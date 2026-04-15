天使なアイドルCURE′T、デビュー曲「シュガー(ハート)ベイン」がTOKYO MX『ええじゃない課Biz』のエンディングテーマに

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天使コンセプトの6人組アイドルグループ・CURE'T（キュアリット）のデビュー曲「シュガー(ハート)ベイン」が、TOKYO MXで放送中の情報番組『ええじゃない課Biz』のエンディングテーマに起用された。4月19日放送回よりオンエアされる。

『ええじゃない課Biz』は、アンタッチャブル柴田とアルコ＆ピースが出演し、ビジネス界のあらゆる情報を届ける番組。

今回エンディングに起用された「シュガー(ハート)ベイン」は、2025年11月25日にリリースされたCURE'TのデビューEPの表題曲。天使のようにふんわりとした可愛らしさとキャッチーなメロディが印象的な一曲で、グループの世界観を象徴する楽曲となっている。

【CURE’Tプロフィール】

甘依めい、彩星まつり、城田あいり、湊ゆあ、桃奈かのん、四葉すみれの6人からなるアイドルグループ、CURE'T（キュアリット）。

「世界の中心は天使が創る」というコンセプトのもと、AVAM／VVSiSも所属しているアイドルプロジェクト「I NEW MATES」から、2025年11月24日にデビュー。個性豊かなメンバーが揃い、デビュー直後から注目を集めている、ふんわり天使系次世代アイドル。

【番組情報】

TOKYO MX『ええじゃない課Biz』

放送日時：第1・第3・第5日曜 25:35～26:05

番組公式サイト： https://eebiz.jp/

番組公式X： https://x.com/Biz20106480

※CURE'Tは4月19日放送回よりエンディングテーマを担当

【リリース情報】

2025.11.25.デビューEP『シュガー(ハート)ベイン』

音楽：nex-tone.link/A00205879(https://nex-tone.link/A00205879)

ミュージックビデオ：youtu.be/rO2rxuPe95A(https://www.youtube.com/watch?v=rO2rxuPe95A)

【ライブ情報】

CURE'Tライブスケジュールカレンダー：

https://timetreeapp.com/public_calendars/curet_official

【CURE'T公式リンク】

HP：https://curet-official.jp/

YouTube： https://www.youtube.com/@CURET_Official

X： https://x.com/curet_official

Instagram：https://www.instagram.com/curet_official_

TikTok： https://www.tiktok.com/@curet_official_