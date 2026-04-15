ホテル アンテルーム 那覇沖縄県内唯一の国際エコラベル Green Key（グリーンキー）取得施設として2年目の更新継続

沖縄UDS株式会社

ホテル アンテルーム 那覇（沖縄県那覇市前島3丁目27番地11、運営会社：沖縄UDS株式会社、代表取締役社長：中原 典人）は、2025年5月1日に取得した国際環境認証プログラム「Green Key（グリーンキー）」2年目の更新審査において新たに任意基準5項目を充足し、合計80項目の基準を満たす施設として認証を更新しました。なお当ホテルは引き続き沖縄県内唯一の取得保持施設です（※発表日時点）。

WEBページ：https://www.uds-hotels.com/anteroom/naha/

ホテル アンテルーム 那覇の外観とGreen Keyロゴ

Green Keyは観光業界における持続可能な運営を推進することを目的とした国際的な環境認証制度です。

審査では、エネルギーや水の使用、廃棄物管理、地域社会との関係、スタッフやゲストへの環境教育など、多角的な基準に基づいて評価が行われます。

ホテル アンテルーム 那覇は、13のカテゴリにおける、75の必須項目と75の努力項目で構成される評価項目内の認定基準のうち、2年目の継続に必要な全80項目にて準拠したと判定を受け、沖縄県内のホテルとして初めてのGreen Key認定施設となりました。

Green Keyの環境基準は詳細に文書化されており、エコラベル取得後においても定期的に再審査を受け、取り組みを維持・改善することが求められています。

今後も環境に配慮したホテル運営を続け、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ホテル アンテルーム 那覇では、様々なサステナブルな取り組みをしています。

詳細は以下からご覧いただけます。

ホテル アンテルーム 那覇のサステナブルな取り組み(https://www.uds-hotels.com/anteroom/naha/news/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab-%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0-%e9%82%a3%e8%a6%87%e3%80%80%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%aa%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84/)

直近のサステナブルなイベント紹介

2026年4月18日（土）～24日（金）ANTEROOM NAHAEarth Day 2026サステナブルドリンク「大豆若葉スムージー」キーホルダーワークショップ

4月22日の世界アースデイに合わせ、地球の未来を考えるイベントを開催します。宿泊を通じて、環境問題について考えるきっかけを提供します。

ANTEROOM Earthday 2026

日時：2026年4月18日（土）～24日（金）

イベント詳細ページ(https://www.uds-hotels.com/anteroom/naha/exhibition/event/%e3%80%9025-4-18-sat-24-fri%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%a0anteroom-naha/)

■ 海洋ゴミをアップサイクルするワークショップ

「Take a piece of Okinawa 沖縄のかけらを、かたちに。Upcycled workshop」

講師に「jiyukimama」を迎え、海洋プラスチックゴミをアップサイクルしたアクセサリー作りを実施。海の現状やアップサイクルについてのミニ講座も行います。

日程：4月18日（土）・19日（日）

時間：１.15:00～ / ２.16:00～ / ３.17:30～（各回定員制）

料金：3,300円（ドリンク付）

対象：小学生以上

アイテム：沖縄花ブロック、アンテルームオリジナルロゴのキーチェーン/リング

ご予約：ホテル アンテルーム 那覇（TEL: 098-860-5151 / MAIL: info@anteroom-naha.com /

公式Instagram DM）

期間中2階ラウンジで「jiyukimama」によるアップサイクルアクセサリーの展示販売も実施します。

■ レスキュー・サステナブルドリンクの販売

2階ラウンジにて、形が不揃いなどの理由で廃棄されるフルーツや野菜を活用したオリジナル「レスキュードリンク」を特別価格で販売。糸満市特産「美らキャロット」のジュースや、大豆若葉の「グリッピースムージー」など、食の循環を体感できるドリンクを提供します。

■ CO2削減のためのライトダウン実施

消費電力とCO2排出量削減のため、期間中の夜間、1・2階共用スペースの照明を一部消灯します。

これからもホテル アンテルーム 那覇は、持続可能なホテル運営に向け、サステナブルな取り組みを続けてまいります。

■ Green Key（グリーンキー）について

Green Key ロゴ

環境教育財団(FEE)が運営するGreen Keyは、世界的に認知されている自主的なエコ認証プログラムです。 90カ国以上に 8,500 以上の認証ホテルやその他の施設を持つGreen Keyは、観光およびホスピタリティ業界における環境責任と持続可能な運営の分野における優れた基準です。 認証プロセスにおいて、施設の環境管理、省エネ、廃棄物管理、水の保全、およびその他の持続可能な取り組みを評価します。

https://jarta.org/greenkey/

■ ホテル アンテルーム 那覇について

ホテル アンテルーム 那覇 外観

「常に変化するアート＆カルチャーの今」を発信するホテルをコンセプトに掲げ、2020年に開業。沖縄や全国のアートやカルチャーに触れ、旅行者と地元の方との交流を育み、新たな賑わいを生み出す場を目指しています。

https://www.uds-hotels.com/anteroom/naha/

所在地 ：〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目27番地11

アクセス：那覇空港より車で約15分、那覇泊港より徒歩約7分

客室数 ：126室、全室ハーバービュー

付帯施設：ギャラリー、レストラン、バーラウンジ、ショップ