オーディション番組「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」から誕生した、優樹(YUJU)、琉楓(RUKA)、雅久(GAKU)、輝(HIKARU)、颯太(SOTA)、京助(KYOSUKE)、礼央(REO)からなる7人組新世代 J-POP ボーイズグループ、aoen(アオエン)。2025年6月にデビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」でデビュー以降、エネルギッシュでハイクオリティなパフォーマンスと7人の個性を輝かせ、注目を集めている。そんな彼らが3/18に2ndシングル「秒で落ちた」をリリース！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、これを記念したオリジナル番組を3ヶ月連続放送！aoring(ファンの呼称)のみなさん、お見逃しなく！

第3弾は、番組初の公開収録！遠山大輔(グランジ)をMCに迎え、「秒で落ちた」に関するインタビューやミュージックビデオ撮影の裏話をたっぷりとお届け！ゲーム企画では、ファン悶絶必至の猫耳姿やメンバーが白熱する様子も！前回に引き続き、クリエイター企画では、大道芸人・JTがバルーンアートをレクチャー！aoenの魅力がぎゅっと詰まった60分をお楽しみに！









■■番組情報■■

＜番組名＞

aoen house ～その3～

＜放送日時＞

2026/4/23(木)23:00～24:00





＼4/23(木)は全3話計2時間一挙放送！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

aoen house ～その1～

＜放送日時＞

2026/4/23(木)22:00～22:30





＜番組名＞

aoen house ～その2～

＜放送日時＞

2026/4/23(木)22:30～23:00









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https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/01/13/307334/





以上





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