「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店 」事後通販がついに開始！【2026年4月15日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店 」事後通販の受注を開始します。
2026年3月20日（金）～4月5日（日）に開催した「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店 」で先行販売したアイテムの事後通販がついに開始！
会場に行けなかった方も、買い逃してしまった方も、この機会に是非お求めください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346185/images/bodyimage1】
エルフ村 アクリルスタンド
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 アクリルスタンド 第1村人 アルシェイル
・エルフ村 アクリルスタンド 第2村人 シーカ
・エルフ村 アクリルスタンド 第3村人 リンシア
・エルフ村 アクリルスタンド 第4村人 プリシラ
・エルフ村 アクリルスタンド 第5村人 ククル
・エルフ村 アクリルスタンド 第6村人 メルム
・エルフ村 アクリルスタンド 第7村人 シルヴィア
・エルフ村 アクリルスタンド 第8村人 セシル
・エルフ村 アクリルスタンド 第9村人 ユリシス
・エルフ村 アクリルスタンド 第10村人 エーファ
・エルフ村 アクリルスタンド 第11村人 ラヴ
・エルフ村 アクリルスタンド 第12村人 ルルーニャ
・エルフ村 アクリルスタンド 第13村人 ゼフィア
・エルフ村 アクリルスタンド 第14村人 ママ・ティアナ
・エルフ村 アクリルスタンド 第15村人 ミルクリンデ
・エルフ村 アクリルスタンド 第16村人 カディア
・エルフ村 アクリルスタンド 第17村人 ミドリ
・エルフ村 アクリルスタンド 第18村人 ヘイゼル
・エルフ村 アクリルスタンド 第19村人 フィルロゼ
・エルフ村 アクリルスタンド 第20村人 バイラ
・エルフ村 アクリルスタンド 村の先生 モニカ
・エルフ村 アクリルスタンド 第5村人 ククル 沐浴着ver.
・エルフ村 アクリルスタンド 第8村人 セシル 沐浴着ver.
・エルフ村 アクリルスタンド 第14村人 ママ・ティアナ 沐浴着ver.
・エルフ村 アクリルスタンド 第4村人 プリシラ 沐浴着ver.
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第1村人 ナティガル
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第2村人 ライラ
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第3村人 メルセデス
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第4村人 カミラ
●価格／各2,200円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦180mm180mm 以内
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346185/images/bodyimage2】
エルフ村 ラバーデスクマット
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 ラバーデスクマット Vol.1
・エルフ村 ラバーデスクマット Vol.2
●価格／各3,850円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／ポリエステル、ゴム
●サイズ／約350×600mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
エルフ村 Tシャツ ようこそエルフ村
◆商品情報◆
●商品名／エルフ村 Tシャツ ようこそエルフ村
●価格／4,400円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／綿
●サイズ／フリーサイズ（メンズXL相当 約身丈78cm/身幅58cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346185/images/bodyimage3】
エルフ村 クリアファイル5枚セット
◆商品情報◆
●商品名／
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.1
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.2
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.3
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.4
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.5
●価格／各3,300円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／PP
●サイズ／約310×220mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346185/images/bodyimage4】
エルフ村 ロゴアクリルブロック
◆商品情報◆
●商品名／エルフ村 ロゴアクリルブロック
●価格／1,650円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／アクリル
●サイズ／約70×26mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
エルフ村 ほぼ等身大タペストリー
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 ほぼ等身大タペストリー 第12村人 ルルーニャ
・エルフ村 ほぼ等身大タペストリー 第14村人 ママ・ティアナ
・エルフ村 ほぼ等身大タペストリー 第18村人 ヘイゼル
●価格／各9,900円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／Wスエード 素材：ポリエステル100%
●サイズ／約 縦1600mm×横700mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
エルフ村 キャンバスアート
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 キャンバスアート 第5村人 ククル Vol.1
・エルフ村 キャンバスアート 第5村人 ククル Vol.2
・エルフ村 キャンバスアート 第14村人 ママ・ティアナ
・エルフ村 キャンバスアート 第4村人 プリシラ
・エルフ村 キャンバスアート 第7村人 シルヴィア
・ダークエルフ村 キャンバスアート 第3村人 メルセデス
●価格／各3,850円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／天然木（桐）、ポリエステル、鉄
●サイズ／P3号(273mm×190mm)
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)VERTEX
◆関連リンク◆
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●ヴェルテクス／https://www.vertex-figure.com/
