート： 菜園やコミュニティコンポストの設計から運営の伴走支援

●人材育成： 組織やグループ内で循環を回せる担い手を育てる「コンポストマスター」育成カリキュラムの開発（実証プロジェクト・先行導入パートナー募集中）

公式Webサイト：https://compost-tokyo.com/

Instagram：＠compost.tokyo

お問い合わせ：office@compost-tokyo.com