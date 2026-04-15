【牛角焼肉食堂】国内90店舗達成＆佐賀県初出店！「ゆめタウン佐賀店」4月22日(水)オープン



























「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店です。焼きたての焼肉を定食や丼で楽しめる点が特長で、おひとり様からご家族まで気軽にご利用できるお店として、幅広い客層のお客様にご来店いただいています。看板メニューは、毎日店内で丁寧にカットし、熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」で、タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位を取り揃え、牛角で人気の「冷麺」や「梅しそ冷麺」など定番メニューもご用意しています。佐賀県初出店となる、「牛角焼肉食堂」ゆめタウン佐賀店にて、とっておきの焼肉体験をお楽しみください。