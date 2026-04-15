2026年 日本M&A市場はグローバル資本の重要参入局面へ

フィングループ株式会社

フィングループ株式会社（以下、FinGroup）は、同社CEO 神月陸見およびシニアパートナー 范文成が、香港で開催される国際金融フォーラム「MoneyFest Asia 2026」に招待出席することを発表した。両名はあわせて、同フォーラムの公式推薦官（Official Ambassador）にも任命され、グローバル資産運用分野におけるハイレベルな対話および業界トレンドの形成に参画する。

FinGroup CEO 神月陸見（左）およびシニアパートナー 范文成（右）｜MoneyFest Asia 2026 に公式推薦官として参画

■ 日本のクロスボーダーM&A市場：機会と構造的課題が併存

現在、日本は産業構造の転換と資本再評価が進む局面にあり、上場・非上場を問わず、多くの企業が事業再編、資本導入、事業承継といった課題に直面している。こうした背景から、日本市場はグローバル資本にとって重要な投資対象として再評価されている。

一方で、欧米市場と比較すると、日本におけるクロスボーダーM&Aの実務基盤は依然として限定的である。実際に国際案件を遂行できるブティック型投資銀行の数は限られており、言語・文化の差異が実務上の障壁として機能しているほか、日本企業特有の意思決定プロセスやガバナンス構造、リスク選好も取引の進行に影響を与えている。結果として、海外投資家にとっては、情報の非対称性、コミュニケーション効率の低さ、実行プロセスの不透明性といった課題が顕在化している。

■ FinGroup：実行力を軸としたクロスボーダーM&A支援体制

こうした市場環境の中で、FinGroupは実務経験の蓄積を通じ、日本市場に適合したクロスボーダーM&Aの執行体制を構築してきた。

同社は、投融資アドバイザリー、M&Aアドバイザリー、事業再編・リストラクチャリング、戦略コンサルティングを中核領域とし、案件のソーシングからエグゼキューションに至るまで一貫した支援を提供している。

特に以下の点において、差別化された競争優位を有する。

1．多言語・多文化に対応した取引推進力

日・中・英の三言語を軸としたコミュニケーション体制を整備し、日本企業の意思決定プロセスやリスク管理志向に対する深い理解を基に、海外投資家との間で実効性のある調整を行う。

2．ストラクチャリングからクロージングまでの一貫対応

SPV設計、税務・資金ストラクチャーの構築に加え、LOI、タームシート、デューデリジェンス（DD）、最終契約（SPA）およびクロージングに至るまで、取引の主要プロセスに主体的に関与する。また、日本国内の弁護士、会計士、信託銀行等の専門家と連携し、案件の円滑な推進を実現する。

3．資本ネットワークの実装

アジアを中心としたファミリーオフィスおよび高純資産投資家ネットワークを基盤に、複数投資家による共同投資（シンジケーション）にも対応し、資金確定性と実行スピードの向上に寄与している。

■ 2026年：日本M&A市場への参入タイミングとしての重要性

マクロ環境の変化と企業構造の転換を背景に、2026年は海外資本にとって日本市場への参入を加速させる重要なタイミングになるとみられる。

その要因として、

・日本企業のバリュエーションの相対的な安定性

・為替動向を背景とした資産価格の割安感

・コーポレートガバナンス改革の継続的進展

・中堅企業における事業承継ニーズの集中

などが挙げられる。

こうした環境下では、ローカルでの実行力とグローバル資本との接続力を兼ね備えたプレイヤーの重要性が一層高まると考えられる。

神月陸見｜FinGroup CEO

■ 経営陣コメント

神月陸見（CEO）は次のように述べている。

「日本市場には常に機会が存在しているが、その実現には国際水準での執行力が不可欠である。今後数年間は、海外資本と日本企業がより深く結びつく重要な局面になると考えている。」

范文成（シニアパートナー）は、

「クロスボーダーM&Aの本質は、文化および市場サイクルを跨いだ資源配分能力にある。FinGroupは長年の実務を通じて、その実行ノウハウを体系化してきた」

と述べた。

■会社概要

FinGroupは東京に本社を置くブティック型投資銀行であり、クロスボーダー投融資およびM&Aアドバイザリーを中心に事業を展開している。投融資アドバイザリー、M&A、事業再編、戦略コンサルティングを通じて、日本の優良資産とグローバル資本を結びつけるとともに、「資金調達（Raise）・投資（Invest）・管理（Manage）・退出（Exit）」に至る全ライフサイクルをカバーするサービスを提供している。

公式サイト：https://www.fingroup.jp/

■ お問い合わせ先

FinGroup株式会社 広報担当

E-mail：marketing@fingroup.jp