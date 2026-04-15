デリカキッチン　大丸梅田店4月20日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社は、2026年4月20日（月）、大丸梅田店（大阪市北区）の地１階食品フロア「バラエティーデリカゾーン」に、惣菜専門店「デリカキッチン」をオープンいたします。今回の出店で当ブランドは1９店舗となります。

大丸梅田店では、食品フロアのリニューアルにあたり、日常の中で気軽に立ち寄れる新たな食の拠点づくりが進められています。なかでも、地1階東「バラエティーデリカゾーン」では、「日常を豊かにする、できたての魅力」をテーマに、多彩な惣菜を取り揃えた売場が展開されます。

当社が展開する惣菜専門店「デリカキッチン」では、「あったらいいな、こんなお店」をテーマに、できたての美味しさを大切に、日常の食卓に寄り添う惣菜を取り揃えています。惣菜・弁当・サラダなど幅広い商品を展開するとともに、名古屋の店舗で人気の手羽先や味噌串カツ、台湾焼きそばなどを揃えた「なごやめし」コーナーも設けています。日々の食事のさまざまなシーンに対応し、食卓をより豊かにする店づくりに取り組んでまいります。

《大丸梅田店でご購入いただける人気商品一例》

若鶏の西京味噌焼き

２種類の西京味噌と塩麹を配合した自社オリジナルたれに漬け込むことで、分厚いもも肉に旨みを閉じ込め、香ばしさを引き出しました。上品な甘みの味噌だれと、しっとり柔らかなお肉がご飯によく合う一品です。

おかずとしてはもちろん、こちらの商品を使用したお弁当もご用意しています。

しそ香る大海老天巻き弁当

特大サイズのブラックタイガーを贅沢に使用した、食べ応えのある巻き寿司をメインとしたお弁当です。しゃりには紫蘇をまぜこみ、海老の旨みとともに爽やかな風味が広がります。

竹の子を使った特製の煮物や、特製出汁で焼き上げた出汁巻き玉子などを組み合わせ、満足感のある一品に仕上げました。

＜なごやめし＞

味噌ヒレ串カツ

豚ヒレ肉を使用した、やわらかくジューシーな串カツです。味の決め手となる味噌だれには、八丁味噌をベースにした自社オリジナル配合の特製だれを使用しています。深い旨みとコク、香りが広がり、ご飯との相性も抜群です。お子様から大人まで幅広くお楽しいただける一品です。

■同日オープンのお知らせ

なお同日、大丸梅田店地1階食品フロア「カフェ＆ベーカリーゾーン」において、当社が展開するカレーパンの店「ガラムとマサラ」をオープンいたします。詳細につきましては、別途ご案内いたします。

＜デリカキッチン 店舗概要＞

1．店舗名称デリカキッチン 大丸梅田店

2．オープン日2026年4月20日（月）

3．所在地大阪府大阪市北区梅田3-1-1

4．電話番号06-6136-7283

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 8時00分

6．休業日1月1日、2日

7．店舗面積26.5平方メートル （8坪）

8.コンセプトこんなお店があったらいいな！ をかたちに。美味しさとともに生活スタイルにマッチした食生活をお届けします。