EC市場拡大で物流施設需要が急増倉庫建築需要が高い地域ランキングを分析

株式会社木造非住居推進機構

株式会社木造非住居推進機構（代表：福原昌樹）は、日本国内における物流施設需要の拡大と非住宅建築市場の動向について分析しました。

EC市場の成長に伴い、倉庫や物流施設の需要が全国的に高まっており、企業設備投資の拡大を背景に非住宅建築市場への注目が集まっています。

こうした状況を踏まえ、倉庫・工場などの非住宅建築案件を地域建築会社へ紹介するネットワーク「クラフトユナイテッド構想」を開始しました。

EC市場拡大と物流施設需要

経済産業省の電子商取引市場調査によると、日本のEC市場規模は年々拡大しています。

EC市場の成長により物流量が増加し、物流拠点となる倉庫や配送センターの建築需要も高まっています。

物流施設は企業活動を支える重要なインフラであり、今後も一定の需要が続くと見込まれています。

非住宅建築市場の動向

建設経済研究所の建設投資見通しでは、民間企業の設備投資を背景に非住宅建設投資は今後も一定規模を維持すると予測されています。

非住宅建築には以下の施設が含まれます。

・ 物流倉庫

・ 工場

・ 事務所

・ 店舗

企業活動の拡大に伴い、これらの施設の建築需要は継続的に存在しています。

倉庫建築需要が高い地域

物流拠点の需要は都市部および主要物流エリアで特に高い傾向があります。

物流需要が高い地域ランキングは以下の通りです。

1位 関東圏

2位 関西圏

3位 中部圏

4位 九州北部

5位 東北南部

特に首都圏ではEC物流の拡大により、大型物流施設の開発が進んでいます。

注目される非住宅木造建築

近年、倉庫や事業施設などの建築において木造建築への関心が高まっています。

その背景には以下の要因があります。

・ 鉄骨価格の高騰

・ 建築コストの上昇

・ 環境配慮への意識の高まり

中大規模木造建築の技術開発も進み、非住宅分野での木造活用の可能性が広がっています。

地域建築会社の新しい可能性

これまで倉庫や工場などの建築は大手建設会社が中心でしたが、木造建築の活用が広がることで地域建築会社にも新たな市場機会が生まれています。

住宅建築で培った木造技術を活かし、非住宅建築分野に挑戦する動きが全国で広がり始めています。

愛知県の工務店との提携と送客実績

株式会社木造非住居推進機構では、地域建築会社との連携を強化する取り組みを進めています。 現在、愛知県の工務店と新たに提携し、愛知方面のお客様を2件送客しました。 実際の案件紹介が始まったことで、地域建築会社が非住宅木造市場へ参入する動きが具体化しています。

クラフトユナイテッド構想

株式会社木造非住居推進機構では、地域建築会社が連携し非住宅木造市場に挑戦するためのネットワーク「クラフトユナイテッド構想」を開始しました。

ポータルサイト「ローコスト工房」を活用し、全国から集まる倉庫・工場などの建築案件情報を加盟企業へ紹介（送客）します。

これにより、住宅中心の建築会社でも非住宅建築案件に挑戦できる環境を整えます。

今後の展望

クラフトユナイテッド構想では、今後5年間で全国150社の建築会社ネットワーク構築を目指しています。

地域建築会社が連携しながら非住宅木造市場を開拓することで、日本の建築業界に新しい可能性を生み出していきます。

説明会のご案内

現在、建築会社向け説明会を開催しています。

説明会では以下の内容を解説します。

・ 住宅市場の今後

・ 非住宅木造市場の可能性

・ 倉庫建築市場の動向

・ クラフトユナイテッド構想の仕組み

参加費：無料

開催方法：オンライン

詳しくはこちら

・ クラフトユナイテッド構想公式サイト

https://www.craft-united.jp/

・ 説明会申込み

https://www.craft-united.jp/#contact

会社概要

会社名：株式会社木造非住居推進機構

代表者：福原昌樹

所在地：大阪府豊中市桜の町3-6-7 1階

事業内容：非住宅木造推進事業

ホームページ：https://www.craft-united.jp/