●2X公式X／https://x.com/studio2X
配信元企業：株式会社ホビージャパン
2026年3月20日（金）～4月5日（日）に開催した「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店 」で先行販売したアイテムの事後通販がついに開始！
会場に行けなかった方も、買い逃してしまった方も、この機会に是非お求めください！
エルフ村 アクリルスタンド
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 アクリルスタンド 第1村人 アルシェイル
・エルフ村 アクリルスタンド 第2村人 シーカ
・エルフ村 アクリルスタンド 第3村人 リンシア
・エルフ村 アクリルスタンド 第4村人 プリシラ
・エルフ村 アクリルスタンド 第5村人 ククル
・エルフ村 アクリルスタンド 第6村人 メルム
・エルフ村 アクリルスタンド 第7村人 シルヴィア
・エルフ村 アクリルスタンド 第8村人 セシル
・エルフ村 アクリルスタンド 第9村人 ユリシス
・エルフ村 アクリルスタンド 第10村人 エーファ
・エルフ村 アクリルスタンド 第11村人 ラヴ
・エルフ村 アクリルスタンド 第12村人 ルルーニャ
・エルフ村 アクリルスタンド 第13村人 ゼフィア
・エルフ村 アクリルスタンド 第14村人 ママ・ティアナ
・エルフ村 アクリルスタンド 第15村人 ミルクリンデ
・エルフ村 アクリルスタンド 第16村人 カディア
・エルフ村 アクリルスタンド 第17村人 ミドリ
・エルフ村 アクリルスタンド 第18村人 ヘイゼル
・エルフ村 アクリルスタンド 第19村人 フィルロゼ
・エルフ村 アクリルスタンド 第20村人 バイラ
・エルフ村 アクリルスタンド 村の先生 モニカ
・エルフ村 アクリルスタンド 第5村人 ククル 沐浴着ver.
・エルフ村 アクリルスタンド 第8村人 セシル 沐浴着ver.
・エルフ村 アクリルスタンド 第14村人 ママ・ティアナ 沐浴着ver.
・エルフ村 アクリルスタンド 第4村人 プリシラ 沐浴着ver.
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第1村人 ナティガル
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第2村人 ライラ
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第3村人 メルセデス
・ダークエルフ村 アクリルスタンド 第4村人 カミラ
●価格／各2,200円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦180mm180mm 以内
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
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エルフ村 ラバーデスクマット
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 ラバーデスクマット Vol.1
・エルフ村 ラバーデスクマット Vol.2
●価格／各3,850円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／ポリエステル、ゴム
●サイズ／約350×600mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
エルフ村 Tシャツ ようこそエルフ村
◆商品情報◆
●商品名／エルフ村 Tシャツ ようこそエルフ村
●価格／4,400円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／綿
●サイズ／フリーサイズ（メンズXL相当 約身丈78cm/身幅58cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
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エルフ村 クリアファイル5枚セット
◆商品情報◆
●商品名／
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.1
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.2
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.3
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.4
エルフ村 クリアファイル5枚セット Vol.5
●価格／各3,300円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／PP
●サイズ／約310×220mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
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エルフ村 ロゴアクリルブロック
◆商品情報◆
●商品名／エルフ村 ロゴアクリルブロック
●価格／1,650円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／アクリル
●サイズ／約70×26mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
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エルフ村 ほぼ等身大タペストリー
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 ほぼ等身大タペストリー 第12村人 ルルーニャ
・エルフ村 ほぼ等身大タペストリー 第14村人 ママ・ティアナ
・エルフ村 ほぼ等身大タペストリー 第18村人 ヘイゼル
●価格／各9,900円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／Wスエード 素材：ポリエステル100%
●サイズ／約 縦1600mm×横700mm
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
エルフ村 キャンバスアート
◆商品情報◆
●商品名／
・エルフ村 キャンバスアート 第5村人 ククル Vol.1
・エルフ村 キャンバスアート 第5村人 ククル Vol.2
・エルフ村 キャンバスアート 第14村人 ママ・ティアナ
・エルフ村 キャンバスアート 第4村人 プリシラ
・エルフ村 キャンバスアート 第7村人 シルヴィア
・ダークエルフ村 キャンバスアート 第3村人 メルセデス
●価格／各3,850円（税込）
●受注開始／2026年4月15日
●発売／2026年6月
●素材／天然木（桐）、ポリエステル、鉄
●サイズ／P3号(273mm×190mm)
●デザイン／2X
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)VERTEX
◆関連リンク◆
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●ヴェルテクス／https://www.vertex-figure.com/
●2X公式X／https://x.com/studio2X
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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